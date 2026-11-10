Maria Farinha: antigo prédio abandonado será complexo com hotel, flats e shopping

O litoral norte de Pernambuco irá receber um dos empreendimentos imobiliários e turísticos mais ambiciosos da região nos últimos anos. O Complexo Mercure, instalado no trecho de Maria Farinha, em Paulista, promete transformar o panorama local ao reunir hotelaria de padrão internacional, flats, centro de compras e estrutura de lazer em um único endereço com gestão centralizada. O projeto arquitetônico da RLA arquitetura prevê a ocupação do antigo edifício Marlin Royal Flat Hotel, de 18 pavimentos, e uma área de rooftop. O prédio, que teve a sua construção abandonada, virou um esqueleto lendário da região há anos.

Roberto Lopes e Ana Carolina Lopes, da RLA Arquitetura - JC Esqueleto do antigo Marlin Royal Flat Hotel - DIVULGAÇÃO Esqueleto do antigo Marlin Royal Flat Hotel - DIVULGAÇÃO Projeto do Complexo Mercure Maria Farinha - DIVULGAÇÃO Projeto do Complexo Mercure Maria Farinha - DIVULGAÇÃO Projeto do Complexo Mercure Maria Farinha - DIVULGAÇÃO Projeto do Complexo Mercure Maria Farinha - DIVULGAÇÃO

A distribuição do imóvel foi planejada para atender a diferentes públicos em cada setor. No térreo funcionará um mall de conveniência voltado para âncoras como farmácia, academia de rede nacional e uma operação de fast food com cardápio variado e preços acessíveis. O prédio contará ainda com um pavimento exclusivo para lazer e estacionamento, um andar dedicado a eventos e convenções, seis andares ocupados pelo bandeira Mercure, com cerca de 96 apartamentos, e dez andares destinados aos flats residenciais de dois e três dormitórios, sendo o último pavimento reservado às unidades de três quartos.

Esqueleto do antigo Marlin Royal Flat Hotel - DIVULGAÇÃO

"Quando a gente olha para o empreendimento, a gente não vai só na arquitetura. Visamos também o desenvolvimento do negócio, o que a gente pode fazer para tornar esse empreendimento ter ainda mais sucesso, ainda mais crescimento. As marcas que estão presentes foram também a RLA quem trouxe", explica Roberto Lopes. fundador da RLA, que tornou-se referência nacional em arquitetura comercial, desde postos de combustíveis a academias, malls e, mais recentemente, empreendimentos hoteleiros integrados a essas áreas comerciais.

A adequação às exigências da marca internacional exigiu mudanças em relação à planta original. Para manter o padrão da bandeira, os quartos do hotel e os flats ganharam metragens ampliadas. Outro ponto central é a divisão dos espaços sociais entre residentes e hóspedes, ogarantindo qualidade para hospedagem. O empreendimento contará com uma piscina no segundo pavimento, que reaproveita a estrutura vazada em formato de barco do prédio original, e uma segunda piscina no rooftop.

O lançamento comercial das unidades residenciais está previsto para janeiro, logo após a conclusão do memorial de incorporação. A previsão total de obra é de três anos e dez meses, sendo os primeiros dez meses dedicados exclusivamente ao reforço estrutural da edificação e à preparação do terreno, seguidos por 36 meses de obras gerais até a inauguração final.

Projeto do Complexo Mercure Maria Farinha - DIVULGAÇÃO

O empreendimento funcionará em modelo misto, combinando unidades vendidas a investidores privados com a gestão operacional unificada da rede Accor. Ao todo, a área contempla 5,8 mil metros quadrados. A área construída será de 4,5 mil metros quadrados.

Projetado no início da década de 1980 para sediar o Marlin Royal Flat’s Hotel, o imponente edifício teve sua trajetória paralisada por volta de 1985 e, diante do fracionamento da propriedade entre dezenas de investidores, jamais abriu suas portas. Ao longo das décadas seguintes, o esqueleto de concreto sofreu com o abandono, a ação da maresia e as pichações, vendo sucessivas propostas de reativação ficarem apenas no papel. Cenário que começa a mudar com o novo projeto.