Precisamos compreender o adensamento urbano como parte da solução para os desafios das cidades. Adensar não significa simplesmente construir mais

O desenvolvimento das cidades é uma responsabilidade compartilhada. Não acontece de forma isolada, tampouco depende de um único agente. Construir cidades melhores exige planejamento, políticas públicas consistentes, segurança jurídica, estabilidade econômica e participação da iniciativa privada. É uma tarefa que envolve governos, empresas e toda a sociedade.

Cada esfera de governo tem um papel fundamental nessa construção. Ao Governo Federal cabe fortalecer as políticas habitacionais e criar condições favoráveis ao financiamento imobiliário, com um ambiente macroeconômico estável e taxas de juros que permitam ampliar o acesso à moradia. Aos Governos Estaduais, compete avançar nas políticas habitacionais, como em nosso estado com o Morar Bem Pernambuco, e promover a integração metropolitana por meio do planejamento e da articulação entre os municípios. Já às prefeituras cabe organizar o território, atualizar instrumentos como o Plano Diretor, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, códigos de obra e estabelecer regras que estimulem o desenvolvimento urbano, sem onerar as famílias que mais necessitam de ajuda.

Nesse contexto, precisamos compreender o adensamento urbano como parte da solução para os desafios das cidades. Adensar não significa simplesmente construir mais, mas criar condições para que as pessoas morem em regiões que já dispõem de infraestrutura, comércio, serviços e oportunidades de trabalho. É aproximar a moradia da vida cotidiana, reduzir deslocamentos e aproveitar melhor os investimentos já realizados. No Recife, iniciativas como o Recentro demonstram o potencial das políticas públicas para estimular a ocupação e dinamizar áreas centrais.

Há, ainda, uma oportunidade que merece atenção especial: olhar para a cidade que já está pronta. Precisamos avançar recuperando espaços, aproveitando estruturas existentes e atribuindo novos usos a imóveis que hoje estão subutilizados.

É nesse cenário que o retrofit e a requalificação urbana assumem papel estratégico. Recuperar edifícios, transformar imóveis antigos em moradias e empreendimentos de uso misto e trazer pessoas de volta aos centros urbanos são caminhos para construir cidades mais compactas, dinâmicas, sustentáveis e socialmente integradas.

Mas essas transformações dependem de condições concretas de viabilidade. Precisamos de normas adequadas às particularidades das edificações existentes, processos de licenciamento mais ágeis, segurança jurídica e linhas de crédito específicas para aquisição, recuperação e modernização dos imóveis. Também é importante discutir incentivos econômicos capazes de estimular investimentos e tornar esses projetos atrativos.

Leonardo Pessoa de Queiroz, presidente da Ademi-PE - JC IMAGEM

A iniciativa privada tem capacidade de investimento, conhecimento técnico e experiência para transformar oportunidades em empreendimentos. Para isso, precisa encontrar um ambiente de negócios favorável, construído a partir do diálogo e da cooperação com o poder público.

A ADEMI-PE acredita que pode contribuir ativamente com essa agenda, aproximando os diferentes agentes, compartilhando informações, apresentando propostas e participando das discussões sobre o futuro das nossas cidades. O setor imobiliário não deve ser visto apenas como parte da dinâmica de crescimento urbano, mas também como parceiro na construção de soluções para os desafios das cidades.

O futuro urbano de Pernambuco depende da capacidade de integrar esforços, alinhar políticas públicas e criar condições para que boas ideias se transformem em resultados. Construir a cidade é um dever de todos. E requalificar o que já existe é uma das grandes oportunidades que temos para construir o futuro.

Por Leonardo Pessoa de Queiroz, presidente da ADEMI-PE