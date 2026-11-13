Expansão no Paiva: novos investimentos, turismo e qualidade de vida no litoral sul

A expansão imobiliária na região da Reserva do Paiva, o primeiro bairro planeado de Pernambuco, no Cabo de Santo Agostinho, e a consolidação do conceito de bairros planejados em Pernambuco foram os temas centrais do mais recente episódio do videocast Metro Quadrado. Apresentado pelo jornalista Lucas Moraes, titular da coluna Metro Quadrado do Jornal do Commercio, o programa foi realizado em parceria com o advogado patrimonial e de negócios imobiliários Amadeu Mendonça, da Tizei Mendonça Advogados Associados. Para debater o impacto socioeconômico e urbanístico da Reserva do Paiva, o episódio recebeu Carol Boxwell, CEO da Iron House (empresa do grupo Cornélio Brennand), e Luís Henrique Valverde, CEO da Brennand Desenvolvimento Imobiliário (empresa do grupo Ricardo Brennand).

A história do bairro remonta a 1956, quando as famílias Cornélio e Ricardo Brennand adquiriram a área do antigo Engenho São José do Paiva, inicialmente voltada para atividades industriais e extrativas. Com 8,5 quilômetros de faixa litorânea, cercada pelos rios Jaboatão e Pirapama e por cerca de 500 hectares de Mata Atlântica, o território passou por um replanejamento urbano a partir de 2003.

Luís Henrique Valverde explicou como se deu a estruturação do projeto. "Foi montado um planejamento urbano para responder à demanda de uma parcela tão grande de terrenos na franja de uma grande cidade com desafios pudesse prover infraestrutura com crescimento ordenado e planejado, num projeto que colocasse a sustentabilidade como elemento principal".

Atualmente, cerca de 30% da área total de desenvolvimento do Paiva foi ocupada ao longo dos últimos 16 anos de lançamentos, revelando um enorme potencial de crescimento futuro.

O momento de maturidade do bairro é coroado pela reabertura do antigo hotel sob a bandeira internacional Vila Galé, inaugurado em outubro de 2026. O empreendimento traz 299 quartos, novo parque aquático, quatro opções gastronômicas e um beach club reformado, consolidando-se como um polo de turismo e eventos para todo o Estado.

Além disso, novas parcerias com incorporadoras como Rioave, Pernambuco Construtora e OR trazem opções residenciais diversificadas — desde unidades compactas de 56 metros quadrados até metragens de alto padrão de 640 metros quadrados —, acompanhadas por serviços essenciais como colégio bilíngue, empório e futuros centros de esporte e gastronomia.

Amadeu Mendonça ponderou sobre o contraste entre o crescimento desordenado das metrópoles e o modelo planejado. "O fato é que a gente não encontra isso, embora em outras capitais, talvez como Brasília, [...] a gente veja quão bem funciona, mas é realidade que a maioria das capitais que foram crescendo de forma desordenada não tiveram tempo sequer de planejar".

A preservação ambiental e a adoção de premissas ecológicas são pilares inegociáveis para os grupos desenvolvedores. O projeto conta com um viveiro de mudas nativas para o replantio paisagístico, um sistema completo de coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos em parceria com cooperativas, além de um programa de monitoramento de tartarugas marinhas que elevou o registro de ninhos na região.

Carol detalhou a visão sistêmica exigida por um bairro planejado em comparação com a incorporação imobiliária tradicional. "Enquanto a incorporação ela é pontual, ela vai buscar a sua rentabilidade, o seu resultado daquela área daquela incorporação específica, no caso do bairro planejado é uma visão sistêmica. Não existe apenas... você não pode pensar apenas no resultado do empreendimento, mas como aquele empreendimento vai repercutir no desenvolvimento do bairro".

Um dos maiores atrativos apontados pelos convidados é a sensação de liberdade aliada à segurança territorial proporcionada pela associação de bairro e pela governança público-privada. Carol destacou como isso transforma o dia a dia das famílias. "As pessoas de diferentes idades que se encontram nesses espaços e podem aí trocar suas experiências conseguem de fato viver o bairro. As crianças elas saem das suas casas e vão andando para a escola".

Luís Henrique Valverde acrescentou que o período pós-pandemia funcionou como um acelerador de tendências de mais de dez anos no Paiva. "A pandemia foi uma tragédia pessoal para todos nós, mas ela foi de uma certa forma libertadora porque nos permitiu dar mais importância à forma em que nós vivemos. Nós passamos a cuidar mais da nossa saúde, passamos a querer morar mais em uma relação melhor com o ambiente de natureza".