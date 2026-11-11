Condomínio no Recife sobe 7,5% em 2026; Jaqueira lidera valores e Várzea dispara 43%

A taxa média de condomínio dos imóveis anunciados à venda no Recife apresentou uma alta de 7,5% entre janeiro e outubro de 2026 na comparação com o mesmo período de 2025. No entanto, o avanço não ocorreu de forma homogênea pela cidade. Enquanto o bairro da Várzea registrou um expressivo salto de 43,1% no valor médio das taxas, regiões nobres tradicionais como Monteiro e Pina surpreenderam ao registrar retração nos custos cobrados aos moradores.

Os dados integram um levantamento inédito realizado pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para o mercado imobiliário, que mapeou 21 mil anúncios de casas e apartamentos publicados nos principais portais do setor. As oscilações refletem a dinâmica do mercado de compra e venda na capital pernambucana e revelam que os valores cobrados não seguem necessariamente o mesmo padrão em todas as zonas urbanas.

No topo da lista dos condomínios mais caros do Recife, a Jaqueira manteve a liderança com uma taxa média mensal de R$ 1.835. O ranking das cinco maiores taxas da capital é composto ainda por Monteiro (R$ 1.434), Graças (R$ 1.335), Parnamirim (R$ 1.295) e Poço (R$ 1.223). A despeito dos patamares elevados, o topo da lista demonstrou um comportamento mais contido em relação aos reajustes do período.

O destaque de valorização no levantamento ficou com a Várzea, onde o condomínio médio saltou de R$ 271 para R$ 388 mensais — uma variação de R$ 117 que representou uma alta de 43,1% em um ano. O bairro também teve avanço de 25,3% no valor cobrado por metro quadrado. O resultado consolidou a Várzea como a única localidade a preencher os critérios estatísticos rigorosos adotados pelo estudo para identificar aumentos expressivos e consistentes. Apesar do forte salto percentual, a região continua a ostentar valores inferiores a R$ 400, mantendo-se distante do patamar das zonas mais valorizadas da cidade.

O impacto desse encarecimento no orçamento das famílias é apontado como um fator decisivo na hora de fechar um negócio imobiliário. “A taxa de condomínio é um gasto relevante para quem está procurando imóvel, porque ela dificilmente vai diminuir ao longo do tempo, e é algo que requer pagamento recorrente”, afirma Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft. Segundo pesquisas da própria empresa, esse encargo figura constantemente entre os três itens de maior peso na decisão final dos compradores.

Entre os 15 bairros com as maiores taxas da cidade, os reajustes mais expressivos ocorreram nas Graças, que subiu 21,8% e atingiu R$ 1.335, e na Tamarineira, com alta de 20,4%, alcançando R$ 963. Em seguida aparecem Ilha do Retiro (+17%, para R$ 875), Aflitos (+15,8%, para R$ 1.135) e Poço (+14,2%, para R$ 1.223), todos com variações substancialmente acima da taxa mediana de 8,1% apurada entre os bairros recifenses.

Na contramão da tendência de alta, bairros de renda elevada registraram queda nas cobranças. Monteiro, segundo lugar no ranking das taxas mais altas, teve uma diminuição de 3,9% nos valores anunciados, fechando com média de R$ 1.434. No Pina, a redução foi de 2,1%, baixando a média para R$ 850. O Rosarinho permaneceu praticamente estável, apontando variação de apenas 1,4% e taxa média de R$ 757.

Em outros pontos tradicionais, os aumentos situaram-se abaixo da variação mediana da capital. A Jaqueira teve elevação de 5%, enquanto Casa Forte subiu 4,5% (R$ 1.210), o Espinheiro avançou 4,9% (R$ 1.009) e a Madalena teve acréscimo de 4,3% (R$ 710). O panorama mostra que a valorização do imóvel não ditou o ritmo das altas condominiais no período.

O estudo da Loft comparou exatamente os mesmos bairros e os mesmos meses entre 2025 e 2026, com recorte encerrado em outubro em razão de alterações no perfil dos imóveis ofertados a partir do fim do ano. Os dados apurados referem-se aos valores brutos declarados nos anúncios de venda e não passaram por reajuste inflacionário, refletindo a média da oferta imobiliária disponível no mercado recifense.

Bairros com os condomínios mais caros (taxa média mensal) no Recife

Jaqueira: R$ 1.835 (+5,0%)

Monteiro: R$ 1.434 (-3,9%)

Graças: R$ 1.335 (+21,8%)

Parnamirim: R$ 1.295

Poço: R$ 1.223 (+14,2%)

Casa Forte: R$ 1.210 (+4,5%)

Aflitos: R$ 1.135 (+15,8%)

Espinheiro: R$ 1.009 (+4,9%)

Tamarineira: R$ 963 (+20,4%)

Ilha do Retiro: R$ 875 (+17,0%)

Pina: R$ 850 (-2,1%)

Rosarinho: R$ 757 (+1,4%)

Madalena: R$ 710 (+4,3%)

Bairro com o maior aumento percentual na taxa de condomínio

Várzea: R$ 388 (+43,1% | passou de R$ 271 para R$ 388)

Bairros que registraram queda nos valores:

Monteiro: -3,9% (R$ 1.434)

Pina: -2,1% (R$ 850)