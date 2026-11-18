Pesquisa do 3º trimestre mostra menos compradores no mercado, mais descontos nas negociações e expectativa de valorização um pouco menor

A parcela de brasileiros que compraram imóvel recentemente ou pretendem comprar nos próximos meses recuou no terceiro trimestre de 2026, ao mesmo tempo em que cresceu a sensação de que os preços estão elevados. É o que mostra o Raio-X FipeZAP, pesquisa feita pela Fipe em parceria com o Grupo OLX (ZAP Imóveis, Viva Real e OLX), com 758 respondentes ouvidos entre 5 de outubro e 3 de novembro.



Os compradores, definidos como quem adquiriu imóvel nos últimos 12 meses, representaram 9% da amostra, ante 10% no trimestre anterior e abaixo da média histórica da série, de 11%. Já os chamados compradores em potencial, que planejam comprar em até três meses, passaram de 38% para 35%, também abaixo da média de 38%. Entre os compradores recentes, 61% levaram imóveis usados e 39%, novos.



Um dado chama atenção: pela primeira vez na série histórica, a maioria dos compradores (52%) declarou ter adquirido o imóvel como investimento, enquanto 48% compraram para morar. Entre os investidores, o aluguel foi a estratégia dominante (76%), à frente da revenda após valorização (24%). Quando se considera o acumulado de 12 meses, a fatia de transações classificadas como investimento subiu de 39% para 42% entre setembro de 2025 e setembro de 2026, ligeiramente abaixo da média histórica de 43%. Nesse recorte, 65% das compras para investimento tiveram o aluguel como objetivo e 35%, a revenda.



Entre quem ainda pretende comprar, o cenário é bem diferente: 88% buscam um imóvel para morar, sobretudo com outra pessoa (66%), e apenas 12% pensam em investir. Nesse grupo, 47% se dizem indiferentes entre novo e usado, 42% preferem usados e 11%, apenas novos.

Negociação ganha peso



O poder de barganha do comprador segue em evidência. A proporção de transações com algum desconto subiu de 65% para 67% no acumulado em 12 meses até setembro, acima da média histórica (64%) e perto do recorde da série, de cerca de 70%. O abatimento médio chegou a 9% considerando todas as transações e a 13% quando se contam apenas as negociações em que houve desconto, contra 7% e 11% um ano antes. Em ambos os casos, os números ainda ficam abaixo dos picos históricos, de 10% e 14%.



Preços "altos" para quase três quartos dos entrevistados



A percepção de que os imóveis residenciais estão caros avançou de 67% para 73% entre o terceiro trimestre de 2025 e o mesmo período de 2026. Os que consideram os preços razoáveis oscilaram de 20% para 19%, e os que os veem como baixos ou muito baixos passaram de 4% para 3%. A parcela que não soube opinar caiu de 9% para 4%.



Por grupo, a avaliação de preços elevados foi de 63% entre os compradores recentes, 71% entre os compradores em potencial e 75% entre os proprietários.



Expectativa de alta mais moderada



Para os próximos 12 meses, 40% dos entrevistados esperam aumento nominal dos preços (eram 39% um ano antes), 24% projetam estabilidade (23%) e 11% preveem queda (12%). Outros 24% não souberam responder, ante 26% em 2025. A expectativa média agregada é de alta de 1,9%, abaixo dos 2,5% do ano anterior.



As visões, porém, divergem bastante conforme o perfil. Quem comprou recentemente espera valorização de 7,4%, ante 9,0% um ano antes. Os proprietários projetam 3,8%, praticamente estável em relação aos 4,0% anteriores. Já os compradores em potencial passaram a esperar uma leve queda, de 0,4%, depois de projetarem alta de 0,4% no mesmo trimestre de 2025.



No longo prazo, considerando os próximos dez anos, 34% dos respondentes acreditam que os preços subirão acima da inflação, 26% esperam variação em linha com ela e 11% apostam em valorização abaixo. Uma fatia expressiva, de 29%, não soube opinar.

Perfil dos respondentes



A amostra é majoritariamente masculina (62%, ante 59% no trimestre anterior) e madura. A idade média foi de 54 anos, nove a mais que a média histórica, e 83% tinham 41 anos ou mais. Em termos de renda, 61% declararam renda domiciliar mensal de até R$ 10 mil.

Entre os compradores recentes, porém, o quadro se inverte. Pelo menos 68% ganham mais que isso, e 57% têm renda acima de R$ 15 mil. Os proprietários de imóveis adquiridos há mais de 12 meses correspondem a 25% da amostra.





