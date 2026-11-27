A concentração de serviços, comércio, hotelaria e moradia em um mesmo endereço tem ampliado a relevância dos complexos multifuncionais para o desenvolvimento dos municípios. Já consolidados na Região Metropolitana do Recife, os empreendimentos de uso misto também ganham espaço no interior do estado, onde contribuem para diversificar as atividades econômicas, atrair investimentos e fortalecer novos polos. Em Caruaru, o ecossistema do Caruaru Business Center (CBC), localizado no bairro Indianópolis, é um exemplo desse modelo de negócios que transformou a dinâmica da Zona Sul da cidade.

Com a marca conceito lançada recentemente, o CBC integra os empreendimentos do Grupo WA no Agreste pernambucano. São eles o Caruaru Shopping, WA Hotel, WA Convention e os edifícios corporativos Epic Tower e Caruaru Corporate, que abrangem consultórios, clínicas, hospitais e salas comerciais, além dos novos projetos residenciais em construção: Lago Sul, The Link e WS Design, nos quais serão investidos R$ 1,5 bilhão nos próximos dois anos. A estrutura conecta diferentes segmentos produtivos, do comércio à prestação de serviços, passando pela saúde, turismo de negócios, hotelaria e mercado imobiliário, movimentando uma ampla cadeia de empresas, profissionais, fornecedores e prestadores de serviços.

A magnitude do complexo também pode ser observada no fluxo de pessoas e na capacidade de atendimento dos empreendimentos. O Caruaru Shopping recebe entre 930 mil e 950 mil visitantes por mês. Já o WA Hotel registra, em média, 3.500 hóspedes mensais e está em obras de expansão, que elevarão sua capacidade de 148 para 282 apartamentos. O Epic Tower contabiliza 420 colaboradores em suas operações. A circulação de consumidores, visitantes e hóspedes e a proximidade com a BR-232, a PE-104 e centro da cidade estão entre os diferenciais do CBC, possibilitando a integração entre empresas e refletindo sobre o desenvolvimento de todo o entorno.

De acordo com Walber Alencar, líder do Grupo WA, a escolha da cidade levou em consideração o potencial regional do município e sua capacidade de concentrar atividades econômicas que atendem a cidades de diferentes portes. “O Grupo WA se originou em Fortaleza, porém, há mais de 17 anos, percebemos o potencial de Caruaru como núcleo para uma série de cidades satélites da região, a exemplo de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Surubim, Bezerros, Belo Jardim, Gravatá e Garanhuns. Começamos esses investimentos pela implantação do Caruaru Shopping, que hoje é considerado o maior shopping em área e circulação do interior do Norte/Nordeste”, destaca o empresário.

Para o consultor de negócios Allyson Hildegard, empreendimentos como o Caruaru Business Center contribuem para projetar o Agreste como um ambiente relevante para a instalação e a expansão de empresas. “Para uma empresa, a escolha de onde se instalar também depende da qualidade da estrutura ao seu redor. Por isso, vejo iniciativas como essa como fundamentais para tornar a cidade cada vez mais atrativa para novos negócios, investimentos e parcerias. Os efeitos desse processo também podem ser analisados sob a perspectiva da arrecadação municipal, contribuindo para a geração de receitas públicas e para o fortalecimento da base econômica do município”, avalia o especialista.

O economista Jhonattan Washington ressalta que essa transformação reflete um processo amplo de descentralização da atividade econômica de Caruaru. “Nos últimos 15 anos, a população do bairro Indianópolis cresceu mais de 22%, chegando a 24,5 mil habitantes. Antes pouco explorada do ponto de vista econômico e empresarial, a região passou por uma transformação significativa, impulsionada pelo Caruaru Shopping e, posteriormente, pela chegada de outros novos empreendimentos que foram atraídos por essa infraestrutura e diversificação de atividades do complexo", complementa o especialista.

Para Walber Alencar, a criação do CBC busca traduzir essa transformação e evidenciar a integração entre os empreendimentos do grupo. “Com a marca Caruaru Business Center queremos mostrar a realidade criada nessa área, que não temos ativos isolados, mas um verdadeiro ecossistema que concentra negócios de todos os segmentos e portes e que oferece ao empresário e ao cliente do seu empreendimento toda o aparato necessário para sua operação, com um fluxo intenso e estabelecido e um catálogo de serviços diversos no mesmo ambiente. Todos esses elementos fazem do CBC o maior endereço corporativo, médico e de serviços do Agreste”, finaliza.

