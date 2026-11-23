A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) formalizou, nesta segunda-feira (23), um acordo de Cooperação Técnica Bilateral com a Associação de Construção de Guangdong e o grupo estatal China Construction Fourth Engineering Division Corp. Ltd. Assinada durante missão empresarial em território chinês, a parceria tem como foco o intercâmbio técnico e normativo em construção modular, com o objetivo de viabilizar a transferência de tecnologia para o Nordeste brasileiro.

A iniciativa conecta o mercado imobiliário pernambucano ao maior ecossistema industrial de construção modular do mundo. A província de Guangdong concentra mais de mil empresas do setor e cerca de 400 especialistas, operando com capacidade produtiva superior a 700 mil metros cúbicos em componentes e entrega anual de aproximadamente 37 mil módulos.

Para o setor produtivo de Pernambuco e da região Nordeste, a adoção do modelo modular surge como alternativa para enfrentar o déficit habitacional e atender às exigências de sustentabilidade. A tecnologia permite reduzir drasticamente o tempo de execução dos empreendimentos e projeta economia estimada em 20% em diversas etapas das obras, além de diminuir a geração de resíduos nos canteiros e a pegada de carbono.

Mais do que viabilizar a importação de insumos, o acordo mira a industrialização da construção civil e a capacitação profissional no estado. De acordo com o diretor-executivo da Ademi-PE, Leonardo Luna, a missão internacional busca estruturar relações de longo prazo. "A delegação não veio apenas para comprar produtos. Queremos entender como estabelecer uma relação duradoura com transferência de tecnologia, montagem local e formação de mão de obra", afirma. Durante a viagem, o dirigente também integra a comitiva pernambucana na Bauma CHINA, principal feira asiática do segmento, que ocorre em Xangai até quinta-feira (26).

O cronograma de execução da parceria foi estruturado em três frentes de trabalho. Após a fase inicial de alinhamento institucional para a troca de conhecimentos técnicos e regulatórios, será lançada uma plataforma digital voltada a materiais verdes, acompanhada de um convite oficial para que uma delegação chinesa visite Pernambuco e avalie o potencial do mercado local. Na etapa seguinte, a Ademi-PE propôs a formação de um grupo de trabalho conjunto para planejar e tirar do papel um projeto-piloto de construção modular no Brasil.