Garantias pagas crescem nove vezes e derrubam dependência do fiador no Brasil

Presença do fiador tradicional encolheu de 60% para 25%. Hoje, mais de 90% dos contratos firmados no país contam com algum tipo de garantia

O uso de garantias pagas no mercado brasileiro de locação cresceu mais de nove vezes em menos de uma década, impulsionado pela profissionalização da gestão de risco no setor. Levantamento da Superlógica, plataforma de soluções tecnológicas e financeiras para os mercados condominial e imobiliário, aponta que modalidades como o seguro-fiança e a fiança onerosa saltaram de 4% dos contratos de aluguel em 2017 para 37% entre janeiro e agosto de 2026.

No mesmo intervalo, a presença do fiador tradicional encolheu de 60% para 25%. Hoje, mais de 90% dos contratos firmados no país contam com algum tipo de garantia, evidenciando um setor mais estruturado em torno de ferramentas de proteção financeira.

Para o diretor de Negócios para Imobiliárias do Grupo Superlógica, Manoel Gonçalves, o movimento reflete o amadurecimento. “O mercado de locação se profissionalizou muito na forma como administra risco. Durante décadas, a segurança do contrato esteve fortemente apoiada na figura do fiador. Hoje, imobiliárias e proprietários contam com soluções mais estruturadas, tecnologia e dados para acompanhar os contratos e reduzir sua exposição a eventuais atrasos. O avanço das garantias pagas faz parte dessa mudança e ajuda a explicar por que a inadimplência do aluguel permanece relativamente controlada mesmo em um ambiente econômico mais desafiador”, avalia.

A consolidação dessas garantias ocorre em um momento de contraste nos indicadores de crédito. Em julho, o Índice de Inadimplência Locatícia (IIL) da Superlógica atingiu 3,05%, o menor patamar desde junho de 2023. No mesmo mês, o Brasil alcançou 83,9 milhões de consumidores negativados, o maior número da série histórica da Serasa, embora os dados indiquem desaceleração desde maio.

Segundo o head de Marca e Comunicação da empresa e mestre em Antropologia do Consumo pela Universidade de Brasília (UnB), Mark Cardoso, a diferença reflete a prioridade dada à moradia no orçamento doméstico. “Quando o orçamento aperta, o brasileiro escolhe pela consequência: não pagar o aluguel é correr o risco de perder o lugar onde se mora”, explica. “Pesquisas de intenção de pagamento vêm mostrando isso de forma consistente. Em um levantamento recente da Serasa, o aluguel aparece como prioridade para 39% dos entrevistados em meses de aperto. O nosso IIL em 3,05% é a expressão dessa hierarquia em dado real".

A inversão entre o fiador tradicional e as garantias pagas consolidou-se nos últimos dois anos. Enquanto em 2017 o fiador dominava 60% dos contratos contra 4% das garantias pagas, em 2024 a diferença havia recuado para 33% ante 27%. Nos oito primeiros meses de 2026, o seguro-fiança e a fiança onerosa assumiram a liderança com 37%, abrindo vantagem de 12 pontos percentuais sobre o fiador.

Além das novas modalidades de garantia, a digitalização das imobiliárias ampliou a adoção de sistemas de gestão, análise de dados e automação de cobranças, agilizando a prevenção e a recuperação de atrasos. “Quem mora de aluguel está submetido às mesmas pressões de juros, inflação e custo de vida do restante da população. O que mudou foi a infraestrutura existente ao redor do contrato. Hoje, o mercado conta com mais instrumentos para administrar riscos e proteger a operação de imobiliárias e proprietários”, afirma Gonçalves.

Na comparação semestral, o recuo dos atrasos também se confirma. A taxa média nacional de inadimplência locatícia fechou o primeiro semestre de 2026 em 3,24%, abaixo dos 3,30% apurados no mesmo período de 2025 e dos 3,71% registrados no segundo semestre do ano passado.

Os recortes por faixa de preço e região, contudo, revelam disparidades importantes. Em julho, os imóveis comerciais com aluguel de até R$ 1 mil tiveram a maior taxa de inadimplência do levantamento, chegando a 7,27%. No segmento residencial, essa mesma faixa de valor também liderou os atrasos, com 5,99%.

Regionalmente, o Nordeste manteve o maior índice de inadimplência do país em julho, com 4,88%, apesar da queda frente aos 5,15% anteriores. Na sequência aparecem o Norte, com 4,04%, o Centro-Oeste, com 2,80%, e o Sudeste, com 2,78%. O Sul registrou a menor taxa nacional, de 2,67%.

“Os dados mostram um mercado mais estruturado, mas isso não elimina os pontos de atenção. Principalmente nas faixas de menor valor, o orçamento das famílias continua mais vulnerável ao aumento de despesas essenciais e a imprevistos financeiros. Por isso, é importante acompanhar a evolução desses recortes nos próximos meses”, diz Gonçalves.