Feira de Imóveis de Jaboatão reúne mais de 2 mil ofertas com subsídios de até R$ 75 mil

Um dos principais atrativos da feira é a possibilidade de somar incentivos governamentais que chegam a R$ 75 mil para a aquisição da casa própria

A 4ª Feira de Imóveis de Jaboatão dos Guararapes começa nesta quinta-feira (12) e segue até o próximo domingo (15) na área externa do Shopping Guararapes. Com uma estrutura montada em mais de 600 metros quadrados, o evento reúne construtoras e imobiliárias de Pernambuco para apresentar um catálogo com mais de 2 mil ofertas, abrangendo desde lançamentos no mercado imobiliário até unidades prontas para morar. A iniciativa conta com o apoio institucional da Caixa Econômica Federal e da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab).

Um dos principais atrativos da feira é a possibilidade de somar incentivos governamentais que chegam a R$ 75 mil para a aquisição da casa própria, a depender do enquadramento do comprador nos critérios de cada programa. Os benefícios incluem até R$ 55 mil por meio do Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, e até R$ 20 mil pelo programa Morar Bem Pernambuco – Entrada Garantida, do Governo do Estado. Ao combinar os dois incentivos, o comprador elegível às regras dos dois programas consegue reduzir significativamente o valor necessário para a entrada do imóvel.

Ao longo dos quatro dias de programação, os visitantes encontram um espaço voltado ao planejamento e à negociação. As equipes de atendimento estarão disponíveis para prestar orientações, esclarecer dúvidas, realizar simulações de financiamento e oferecer suporte técnico para análise de crédito, permitindo comparar imóveis e condições diretamente no local.

O atendimento ao público na área externa do Shopping Guararapes funciona de quinta-feira a sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 12h às 21h.