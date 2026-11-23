Ao longo do trimestre, os lançamentos de imóveis residenciais no País avançaram 1% em relação ao terceiro trimestre do ano de 2025

O mercado imobiliário brasileiro registrou um crescimento modesto no terceiro trimestre de 2026 em comparação ao mesmo período do ano anterior. O desempenho do setor foi impulsionado quase exclusivamente pelo programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), que compensou o esfriamento nos segmentos de médio e alto padrão. Os dados fazem parte de uma pesquisa realizada pela consultoria Brain Inteligência Estratégica e divulgada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) nesta segunda-feira (23).

Ao longo do trimestre, os lançamentos de imóveis residenciais no país avançaram 1% em relação ao terceiro trimestre de 2025, alcançando 119,7 mil unidades. As vendas de novos imóveis acompanharam o ritmo de alta e cresceram 2,7% na mesma base de comparação, somando 108,4 mil unidades comercializadas. O levantamento acompanhou o mercado de prédios residenciais em 221 cidades brasileiras, deixando de fora loteamentos, casas isoladas e salas comerciais.

No balanço dos primeiros nove meses de 2026, o setor acumula uma expansão de 2,7% nos lançamentos, com 340,7 mil unidades apresentadas ao mercado. As vendas no acumulado do ano mostram um ritmo ainda mais forte, crescendo 4,9% e atingindo 335,3 mil unidades negociadas de janeiro a setembro.

Estoque em alta e ritmo de vendas

Com o volume de lançamentos superando o total de vendas ao longo dos meses, o estoque de imóveis novos — que inclui apartamentos na planta, em obras e prontos — atingiu 382 mil unidades ao final de setembro. O montante representa uma alta de 11,3% na comparação anual e um aumento de 3% em relação ao encerramento de junho.

No ritmo atual de comercialização, o setor levaria 10,2 meses para escoar todo o estoque existente caso nenhum novo projeto fosse lançado. A velocidade de vendas reduziu quando comparada ao mesmo período do ano passado, quando o prazo estimado de escoamento era de 8,9 meses.

Força do Minha Casa, Minha Vida

Beneficiado por juros subsidiados e subsídios diretos com recursos do FGTS, o segmento de habitação popular ampliou de forma significativa sua fatia no mercado nacional. No terceiro trimestre, o Minha Casa, Minha Vida respondeu por 59% de todos os lançamentos do país, superando os 47% registrados um ano antes. Nas vendas, a participação do programa subiu de 44% para 52%.

Em termos absolutos, o MCMV contabilizou 70,1 mil unidades lançadas entre julho e setembro, o que representa um salto de 28% na comparação anual. As vendas do programa somaram 56,8 mil imóveis, alta de 21,6%.

Apesar do resultado positivo no ano, o volume de unidades vendidas no programa recuou 2,7% em relação ao segundo trimestre. A CBIC atribui essa pequena desaceleração pontual à greve de 20 dias dos funcionários da Caixa Econômica Federal no mês de setembro, pontuando que o evento não deve deixar desdobramentos negativos para o quarto trimestre. O estoque do MCMV encerrou setembro em 153,9 mil unidades (alta anual de 28%), o equivalente a 8,2 meses de vendas.

Médio e alto padrão sentem o peso dos juros

Na via oposta, o mercado de médio e alto padrão vem encolhendo sob o impacto da taxa de juros elevada, que encarece o financiamento tanto para a construção civil quanto para o comprador final. A participação do segmento nos lançamentos totais caiu de 53% no terceiro trimestre de 2025 para 41% no mesmo período de 2026. Já a fatia nas vendas caiu de 56% para 48%.

Entre julho e setembro, foram lançados 49,6 mil apartamentos de médio e alto padrão, queda drástica de 22,3% em um ano. As vendas do segmento registraram 51,6 mil unidades, baixa de 12,3% na mesma comparação. Com o ritmo mais lento de negócios, o estoque acumulado no setor chegou a 228,3 mil unidades, o que exigirá 12,5 meses para ser totalmente vendido.