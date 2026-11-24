Banco passa a operar na Faixa 3 e na modalidade Pró-Cotista; no terceiro trimestre, programa respondeu por quase 60% dos lançamentos

O Itaú Unibanco anunciou oficialmente sua entrada nas operações de financiamento imobiliário do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). A movimentação ocorre em um momento de forte expansão da habitação popular no Brasil e ainda mais aperto para a classe média. Dados divulgados na segunda-feira (23) pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) apontam que o programa atingiu a participação recorde de 58,6% nos lançamentos de imóveis residenciais verticais no terceiro trimestre de 2026.

Na fase inicial, o Itaú disponibilizará o crédito de forma gradual, atendendo clientes elegíveis à Faixa 3 — voltada a famílias com renda mensal entre R$ 5 mil e R$ 9,6 mil — e à linha Pró-Cotista, destinada a trabalhadores com renda de até R$ 12 mil. Segundo o banco, a contratação estará sujeita às diretrizes do programa federal e à análise de crédito e elegibilidade.

Motor do mercado imobiliário



O avanço de instituições financeiras privadas sobre o segmento reflete o protagonismo do programa na construção civil. De acordo com os Indicadores Imobiliários Nacionais da CBIC, elaborados pela Brain Inteligência Estratégica com base em dados de 221 cidades, foram lançadas 70.129 unidades dentro do MCMV entre julho e setembro deste ano. O volume representa uma alta de 28,2% em relação ao terceiro trimestre de 2025 e um avanço de 5,9% frente ao segundo trimestre de 2026.

No recorte de comercialização, o programa concentrou 52% de todas as vendas do mercado no período, totalizando 56.812 imóveis negociados — um crescimento de 21,6% na comparação anual, apesar da leve retração de 2,7% frente ao trimestre imediatamente anterior. No acumulado dos últimos 12 meses, o MCMV soma aproximadamente 265,8 mil unidades lançadas e 226 mil vendidas.

O peso do programa na atividade imobiliária apresenta variações expressivas conforme a região do país. No Sudeste, o MCMV representou 66% dos lançamentos e 60% das vendas do terceiro trimestre. No Nordeste, a participação chegou a 62% dos lançamentos e 56% das comercializações. Já no Sul, a modalidade respondeu por 32% das novas unidades lançadas e 26% das vendas realizadas no mesmo período.

COMO FUNCIONA O MCMV

O programa Minha Casa, Minha Vida atende famílias com renda familiar bruta mensal de até R$ 13.000,00 em áreas urbanas e renda bruta anual de até R$ 134.000,00 em áreas rurais, conforme os critérios estabelecidos pela Portaria n.º 333, de 30 de março de 2026. As regras dividem o público-alvo em diferentes faixas salariais, definindo as condições de atendimento e financiamento para cada grupo.

Na base do programa, a Faixa 1 conta com recursos da União na linha subsidiada para atender o público de menor renda. Esse grupo engloba famílias com ganhos mensais limitados a R$ 3.200,00 nas cidades ou rendimentos anuais de até R$ 50.000,00 no campo.

Para os demais perfis, o enquadramento segue uma escala progressiva de rendimentos brutos. Na Faixa 2, são contempladas famílias com renda mensal entre R$ 3.200,01 e R$ 5.000,00 nas áreas urbanas, ou renda anual de R$ 50.000,01 a R$ 70.900,00 nas zonas rurais. Já a Faixa 3 abrange quem ganha de R$ 5.000,01 a R$ 9.600,00 por mês nas cidades, enquanto no meio rural o intervalo vai de R$ 70.900,01 a R$ 134.000,00 ao ano.

O programa contempla ainda a Faixa 4, voltada especificamente para a classe média urbana, que atende famílias com renda mensal bruta de até R$ 13.000,00 — ou seja, para ganhos acima do teto de R$ 9.600,00 da faixa anterior.

Construtoras já propuseram ao Governo Federal expandir a faixa 4 para famílias que ganham até R$ 21 mil, abrangendo imóveis de até R$ 1,2 milhão, o que ainda segue em análise.