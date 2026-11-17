O Recife registrou em outubro de 2026 a maior rentabilidade de aluguel residencial entre as 22 capitais monitoradas pelo Índice FipeZap de Locação Residencial, chegando a 8,24% ao ano, mais de dois pontos percentuais acima da média nacional, de 6,13%. A capital pernambucana também tem o segundo metro quadrado mais caro entre as capitais, a R$ 64,94, atrás apenas de São Paulo (R$ 66,16) e cerca de 18% acima da média das 36 cidades acompanhadas (R$ 55,04). No mês, os preços de locação na cidade subiram 0,85%, ritmo superior ao do índice nacional, que avançou 0,49%.

O índice nacional prolongou a trajetória de desaceleração observada desde abril, quando a variação mensal foi de 1,04%. Depois disso, marcou 0,85% em maio, 0,81% em junho, 0,70% em julho, 0,55% em agosto e 0,52% em setembro. O indicador, desenvolvido pela Fipe em parceria com o Grupo OLX (Zap, Viva Real e OLX), acompanha os anúncios de apartamentos prontos em 36 cidades brasileiras, 22 delas capitais. Os preços se referem a novos contratos e não incorporam o reajuste dos aluguéis vigentes.

A alta de outubro ficou acima do IPCA do período (0,14%), mas abaixo do IGP-M (1,47%), e se aproximou do avanço mensal dos preços de venda residencial (0,48%). O aumento foi observado em 28 das 36 cidades, incluindo 17 das 22 capitais. Por tipo de imóvel, as unidades com quatro ou mais dormitórios tiveram a maior alta no mês (0,96%), enquanto as de um dormitório subiram apenas 0,11%. No acumulado de 2026, o índice avançou 7,63%, acima do IPCA (4,10%) e do IGP-M (4,97%). Em 12 meses, a alta é de 9,01%, também superior à inflação (4,63%) e ao IGP-M (5,24%). Nessa janela, os imóveis de dois dormitórios lideram a valorização (10,20%), e os de quatro ou mais ficam na lanterna (7,43%). A rentabilidade média do aluguel, de 6,13% ao ano, está abaixo da taxa de juros real de referência projetada para os próximos 12 meses.

"Essa sustentação dos preços acima da inflação é impulsionada por dois vetores macroeconômicos principais. De um lado, o mercado de trabalho resiliente preserva a geração de renda e permite que parte dos locatários absorva os reajustes. De outro, o cenário de juros elevados e crédito imobiliário mais restritivo faz com que muitas famílias adiem a compra da casa própria", explica a economista do Grupo OLX, Mariangela Silva.

Recife: retorno alto, alta moderada nos preços

No Recife, o desempenho combina retorno elevado e valorização mais contida que a média do País. A rentabilidade de 8,24% ao ano (0,69% ao mês) é a mais alta entre todas as capitais, à frente de Belém (8,20%), Cuiabá (8,04%), Natal (8,02%) e Manaus (8,01%). A amostra do mês reuniu 6.096 anúncios.

Na variação de preços, o resultado foi misto. Em outubro, o aluguel recifense subiu 0,85%, bem acima do IPCA (0,14%), após alta de 0,32% em setembro. No acumulado do ano, a valorização de 7,06% fica ligeiramente abaixo da média nacional (7,63%), embora acima da inflação. Em 12 meses, a alta de 6,69% é inferior à do índice geral (9,01%), mas ainda supera o IPCA (4,63%) e o IGP-M (5,24%).

Entre os bairros mais representativos do índice na cidade, o Pina lidera em preço, com R$ 75,20 por metro quadrado, mas teve recuo de 0,7% em 12 meses. Parnamirim vem em seguida (R$ 74,30; alta de 4,3%), depois Boa Viagem (R$ 69,10; alta de 7,5%) e Tamarineira (R$ 68,10 - alta de 8,3%). Casa Amarela registrou a maior valorização em 12 meses entre os dez bairros listados, de 13,9%, com preço de R$ 62. O Cordeiro tem o menor valor médio da lista, de R$ 31,30. A renda média domiciliar estimada na cidade é de R$ 4.867, e o município tem 165,6 mil apartamentos, segundo dados do IBGE.

Nordeste lidera altas e concentra as maiores rentabilidades

O Nordeste foi o grande protagonista do relatório, com as maiores variações e os maiores retornos do País, mas também com algumas das quedas do mês. Em outubro, Maceió liderou entre todas as capitais, com alta de 1,64%, seguida por Fortaleza (1,48%), João Pessoa (1,46%), São Luís (1,09%), Aracaju (1,02%) e Recife (0,85%). Salvador subiu apenas 0,12%, enquanto Natal (-0,31%) e Teresina (-0,97%) tiveram queda. Das nove capitais da região, portanto, sete registraram alta e duas, recuo.

