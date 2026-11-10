Pernambuco é destaque nacional com vitória dupla da Perpart no Prêmio Selo de Mérito 2026

A Pernambuco Participações e Investimentos S.A. (Perpart) alcançou uma dobradinha histórica na edição 2026 do Prêmio Selo de Mérito. A empresa estadual foi duplamente vitoriosa com os projetos de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social no município de Bezerros e de Gestão Patrimonial para Habitação Social. Com as novas conquistas, a instituição consolida uma sequência de cinco reconhecimentos nacionais acumulados desde 2024, abrangendo frentes de regularização fundiária, inovação digital e gestão de ativos públicos voltados ao fortalecimento da política habitacional em Pernambuco.

Promovido anualmente pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABCPH), em parceria com o Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FNHDU), o Selo de Mérito premia as principais iniciativas do país voltadas ao combate à precariedade habitacional e à irregularidade urbana.

A trajetória vitoriosa da Perpart começou em 2024, quando o trabalho de regularização fundiária no núcleo Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata, recebeu o primeiro Selo de Mérito da série. No ano seguinte, a empresa conquistou mais duas distinções: o Selo de Mérito na categoria Inovação, graças ao desenvolvimento do Sistema Regularize em parceria com a Secretaria de Transformação Digital, e o Prêmio Solo Seguro, concedido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pela atuação na comunidade do Bode, no Recife. Os dois novos prêmios de 2026 fecham o ciclo de cinco premiações obtidas no intervalo de três anos.

No município de Bezerros, o projeto premiado pela edição deste ano teve como foco o bairro da Cohab, onde famílias aguardavam há décadas pelo documento definitivo de suas residências. A iniciativa marca a primeira entrega do país de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S) financiada com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. Com investimento de R$ 565,2 mil viabilizados pelo Ministério das Cidades, a ação tem como meta formalizar 450 moradias e capacidade de impactar indiretamente cerca de 5 mil pessoas na região.

Todo o processo — que abrange desde levantamentos técnicos e cadastro das famílias até análise jurídica e registro cartorial — é realizado sem custos para os beneficiários. Mais da metade dos títulos de propriedade foi emitida em nome de mulheres, em sua maioria chefes de família. A entrega do documento garante o reconhecimento legal do imóvel, permite a transmissão formal por herança e viabiliza o acesso a linhas de crédito para reformas e melhorias habitacionais.

Já a segunda conquista de 2026 reconheceu a modernização da Gestão Patrimonial para Habitação Social. Responsável por administrar o acervo imobiliário originado, entre outras fontes, da extinção da antiga Companhia de Habitação Popular do Estado de Pernambuco (Cohab-PE) em 1999, a Perpart aprimorou seus processos de avaliação, catalogação e alienação para dar finalidade econômica a bens até então sem uso definido.

Essa reestruturação patrimonial gerou R$ 23,4 milhões, valor integralmente repassado ao Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHIS) para financiar ações do Programa Morar Bem Pernambuco, como a retomada de obras paralisadas, a construção de novas unidades e a reforma de moradias populares.

A presença de Pernambuco na premiação de 2026 estendeu-se também a outras frentes da administração estadual. A Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) foi laureada pelas modalidades Entrada Garantida e Reforma no Lar, integrantes do Morar Bem Pernambuco, enquanto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) recebeu o Selo de Mérito pelos projetos de produção habitacional desenvolvidos no Distrito Estadual de Fernando de Noronha.