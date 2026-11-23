Encontro reúne especialistas e lideranças do setor nesta terça-feira (24), no Auditório Graça Araújo, para discutir o futuro urbano do Grande Recife

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O JC Metro Quadrado chega à sua terceira edição nesta terça-feira (24) para debater os desafios da reabilitação urbana e do crédito imobiliário na Região Metropolitana do Recife (RMR). O evento reúne lideranças do setor imobiliário, da construção civil e do poder público no Auditório Graça Araújo, no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).

Com formato participativo, o encontro vai além das apresentações técnicas e contará com uma sessão de perguntas para promover a troca de ideias entre convidados e palestrantes.

Participam da conversa Filipe F. Pontual, diretor-executivo da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP); Ana Paula Vilaça, chefe do Gabinete do Centro do Recife; Diogo Bezerra, diretor-presidente da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem); e Leonardo Pessoa de Queiroz, presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE).

O especial Metro Quadrado de 2025 contou com o colunista Lucas Moraes, Felipe Matos (secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento da Prefeitura do Recife) e Rafael Simões (então presidente da Ademi-PE) - Jailton Jr./JC Imagem

Para titular da coluna e mediador do encontro, Lucas Moraes, o evento setorial da coluna Metro Quadrado reforça a parceria do Jornal do Commercio com o segmento imobiliário e de construção civil de Pernambuco, destacando as demandas da sociedade civil e trazendo para a discussão temas que impactam a vida do empresariado e da população em geral.

“Pelo terceiro ano consecutivo, estamos reunindo poder público e iniciativa privada para debater temas que dialogam diretamente com o desenvolvimento urbano e habitacional do Estado”, celebra.

A gerente de Marketing do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, Helena Lôbo, reforça que o JC Metro Quadrado fortalece a conexão com o mercado imobiliário e a construção civil de Pernambuco. “É uma iniciativa que promove conhecimento, estimula debates relevantes e nos aproxima de empresas e lideranças de um setor fundamental para o desenvolvimento econômico do Estado”, complementa.

Esta edição do JC Metro Quadrado tem apoio da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. Também são parceiras do evento:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-PE)

Moura Dubeux

Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE)

Tenório Simões

Tintas Coral

Viana e Moura

Caderno especial

O tema também terá um caderno especial na edição tradicional do JC desta sexta-feira (27), reunindo análises e experiências de especialistas e lideranças do segmento.

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