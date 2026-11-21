O imóvel novo não tem para onde cair. O INCC acumula 6,75% em doze meses até outubro, e o componente de mão de obra subiu 7,78% no mesmo período

O Recife vive a ascensão do imóvel de altíssimo padrão. Por um bom tempo esse produto ficou de lado, ao menos em escala. Algumas incorporadoras já tinham o conceito e entregavam prédios de fato diferenciados, mas era algo pontual. Deixou de ser.

Há certo frenesi nesse nicho, e ele tem lógica. Durante anos o consumidor não pagava mais pelo imóvel porque o imóvel não oferecia nada a mais. Quando passou a oferecer, o comprador se sentiu confortável em pagar. É o que explica o metro quadrado beirando, e em alguns lançamentos até ultrapassando, os R$ 20 mil.

Naturalmente, muita gente passa a acreditar que todos os imóveis devem subir na mesma proporção, inclusive os construídos há décadas. Entra em cena o medo de ficar de fora, o fear of missing out (FOMO), que no curto prazo leva pessoas a comprar a qualquer preço porque ouviram de alguém, que ouviu de outra pessoa, que o imóvel vai continuar subindo indiscriminadamente.

No curto prazo a premissa se confirma. É o que estamos vivendo. Mas será que se confirma no médio prazo? A parcela da população que pode pagar mais de R$ 1,5 milhão em um apartamento é suficiente para absorver a oferta que está chegando?

Antes de responder, uma distinção. O imóvel novo não tem para onde cair. O INCC acumula 6,75% em doze meses até outubro, e o componente de mão de obra subiu 7,78% no mesmo período. O incorporador que recebe a unidade de volta não a relança abaixo do custo, porque não pode. Ele espera o comprador que ainda existe, e esse comprador existe. A varanda gourmet, o coworking, a quadra de tênis e a piscina de raia continuam encontrando quem pague por eles.

Acontece que quem compra o apartamento de luxo novo vem de algum lugar. No Recife, quase sempre já morava bem. Vem do apartamento antigo de Boa Viagem, Parnamirim ou Jaqueira. E esse apartamento, de 180 metros quadrados, quatro quartos e dependência, entra no mercado ao mesmo tempo que outros iguais a ele, com o antigo dono esperando, é claro, um bom preço, surfando a onda dos novos.

Ocorre que, em muitos casos, o prédio de 1995 tem localização, e só. Não tem o que o lançamento vende, e quem pode escolher hoje escolhe a área comum ao estilo clube, tecnologia integrada, plantas flexíveis e mais funcionalidade.

Então a pergunta se desloca. A demanda por esse apartamento usado dá conta da oferta? Se não dá, a regra é velha. Mais oferta do que procura, o preço cede.

E o comprador natural do usado é a classe média, justamente porque a classe alta está indo para o novo. Essa classe média enfrenta três frentes ao mesmo tempo. A perda de poder de compra da renda, o consumo da reserva que serviria de entrada e os juros do financiamento. O resultado já aparece nos números do próprio setor. Dez incorporadoras de capital aberto somaram R$ 2,167 bilhões em distratos no primeiro semestre, 27,7% a mais do que um ano antes, e as próprias empresas apontam entre as causas o endividamento das famílias e a reprovação do crédito na hora de receber as chaves.

Esse público compra para morar e compra financiado. Mesmo a família que ainda tem a entrada esbarra na parcela mensal, que disputa espaço no orçamento com escola, plano de saúde e alimentação. E tudo indica que 2027 será um ano de contenção. O Boletim Focus projeta Selic de 12,50% no fim do ano que vem, patamar que dificilmente muda de forma relevante a taxa do crédito imobiliário, ainda que se concretize.

Quem tem o apartamento antigo para vender está negociando com o tempo, não com o comprador. Cada mês de placa na varanda custa condomínio, IPTU e o rendimento que o dinheiro parado deixou de dar. Não é certeza, mas é o cenário que os números desenham, e o próximo movimento do usado pode ser para baixo. Antes de renovar a placa, faça a conta que o banco faz pelo comprador.

Pegue o preço pedido, financie 80% à taxa de hoje e veja qual renda mensal essa parcela exige. Se essa renda não existe no bairro, o problema não é o corretor. O imóvel não mudou. Mudou quem podia pagar por ele.

*Amadeu Mendonça é advogado patrimonial e de negócios imobiliários

