Com as linhas Home, Urban e Premium, a construtora pernambucana cria projetos que atendem às necessidades de um novo perfil de comprador

No mercado imobiliário há quase 60 anos, a construtora Carrilho acompanhou as inúmeras mudanças no setor, inclusive a do perfil de consumidores. A empresa conta com empreendimentos para diferentes faixas de renda, com as linhas Home, Urban e Premium.

O diretor comercial da Carrilho, Roberto Rios, afirma que a localização continua sendo o principal fator na hora de escolher um imóvel, mas que mudanças na preferência dos consumidores têm guiado alterações nos projetos. "A academia vem ganhando uma importância similar à piscina. Também há uma busca por espaços de convivência com interação com o verde e por áreas de conveniência como sala multimídia para criação de conteúdos digitais, coworking e local para self market", exemplifica.

Outro comportamento notado por Roberto é a quantidade crescente de compradores que optam por pagar menos para morar em um empreendimento que possui menos vagas de garagem do que o número total de apartamentos. "Há pessoas que optam por unidades sem vaga já que utilizam transporte por aplicativo e não estão dispostas a arcar com os custos mensais para se ter um veículo", acrescenta.

De acordo com o diretor comercial, pesquisas apontam que apenas 60% das famílias com renda até R$ 13 mil possuem veículo próprio. "Ou seja muitas vezes você paga para morar em um empreendimento com 100% de vagas e 60% já é suficiente. Isto faz com que o mesmo apartamento tenha redução significativa no preço sem alterar a qualidade."

Essa tendência acompanha a atualização da legislação municipal do Recife, que desde 2025 desobriga novos prédios residenciais, comerciais e de uso misto de oferecerem vagas de garagem — regra que antes exigia ao menos 1 vaga (com cerca de 25 m²) por apartamento.

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Esse novo perfil levou a Carrilho a criar projetos como o Pátio Camino, localizado na Iputinga, a apenas 3 minutos da Avenida 17 de Agosto e da Avenida Caxangá. Com uma localização estratégica, o empreendimento conta com acesso a serviços e mobilidade versátil, além de um preço acessível.

Com uma localização estratégica, o Pátio Camino conta com infraestrutura que atende às necessidades do consumidor, acesso a serviços e à mobilidade versátil, além de um preço acessível - Divulgação/Carrilho

"O Pátio Camino é um exemplo de uma estratégia de concepção de produto de sucesso. Se a estrutura contasse com vagas para 100% dos apartamentos, o valor médio da unidade seria de R$ 420 mil. Com 60% das vagas, o preço médio caiu para R$ 355 mil, com opções a partir de R$ 299 mil. Na hora de escolher o imóvel, além da localização é importante entender qual perfil melhor te atende", destaca Roberto.

Feirão Carrilho Sem Igual prorrogado

O Feirão Carrilho Sem Igual, que estava previsto para encerrar no último domingo (15), foi prorrogado como uma ação de Black Friday para atender à demanda elevada. De acordo com Roberto, no período de um mês, foram vendidas 68 unidades nos quatro empreendimentos participantes.

A campanha oferece descontos no valor do imóvel, com isenção das despesas de documentação (pagas pela construtora), além da possibilidade de financiamento imobiliário com o programa federal Minha Casa Minha Vida (MCMV) — que contempla famílias com renda bruta mensal de até R$ 13 mil.

O diretor comercial atribui o sucesso de vendas à força da marca, localizações estratégicas e às condições facilitadas do feirão. "Condições promocionais como a possibilidade de comprar o imóvel e ter as despesas com ITBI e registro cobertas pela Carrilho viabilizam uma economia de até 4% sobre o valor do imóvel", acrescenta.

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Além do Pátio Camino, os destaques do período promocional são o Pátio Hori, situado a 600 metros da UPA da Caxangá e com área de lazer no rooftop; o Pátio Vivare, localizado a 400 metros do Shopping Recife; e o Aurora dos Pássaros, situado no único bairro planejado no centro do Paulista.

Pátio Camino, na Iputinga - Divulgação/Carrilho Pátio Hori, na Caxangá - Divulgação/Carrilho Pátio Vivare, na Imbiribeira - Divulgação/Carrilho Aurora dos Pássaros, situado no único bairro planejado no centro do Paulista - Divulgação/Carrilho

Com unidades promocionais com preços a partir de R$ 259 mil voltadas para famílias com renda a partir de R$ 6 mil, o Feirão Carrilho Sem Igual segue até o dia 30 de novembro.

Os atendimentos são realizados de forma presencial nos pontos de venda da Imbiribeira, Caxangá, Iputinga e do Paulista, onde também é possível conhecer apartamentos decorados, e através dos canais digitais pelo site feiraosemigual.com.br ou pela central telefônica e WhatsApp no número (81) 3231-1703.

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Confira a participação de Roberto Rios no videocast JC Metro Quadrado. No programa, o titular da coluna Metro Quadrado do Jornal do Commercio, Lucas Moraes, recebe o diretor comercial da Carrilho para uma conversa sobre o Feirão Sem Igual Carrilho e a facilidade de crédito na aquisição de imóveis.