Mesmo com avanço do lucro, Moura Dubeux sinaliza cautela com cenário para 2027

Incorporadora líder do Nordeste cresce 29% em receita, projeta "o melhor ano da história" e já ajusta o passo para um 2027 mais desafiador

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Ao apresentar os resultados do terceiro trimestre de 2026 (3T26), com lucro líquido de R$ 150,2 milhões, alta de 27,7% sobre o 3T25, a Moura Dubeux (MDNE3) alertou seus acionistas sobre possíveis mudanças no ritmo do negócio para reduzir à exposição a riscos. O CEO Diego Villar projeta encerrar 2026 "realizando o melhor ano da história da MDNE", com lançamentos já acima de todo o volume de 2025 e a expectativa de superar também as vendas do ano passado até dezembro. Mas o tom muda ao tratar do cenário macroeconômico.

Villar disse observar "com preocupação" os riscos de inflação, juros futuros mais altos e seus efeitos sobre o financiamento, a renda e a confiança do consumidor. Segundo ele, o setor pode estar se aproximando de um ambiente "significativamente mais desafiador" que o dos últimos seis anos.



A resposta anunciada é preservar caixa e reduzir riscos. O ritmo de lançamentos passará por avaliação mais criteriosa da demanda, produto a produto e praça a praça. "Não teremos como objetivo preservar volumes operacionais ou sustentar crescimento a qualquer custo", afirmou o executivo, para quem a prioridade será a rentabilidade e a geração futura de caixa.



Villar recorreu ao histórico da empresa, que atravessou a recessão de 2015 e 2016 e saiu "mais preparada" e maior. A aposta de longo prazo no Nordeste, segundo ele, não muda: a empresa mantém a tese de demanda estrutural por moradia e a diversificação entre as marcas Moura Dubeux, Mood e Ún1ca, esta última em rápida expansão.

Nos resultados, a companhia assegurou margem líquida de 21,2% e o ROAE (retorno sobre o patrimônio líquido médio) ficou em 27,8%. Nos últimos 12 meses, o lucro soma R$ 591,5 milhões, perto da marca de R$ 600 milhões.

A receita líquida somou R$ 709,2 milhões (+29,3% em um ano; -3,0% sobre o 2T26). O avanço foi puxado pelo modelo de Condomínio, que reconheceu o fee de comercialização de terrenos (taxa recebida pela venda das frações ideais do terreno ao condomínio) de sete projetos.



O lucro bruto foi de R$ 258,5 milhões (+14,3%), mas a margem bruta caiu de 41,3% para 36,5% no ano. A empresa atribui a queda à aquisição de terrenos com maior participação em dinheiro. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado chegou a R$ 154,4 milhões (+18,7%), com margem de 21,8%.



No acumulado de nove meses, o lucro líquido é de R$ 479,6 milhões (+55,6%) e a receita, de R$ 2,07 bilhões (+25,2%).



Lançamentos em alta, vendas em queda



A companhia lançou oito empreendimentos, com VGV (Valor Geral de Vendas) líquido, na participação da empresa, de R$ 1,547 bilhão (+15,5%). Cerca de 40% do volume foi lançado nas duas últimas semanas de setembro. Nos nove meses, são 22 projetos e R$ 3,87 bilhões.



As vendas e adesões líquidas, porém, recuaram 21,5%, para R$ 841 milhões. A administração justifica a queda pelo pouco tempo de comercialização dos lançamentos. No ano, as vendas somam R$ 2,89 bilhões (+2,7%).



O VSO (vendas sobre oferta) líquido dos últimos 12 meses caiu para 44,7%, ante 53,2% um ano antes.

Os distratos (cancelamentos de vendas) chegaram a 8,3% das vendas brutas no trimestre (5,2% no 3T25), embora o acumulado do ano esteja em 6,3%.

A dívida líquida subiu a R$ 340,1 milhões, ou 14,0% do patrimônio líquido, ante 2,5% no 2T26. O consumo de caixa foi de R$ 168,6 milhões, dos quais R$ 97 milhões foram para a compra do terreno dos Correios, em Salvador, com VGV potencial superior a R$ 2 bilhões.



A empresa tem R$ 636 milhões em disponibilidades, R$ 3,05 bilhões em recebíveis e R$ 498 milhões em resultado a apropriar, com margem de 36,5%. O banco de terrenos (landbank) soma 60 ativos e R$ 11,4 bilhões em VGV potencial. Há 73 obras em andamento (R$ 16 bilhões em VGV bruto) e quatro entregas no trimestre.

