Banco BV lança empréstimo com garantia de imóvel em parceria com a CashMe

A modalidade foi estruturada com foco no uso livre do capital, atendendo tanto a demandas pessoais quanto profissionais, como reformas e investimentos

O banco BV anunciou nesta segunda-feira (16) a inclusão do Empréstimo com Garantia de Imóvel (EGI) em seu portfólio de produtos financeiros. A nova linha de crédito, desenvolvida em parceria com a CashMe — fintech do grupo Cyrela especializada no setor imobiliário —, permite que os clientes da instituição financeira utilizem propriedades como garantia para acessar recursos com juros reduzidos, limites mais elevados e prazos estendidos de pagamento.

A modalidade foi estruturada com foco no uso livre do capital, atendendo tanto a demandas pessoais quanto profissionais, como reformas residenciais, investimentos em educação, planejamento familiar ou aporte financeiro para negócios. A iniciativa faz parte da estratégia de diversificação de serviços do BV para alcançar diferentes perfis de tomadores de crédito.

Na divisão operacional do negócio, o banco BV funciona como o canal de distribuição da oferta, enquanto a CashMe assume a execução de ponta a ponta da jornada do cliente. A fintech fica encarregada desde a etapa inicial de simulação e formalização do contrato até o suporte e o acompanhamento pós-venda da operação.

Segundo Jamil Ganan, vice-presidente de Varejo do banco BV, o lançamento busca atender a momentos distintos da vida financeira dos correntistas. “O Empréstimo com Garantia de Imóvel fortalece nossa oferta de crédito e amplia as possibilidades para que os clientes viabilizem projetos relevantes em diferentes momentos da vida. É uma solução que reforça o compromisso do banco BV em apoiar escolhas financeiras de forma simples e alinhada às necessidades de cada cliente”, afirma o executivo.

A contratação da nova linha já está disponível para a base de clientes do banco e ocorre de forma totalmente digital. O processo tem início no aplicativo do BV, onde o usuário visualiza a opção de crédito e é redirecionado para a plataforma online da CashMe. No ambiente da fintech, o interessado pode simular valores, avaliar as condições e concluir a solicitação, contando posteriormente com a estrutura de atendimento da parceira para esclarecer dúvidas sobre o contrato.