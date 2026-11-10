Aena lança editais de R$ 150 mi para construir hotéis no Recife e mais aeroporto do Nordeste

Com contratos de cessão de até 60 anos, a iniciativa da gestora de terminais aéreos abrange mais de 20 mil metros quadrados de áreas imobiliárias

Quatro editais para a implantação de um polo hoteleiro nos aeroportos do Recife, Maceió, João Pessoa e Aracaju foram lançado pela Aena. O projeto prevê um investimento mínimo de R$ 150 milhões por parte da iniciativa privada e a oferta de pelo menos 650 apartamentos, impulsionado pelo crescimento consistente da movimentação de passageiros e do turismo na região Nordeste.

Com contratos de cessão que podem chegar a 60 anos, a iniciativa abrange mais de 20 mil metros quadrados de áreas imobiliárias e adota o conceito de Airport City, permitindo a exploração de receitas adicionais com eventos, gastronomia e serviços de conveniência. O maior aporte financeiro será destinado ao Recife, com estimativa de R$ 82 milhões para um empreendimento de categoria Midscale, enquanto Maceió, João Pessoa e Aracaju exigirão padrão mínimo Economy em propostas voltadas a atender tanto o turismo de lazer quanto a demanda corporativa ao longo de todo o ano.

A aposta da concessionária apoia-se no aquecimento do mercado aéreo regional, que movimentou mais de 16 milhões de passageiros nos quatro terminais em 2025 e mantém curva de alta em 2026. "O crescimento desses mercados vai muito além dos meses de verão. A movimentação se mantém ao longo de todo o ano, sustentada pelo turismo, pelas viagens de negócios, pelos eventos e pela expansão da malha aérea. A hotelaria surge como uma extensão natural desse ecossistema, agregando conveniência aos passageiros e novas possibilidades de desenvolvimento nos aeroportos", afirma Juan José Sánchez, Diretor Comercial da Aena Brasil.

O lançamento das concorrências coincide com um ciclo positivo para o setor no País, que contabiliza 178 novos hotéis em desenvolvimento segundo o Panorama da Hotelaria Brasileira 2026. A expansão imobiliária complementa os R$ 2 bilhões investidos recentemente pela Aena na modernização da infraestrutura e dos terminais de passageiros que administra no Nordeste.

A repartição dos aportes anunciados pela Aena para os quatro aeroportos do Nordeste varia de acordo com o perfil e a vocação de cada praça.

A capital pernambucana lidera a concessão, respondendo por mais da metade do montante global. Com um aporte mínimo previsto de R$ 82 milhões, o empreendimento ocupará uma área aproximada de 4.846 m² e terá a maior capacidade entre as cidades, com a estimativa de 259 apartamentos. Para atender ao perfil de hub regional e ao intenso fluxo corporativo, o projeto exige uma categoria mínima Midscale.

O Aeroporto Internacional de Maceió destaca-se por dispor do maior espaço físico ofertado no lote de editais, totalizando 8.682 m². O investimento mínimo estipulado é de R$ 30 milhões, com estimativa para a implantação de 177 apartamentos. O padrão de entrada exigido é a categoria Economy.

Na capital paraibana — impulsionada pela aceleração na demanda de passageiros —, o edital fixa o aporte mínimo em R$ 24 milhões para o desenvolvimento de uma área de 5.415 m². A projeção de capacidade abrange cerca de 135 apartamentos, sob o enquadramento inicial da categoria Economy.

O projeto para o terminal sergipano prevê o investimento de R$ 15 milhões em um terreno de 1.190 m², com potencial projetado para 80 apartamentos e categoria mínima Economy. A proposta em Aracaju insere-se em um plano de desenvolvimento imobiliário mais abrangente no entorno do aeroporto, visando à integração com usos de serviços, comércio e logística.