Oxia Medical Spaces abre no Recife salas para locação flexível e serviços de gestão para profissionais de saúde

Além das salas, a Oxia oferece agência de marketing médico, endereço fiscal, secretariado e apoio à gestão administrativa e financeira

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O Recife ganha em dezembro um novo hub de serviços para profissionais de saúde. A Oxia Medical Spaces será inaugurada no ITC Empresarial, no Pina, com oito salas privativas para locação por diária avulsa ou turnos de 2h, 4h ou 12h, a partir de R$ 360. O profissional organiza a própria agenda e não repassa à Oxia nenhum percentual dos honorários.



O valor inclui recepção, limpeza, copa e apoio operacional. Os consultórios, em quatro configurações que variam em tamanho, vista e disponibilidade de maca e banheiro privativo, contarão com internet de alta velocidade e impressoras. Há ainda refrigerador científico para medicamentos e injetáveis e recolhimento de resíduos de serviços de saúde.



Além das salas, a Oxia oferece agência de marketing médico, endereço fiscal, secretariado e apoio à gestão administrativa e financeira. “É possível construir um espaço de atendimento com identidade e delegar a burocracia a uma equipe especializada. A Oxia oferece essa possibilidade, permitindo que o profissional se concentre integralmente no cuidado aos pacientes”, afirma a sócia Sofia Holanda, que desenvolveu o modelo do negócio com os sócios Marcelo Cherpak e Amir Posternak.



Sofia Holanda, que desenvolveu o modelo do negócio em parceria com os sócios Marcelo Cherpak e Amir Posternak - DIVULGAÇÃO

Os dez primeiros médicos a contratar o espaço integrarão o Oxia Founders Club, com prioridade na escolha de horários, turno de boas-vindas sujeito à disponibilidade, sessão opcional de fotos profissionais e preço de lançamento mantido por seis meses.



“A proposta é criar um espaço em que o profissional encontre estrutura e identidade e onde o ambiente comunique seu posicionamento ao paciente desde a chegada. Na Oxia, cada detalhe contribui para uma nova experiência de cuidado, um lugar onde se respira uma nova experiência”, afirma Sofia.



A Oxia Medical Spaces fica no Empresarial ITC, na Avenida Engenheiro Antônio de Góes, 275, sala 2003, no Pina. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e a inauguração está prevista para a primeira quinzena de dezembro de 2026, com data a confirmar.