No acumulado do ano, Aracaju (14,54%), Fortaleza (14,16%) e Natal (14,02%) aparecem entre as quatro maiores altas do país, atrás apenas de Campo Grande. Teresina avançou 8,70%, João Pessoa 8,44%, Recife 7,06% e Salvador 6,13%. Maceió acumula 4,94%, e São Luís, apenas 1,79%. Em 12 meses, Natal (16,95%) e Fortaleza (16,69%) encabeçam o ranking nacional das capitais, seguidas por Teresina (12,09%), Aracaju (11,10%) e João Pessoa (10,33%), todas acima da média do índice. Maceió (8,48%), Salvador (8,39%), Recife (6,69%) e São Luís (6,57%) ficaram abaixo da média nacional, mas acima do IPCA.

Na rentabilidade, a região domina o topo da lista: Recife (8,24%), Natal (8,02%), São Luís (7,48%), Salvador (7,04%), João Pessoa (6,79%) e Maceió (6,72%) superam a média de 6,13%, assim como Aracaju (6,32%) e Teresina (6,20%). Fortaleza é a exceção, com 4,95%. Quanto ao preço do metro quadrado, a região é heterogênea: São Luís (R$ 58,62), Maceió (R$ 57,56) e Salvador (R$ 55,47) ficam acima da média nacional, enquanto João Pessoa (R$ 52,62), Natal (R$ 45,57), Fortaleza (R$ 42,85), Aracaju (R$ 36,40) e Teresina (R$ 32,27) estão abaixo.

Sudeste e Sul desaceleram, Centro-Oeste e Norte oscilam

Fora do Nordeste, o quadro é variado. Em outubro, Curitiba (1,14%) e Belo Horizonte (1,01%) tiveram os melhores resultados entre as capitais do Sul e do Sudeste, seguidas por Goiânia (0,91%), Porto Alegre (0,71%), Manaus (0,68%), Florianópolis (0,61%), Campo Grande (0,61%) e São Paulo (0,57%). Brasília (0,12%) e Rio de Janeiro (0,08%) praticamente estagnaram. Houve queda em Belém (-0,02%), Cuiabá (-0,39%) e Vitória (-0,64%).

No ano, Campo Grande lidera o País, com alta de 17,63%, e o Rio de Janeiro vem em seguida entre as demais, com 11,95%, ao lado de Manaus (11,74%) e Vitória (9,21%). Goiânia acumula 7,78%, Curitiba 7,50%, Porto Alegre 7,16%, Belo Horizonte 6,82%, Brasília 5,65%, São Paulo 5,53% e Cuiabá 4,55%. Florianópolis (3,28%) e Belém (0,41%) têm os menores avanços. Em 12 meses, o Rio (14,10%) e Vitória (12,66%) se destacam, junto de Manaus (11,58%), Campo Grande (9,59%), Porto Alegre (9,51%) e Curitiba (9,11%). Belo Horizonte registra 7,90%, Brasília 7,25%, São Paulo 6,63%, Cuiabá 6,62% e Goiânia 6,04%, enquanto Belém (3,75%) e Florianópolis (3,45%) ficam perto da inflação.

São Paulo tem o aluguel mais caro entre as capitais, a R$ 66,16 por metro quadrado, seguida por Belém (R$ 62,24), Florianópolis (R$ 62,19) e Rio de Janeiro (R$ 61,91). Vitória marca R$ 56,70, Brasília R$ 53,91, Manaus R$ 53,41, Belo Horizonte R$ 51,29, Curitiba R$ 50,01, Cuiabá R$ 48,71, Porto Alegre R$ 47,11 e Goiânia R$ 44,26, com Campo Grande (R$ 33,15) entre os mais baratos. Na rentabilidade, Belém (8,20%), Cuiabá (8,04%) e Manaus (8,01%) estão no topo entre as capitais fora do Nordeste, seguidas por Porto Alegre (7,39%) e São Paulo (6,44%). Rio de Janeiro (6,27%), Campo Grande (6,24%), Brasília (6,11%) e Goiânia (6,07%) ficam próximos da média, e Belo Horizonte (5,44%), Florianópolis (5,41%), Curitiba (5,00%) e Vitória (4,18%) têm os menores retornos.

Entre as demais cidades monitoradas, Santos (8,37%) e Praia Grande (8,22%) têm as melhores rentabilidades, e Barueri registra o maior preço médio do país, de R$ 72,36 por metro quadrado. Pelotas (RS) foi a única cidade das 36 com queda acumulada tanto no ano (-5,43%) quanto em 12 meses (-2,61%).