IEJC celebra cinco anos com lançamento de Residência em Engenharia Civil e consolidação como ICT

O mercado da construção civil e o setor imobiliário pernambucano se reúnem no próximo dia 23 de novembro para celebrar os cinco anos do Instituto Engenheiro Joaquim Correia (IEJC). Fundada em 2021, no Recife, a instituição comemora o marco com um jantar corporativo às 19h30, no restaurante Coco Bambu Derby. O encontro contará com dirigentes de construtoras e representantes das principais entidades do setor, incluindo a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), o Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-PE), o Crea-PE e a Mútua. O ponto alto da noite será o lançamento oficial do programa de Residência em Engenharia Civil.

A nova iniciativa consolida a atuação do IEJC como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT). Na prática, o modelo busca atacar gargalos históricos da cadeia produtiva da construção, como a escassez de mão de obra qualificada e a busca por maior eficiência operacional nos canteiros de obras.

Para o presidente do IEJC, José Maria da Cruz Neto, o aniversário de cinco anos valida a premissa de que a excelência técnica deve caminhar ao lado do desenvolvimento econômico e social. "O Instituto nasceu com o propósito de aproximar o conhecimento acadêmico das necessidades reais do mercado. Ao longo dessa trajetória, demonstramos que é viável aliar produtividade, inovação e compromisso com a sociedade", afirma.

Apoiado em uma metodologia voltada à aplicação prática e à inserção produtiva, o instituto acumula números relevantes para a competitividade do segmento. Até o momento, o IEJC já formou mais de 1.400 profissionais por meio de 27 programas realizados em nove estados brasileiros, em parceria com mais de 70 construtoras. Impulsionada por esses resultados e pelo reconhecimento como ICT, a instituição projeta ultrapassar a marca de 2 mil profissionais capacitados até 2027.

Na avaliação do conselheiro do IEJC, Tibério Andrade, a Residência em Engenharia Civil sintetiza a visão de futuro da entidade e inaugura uma nova fase estratégica para a engenharia local. "O investimento em capital intelectual é o principal vetor para impulsionar o desenvolvimento estrutural de Pernambuco".