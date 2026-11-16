Mesmo com avanço do lucro, Moura Dubeux sinaliza cautela com cenário para 2027

Incorporadora líder do Nordeste cresce 29% em receita, projeta "o melhor ano da história" e já ajusta o passo para um 2027 mais desafiador

por Lucas Moraes
Mesmo com avanço do lucro, Moura Dubeux sinaliza cautela com cenário para 2027
Novo Cais, área do bairro de São José que recebe empreendimentos da MD - REPRODUÇÃO

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Ao apresentar os resultados do terceiro trimestre de 2026 (3T26), com lucro líquido de R$ 150,2 milhões, alta de 27,7% sobre o 3T25, a Moura Dubeux (MDNE3) alertou seus acionistas sobre possíveis mudanças no ritmo do negócio para reduzir à exposição a riscos. O CEO Diego Villar projeta encerrar 2026 "realizando o melhor ano da história da MDNE", com lançamentos já acima de todo o volume de 2025 e a expectativa de superar também as vendas do ano passado até dezembro. Mas o tom muda ao tratar do cenário macroeconômico.

Villar disse observar "com preocupação" os riscos de inflação, juros futuros mais altos e seus efeitos sobre o financiamento, a renda e a confiança do consumidor. Segundo ele, o setor pode estar se aproximando de um ambiente "significativamente mais desafiador" que o dos últimos seis anos.

A resposta anunciada é preservar caixa e reduzir riscos. O ritmo de lançamentos passará por avaliação mais criteriosa da demanda, produto a produto e praça a praça. "Não teremos como objetivo preservar volumes operacionais ou sustentar crescimento a qualquer custo", afirmou o executivo, para quem a prioridade será a rentabilidade e a geração futura de caixa.

Villar recorreu ao histórico da empresa, que atravessou a recessão de 2015 e 2016 e saiu "mais preparada" e maior. A aposta de longo prazo no Nordeste, segundo ele, não muda: a empresa mantém a tese de demanda estrutural por moradia e a diversificação entre as marcas Moura Dubeux, Mood e Ún1ca, esta última em rápida expansão. 

Nos resultados, a companhia assegurou margem líquida de 21,2% e o ROAE (retorno sobre o patrimônio líquido médio) ficou em 27,8%. Nos últimos 12 meses, o lucro soma R$ 591,5 milhões, perto da marca de R$ 600 milhões.

A receita líquida somou R$ 709,2 milhões (+29,3% em um ano; -3,0% sobre o 2T26). O avanço foi puxado pelo modelo de Condomínio, que reconheceu o fee de comercialização de terrenos (taxa recebida pela venda das frações ideais do terreno ao condomínio) de sete projetos.

O lucro bruto foi de R$ 258,5 milhões (+14,3%), mas a margem bruta caiu de 41,3% para 36,5% no ano. A empresa atribui a queda à aquisição de terrenos com maior participação em dinheiro. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado chegou a R$ 154,4 milhões (+18,7%), com margem de 21,8%.

No acumulado de nove meses, o lucro líquido é de R$ 479,6 milhões (+55,6%) e a receita, de R$ 2,07 bilhões (+25,2%).

Lançamentos em alta, vendas em queda

A companhia lançou oito empreendimentos, com VGV (Valor Geral de Vendas) líquido, na participação da empresa, de R$ 1,547 bilhão (+15,5%). Cerca de 40% do volume foi lançado nas duas últimas semanas de setembro. Nos nove meses, são 22 projetos e R$ 3,87 bilhões.

As vendas e adesões líquidas, porém, recuaram 21,5%, para R$ 841 milhões. A administração justifica a queda pelo pouco tempo de comercialização dos lançamentos. No ano, as vendas somam R$ 2,89 bilhões (+2,7%).

O VSO (vendas sobre oferta) líquido dos últimos 12 meses caiu para 44,7%, ante 53,2% um ano antes.
Os distratos (cancelamentos de vendas) chegaram a 8,3% das vendas brutas no trimestre (5,2% no 3T25), embora o acumulado do ano esteja em 6,3%.

A dívida líquida subiu a R$ 340,1 milhões, ou 14,0% do patrimônio líquido, ante 2,5% no 2T26. O consumo de caixa foi de R$ 168,6 milhões, dos quais R$ 97 milhões foram para a compra do terreno dos Correios, em Salvador, com VGV potencial superior a R$ 2 bilhões.

A empresa tem R$ 636 milhões em disponibilidades, R$ 3,05 bilhões em recebíveis e R$ 498 milhões em resultado a apropriar, com margem de 36,5%. O banco de terrenos (landbank) soma 60 ativos e R$ 11,4 bilhões em VGV potencial. Há 73 obras em andamento (R$ 16 bilhões em VGV bruto) e quatro entregas no trimestre.

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