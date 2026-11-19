Loteadora prepara listagem em bolsa, ainda sem oferta inicial de ações, apoiada em banco de terrenos de R$ 35,8 bilhões e na transição de comando

A Brasil Terrenos obteve o registro de companhia aberta Categoria A junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), passo decisivo para concluir sua listagem na B3, cujo pedido já foi protocolado. A movimentação ocorre após a empresa de desenvolvimento urbano apurar lucro líquido de R$ 677 milhões no primeiro semestre de 2026 e faz parte de uma estratégia de fortalecimento da governança corporativa e ampliação do acesso ao mercado de capitais.

Ao contrário de aberturas de capital tradicionais, a operação não envolve uma oferta pública inicial de ações (IPO) nem a emissão simultânea de novos papéis. Na prática, o registro habilita a companhia a acessar fontes mais diversas de financiamento no futuro — um ambiente no qual já possui histórico por meio de operações de dívida, a exemplo de uma emissão anterior de R$ 700 milhões em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Para sustentar esse novo ciclo de expansão, a empresa conta com um banco de terrenos (landbank) composto por 274 empreendimentos, somando potencial de R$ 35,8 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) e cerca de 210 mil unidades futuras. Apenas nos nove primeiros meses de 2026, a loteadora movimentou R$ 1,1 bilhão em lançamentos.

A aposta na expansão horizontal encontra respaldo no perfil habitacional do país. Mesmo diante do avanço da verticalização nos grandes centros, dados do Censo QuintoAndar/Datafolha indicam que 88% dos brasileiros vivem em casas — índice que sobe para 92% no interior —, enquanto 82% manifestam preferência pela compra do imóvel próprio em vez do aluguel.

O avanço institucional coincide com uma transição geracional no comando da empresa, fundada em 2003 por Moisés Carvalho e Sidney Penna. Planejada desde 2023 com foco em profissionalização e continuidade, a sucessão foi efetivada em abril de 2026: Alexandre Pedreira Pereira, filho de Moisés Carvalho, assumiu o cargo de CEO, enquanto João Victor Penna e João Pedro Penna, filhos de Sidney Penna, passaram a ocupar a Vice-Presidência e a Diretoria Administrativa e de Operações, respectivamente.

“A Brasil Terrenos é uma companhia que combina escala e elevada rentabilidade. Nos últimos dois anos e meio, acumulamos quase R$ 3 bilhões em lucro líquido consolidado, mantendo margens líquidas superiores a 60%. Esses resultados refletem a solidez de um modelo de negócios construído ao longo de mais de duas décadas. O registro de companhia aberta representa um passo importante no fortalecimento da nossa governança e no projeto de perpetuidade da Brasil Terrenos, preparando a Companhia para continuar crescendo e gerando valor ao longo das próximas gerações”, afirma Alexandre Pedreira Pereira, CEO da Brasil Terrenos.

A rentabilidade citada pelo executivo envolve desde a prospecção de áreas e o planejamento urbano até o marketing e a venda dos lotes. Para executar obras de saneamento, pavimentação e iluminação pública em conformidade com os planos diretores municipais, a companhia mantém um parque próprio de mais de 700 equipamentos, garantindo maior controle de custos e prazos.

“A empresa foi construída com uma visão de longo prazo. Moisés e Sidney passaram quatro anos trabalhando até concluírem o primeiro empreendimento, e essa mentalidade e esse legado de construção permanecem até hoje. O que muda é a dimensão da companhia e a estrutura necessária para o próximo ciclo. Estamos deixando de pensar apenas na sucessão de pessoas para pensar na sucessão da própria empresa, com governança, processos e uma gestão preparada para continuar essa história”, afirma Alexandre.