Conselho registra alta de 60% nas ações fiscalizatórias desde 2021 e investe em qualificação profissional para apoiar o desenvolvimento do estado

O mercado imobiliário de Pernambuco vive um período de expansão, com impacto direto na economia do estado. O crescimento é puxado pelo programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), pela procura por imóveis no litoral e de alto padrão e pela requalificação de áreas urbanas. Com mais obras em andamento, aumenta também a demanda por fiscalização técnica. Responsável por verificar se projetos e serviços são executados por profissionais habilitados, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE) tem ampliado a sua atuação. Nos últimos seis anos, as ações de fiscalização cresceram 60%, com cobertura em todo o Estado.

Muitas vezes vista como vilã e fonte de arrecadação de recursos, a ação fiscalizatória tem recebido um outro olhar do conselho pernambucano. O Crea-PE vem apostando cada vez mais na prevenção e na disseminação da informação de qualidade. A estratégia é orientar profissionais e empresas para evitar irregularidades antes que elas aconteçam. Segundo o Conselho, a ideia também é mudar a percepção de que o órgão atua apenas de forma punitiva.

A fiscalização é uma forma de assegurar aos profissionais concorrência ética e leal no mercado de trabalho, evitando que pessoas não capacitadas executem projetos e serviços sem qualificação. Do ponto de vista da sociedade, garante a contratação de profissionais qualificados para as obras, afiançando sua execução.

Um dos reflexos da postura mais atuante do Crea-PE é o aumento na emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica. O documento é um instrumento legal que define os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços. Para se ter uma ideia do crescimento da demanda, entre 2021 e 2026, o Crea-PE contabilizou um incremento de 36,90% na emissão de ARTs.

Números que só reforçam o aquecimento do mercado imobiliário, uma das áreas de atuação do Crea-PE. Só em 2025, a Região Metropolitana do Recife (RMR) registrou entre R$ 10 bilhões a R$ 10,1 bilhões em vendas, um avanço de 53% em relação a 2024 e cerca de 12 mil unidades lançadas ou comercializadas. Os dados constam no levantamento da Brain Inteligência Estratégica encomendados pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE).

Outra frente importante, com impacto direto no mercado, é o investimento em capacitação profissional. Em novembro de 2021, o Conselho criou o Crea Qualifica, programa que oferece cursos, workshops, palestras e seminários gratuitos aos profissionais registrados. Desde então, foram realizados 150 cursos, com quase 12 mil inscritos e 5,1 mil profissionais beneficiados. "O Crea entende que, no mercado de trabalho atual, a qualificação não é apenas uma escolha: ela é o diferencial que abre portas", afirma o presidente do Conselho, o engenheiro civil Adriano Lucena.

Adriano Lucena, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Divulgação/Crea-PE

Segundo Adriano Lucena, a grade de cursos é definida a partir de sugestões dos próprios profissionais, para atender às diferentes modalidades da Engenharia, da Agronomia e das Geociências. As formações chegam para as 18 inspetorias regionais do Conselho, além do Recife.

Debate regional e ação social

Para discutir o desenvolvimento do Interior, o Crea-PE criou em 2021 o Crea Desenvolve. O programa reúne profissionais e atores regionais para formular propostas técnicas que fortaleçam os polos de desenvolvimento do estado.

Os encontros já foram realizados em Araripina, Carpina, Petrolina, Santa Cruz do Capibaribe, Serra Talhada, Salgueiro, Garanhuns, Cabo de Santo Agostinho e Goiana. Ao todo, as edições alcançaram 96 municípios e reuniram mais de 1.400 participantes, entre profissionais, entidades de classe, instituições de ensino, gestores públicos e representantes da sociedade civil.

Na área social, o Conselho mantém o Crea na Comunidade, que leva assistência técnica gratuita a comunidades de baixa renda. A iniciativa se baseia na Lei Federal nº 11.888/2008, que garante às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para projeto e construção de habitação de interesse social (Athis).

O trabalho começa com o mapeamento das moradias, para identificar desde problemas estruturais até a falta de ventilação nos cômodos. Em seguida, os profissionais propõem soluções técnicas viáveis. A última etapa é buscar parcerias para financiar as obras. Até agora, o projeto atendeu comunidades no Cabo de Santo Agostinho, em Ipojuca e no Recife, onde passou por Vila Independência, Mangueira da Torre, Santo Amaro, Campina do Barreto, Coqueiral e Brasília Teimosa.

O Conselho também atua em pautas de infraestrutura. O Crea-PE liderou, ao lado de outras instituições, a mobilização pela retomada da Ferrovia Transnordestina, com destaque para a reinclusão do trecho entre Salgueiro e Suape no projeto. A entidade promoveu debates sobre saneamento básico a partir do Novo Marco Legal do Saneamento.

"O Crea Pernambuco abraça a necessidade de fomentar o desenvolvimento social e econômico sustentável com o uso das Engenharias, Agronomia e Geociências de qualidade", afirma Adriano Lucena. "No Crea-PE, defendemos um crescimento inclusivo, que gere renda e emprego para os profissionais e para a sociedade", reforça o presidente do Crea-PE.



