A pernambucana Eternné Construtora oficializa sua chegada ao mercado imobiliário de Alagoas nesta quarta-feira (18), com a apresentação do Ykaruá Wellness Home, seu primeiro empreendimento fora de Pernambuco. O evento de lançamento ocorre a partir das 17h no Espaço Dom, na Zona Sul do Recife. Localizado à beira-mar na Praia de Peroba, em Maragogi, o projeto consolida o movimento de ampliação da empresa pelo litoral nordestino, somando-se aos empreendimentos já desenvolvidos em Maracaípe, Porto de Galinhas e Tamandaré.

Fundada no Recife em dezembro de 2000 pelos sócios Paulo César e Carlos Eduardo de Castro Lima, a construtora utiliza o novo projeto para reposicionar sua atuação regional. Segundo os diretores da empresa, o objetivo é transcender a consolidação alcançada no litoral sul pernambucano adotando uma proposta centrada no conceito wellness, que prioriza o bem-estar físico, mental e emocional na concepção dos espaços. Para Paulo César de Castro Lima, a localização na Costa dos Corais atende tanto ao público interessado em imóveis de segunda residência quanto aos investidores focados no mercado de locação por temporada.

O projeto arquitetônico leva a assinatura de Célia Beatriz e foi desenhado a partir das características naturais do próprio terreno, que possui um leito de água pluvial com curso em direção ao oceano. Esse elemento geográfico deu origem ao nome Ykaruá e norteou a integração entre os ambientes internos e a paisagem costeira. Com previsão de entrega para dezembro de 2030, o empreendimento contará com 245 unidades no formato studio, com metragens a partir de 26,65 m², além de áreas comuns equipadas com piscinas, rooftop panorâmico e espaços dedicados à prática de atividades físicas, convivência e descanso.