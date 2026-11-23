O Recife se tornará o centro das atenções do mercado imobiliário nacional entre os dias 24 e 26 de novembro, quando recebe dirigentes e conselheiros do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI) de diversas regiões do País. O ponto alto da programação deliberativa será a realização da Plenária Federal, marcada para o dia 26 de novembro, às 8h30, no Novotel Recife Marina, situado no bairro de São José. O encontro visa debater temas essenciais para o setor, como regulamentação, fiscalização, segurança nas negociações e valorização profissional. A agenda festiva e institucional também contará com a inauguração da nova sede própria do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Pernambuco (CRECI-PE).

A presidente do CRECI-PE, Zélia Pereira - DIVULGAÇÃO

A movimentação de comitivas na capital pernambucana tem início no dia 24. No dia seguinte, 25 de novembro, ocorrem a reunião dos conselheiros federais e o encontro de Integração Feminina do Sistema COFECI-CRECI, ambos com início às 9h, seguidos pela reunião dos presidentes dos Conselhos Regionais, agendada para as 15h. Os encontros culminam na plenária da manhã do dia 26, encerrando os debates normativos e administrativos promovidos na cidade.

O acolhimento das comitivas nacionais reflete o ritmo de expansão e a importância do mercado imobiliário em Pernambuco. O CRECI-PE contabiliza 24.381 registros entre pessoas físicas e jurídicas, dos quais 15.651 encontram-se ativos. Para além das ações cotidianas de fiscalização na Região Metropolitana do Recife e em polos do interior como Caruaru e Petrolina, a instituição investe no aperfeiçoamento da categoria. Por meio da Universidade Corporativa do CRECI-PE (UNICRECI), são oferecidos 16 cursos gratuitos de Educação a Distância (EaD), cobrindo áreas desde documentação e avaliação imobiliária até inteligência artificial, negociação e compliance.

A força feminina também se consolida como um dos marcos recentes do setor no estado. Nos últimos cinco anos, as mulheres representaram uma média de 43% dos novos profissionais que ingressaram no mercado pernambucano. O avanço ganha representatividade na própria liderança da autarquia, sob a presidência de Zélia Pereira — a primeira mulher a comandar o CRECI-PE em seus 64 anos de trajetória. Administradora com MBA em Marketing e mais de três décadas de experiência na corretagem, Zélia assumiu o cargo em agosto de 2025 e tem promovido ações dirigidas ao público feminino, como o projeto Mulheres Corretoras Arretadas, voltado ao networking, capacitação e fortalecimento da categoria.

“Receber representantes de todo o Brasil para discutir o futuro da nossa profissão é uma demonstração da importância de Pernambuco no cenário imobiliário nacional. Estamos vivendo um momento histórico, em que o diálogo sobre os desafios da categoria se une à entrega de uma nova sede, preparada para oferecer melhores condições de atendimento e fortalecer a valorização dos corretores de imóveis. É uma conquista construída com muito trabalho e que representa nosso compromisso com o futuro da profissão”, destaca Zélia Pereira.

A consolidação desse ciclo culmina na entrega do novo edifício-sede do CRECI-PE, programada para o dia 26 de novembro, às 15h30, na Rua Capitão José da Luz, nº 190, no bairro da Ilha do Leite. O prédio de oito andares passou por modernização completa para proporcionar maior eficiência operacional, qualidade no atendimento ao público e infraestrutura adequada para palestras, reuniões e eventos institucionais. A solenidade contatará com a presença de membros do COFECI, presidentes dos CRECIs de todo o país, autoridades estaduais e convidados.