Oxia Medical Spaces abre no Recife salas para locação flexível e serviços de gestão para profissionais de saúde

Além das salas, a Oxia oferece agência de marketing médico, endereço fiscal, secretariado e apoio à gestão administrativa e financeira

por JC
Oxia Medical Spaces abre no Recife salas para locação flexível e serviços de gestão para profissionais de saúde
O empreendimento funcionará no ITC Empresarial, no Pina - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Recife ganha em dezembro um novo hub de serviços para profissionais de saúde. A Oxia Medical Spaces será inaugurada no ITC Empresarial, no Pina, com oito salas privativas para locação por diária avulsa ou turnos de 2h, 4h ou 12h, a partir de R$ 360. O profissional organiza a própria agenda e não repassa à Oxia nenhum percentual dos honorários.

O valor inclui recepção, limpeza, copa e apoio operacional. Os consultórios, em quatro configurações que variam em tamanho, vista e disponibilidade de maca e banheiro privativo, contarão com internet de alta velocidade e impressoras. Há ainda refrigerador científico para medicamentos e injetáveis e recolhimento de resíduos de serviços de saúde.

Além das salas, a Oxia oferece agência de marketing médico, endereço fiscal, secretariado e apoio à gestão administrativa e financeira. “É possível construir um espaço de atendimento com identidade e delegar a burocracia a uma equipe especializada. A Oxia oferece essa possibilidade, permitindo que o profissional se concentre integralmente no cuidado aos pacientes”, afirma a sócia Sofia Holanda, que desenvolveu o modelo do negócio com os sócios Marcelo Cherpak e Amir Posternak.

DIVULGAÇÃO
Sofia Holanda, que desenvolveu o modelo do negócio em parceria com os sócios Marcelo Cherpak e Amir Posternak - DIVULGAÇÃO

Os dez primeiros médicos a contratar o espaço integrarão o Oxia Founders Club, com prioridade na escolha de horários, turno de boas-vindas sujeito à disponibilidade, sessão opcional de fotos profissionais e preço de lançamento mantido por seis meses.

“A proposta é criar um espaço em que o profissional encontre estrutura e identidade e onde o ambiente comunique seu posicionamento ao paciente desde a chegada. Na Oxia, cada detalhe contribui para uma nova experiência de cuidado, um lugar onde se respira uma nova experiência”, afirma Sofia.

A Oxia Medical Spaces fica no Empresarial ITC, na Avenida Engenheiro Antônio de Góes, 275, sala 2003, no Pina. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e a inauguração está prevista para a primeira quinzena de dezembro de 2026, com data a confirmar.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de JC

JC

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.