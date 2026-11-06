Segundo imóvel na praia passa do luxo para estratégia de investimento

Mudança no perfil do comprador impulsiona a busca por imóveis compactos com estrutura de lazer, praticidade e potencial de geração de renda

Ter um segundo imóvel na praia já não significa necessariamente adquirir uma casa espaçosa para reunir toda a família durante as férias. O perfil do comprador mudou e, junto com ele, transformou-se também as características dos imóveis mais procurados no mercado.

A nova geração de investidores e proprietários busca opções que se adaptem melhor à rotina contemporânea e exijam menos preocupações com manutenção. É o que aponta Kristofer Rodrigues, empresário com mais de dez anos de experiência no mercado de incorporação imobiliária, com atuação em Manaus, São Paulo e Recife.

“Hoje, muita gente quer ter um imóvel na praia, mas não necessariamente uma casa que fique fechada durante boa parte do ano e exija uma estrutura de manutenção. O comprador quer chegar, abrir a porta e aproveitar”, explica Kristofer.

Nesse cenário, os estúdios e os apartamentos compactos equipados com varanda gourmet ganham protagonismo. Empreendimentos que oferecem infraestrutura completa — como piscina, estacionamento e áreas de convivência — permitem que o espaço atenda a diferentes momentos, desde uma viagem a dois ou um fim de semana entre amigos até períodos de descanso ou dias de trabalho fora da rotina habitual.

Além da versatilidade de uso, a possibilidade de locação por temporada tornou-se um fator decisivo na hora da compra. A propriedade pode ser aproveitada pelo dono em datas específicas e, nos períodos de vacância, transformar-se em uma alternativa de geração de renda, desde que respeitadas as regras do condomínio e a legislação vigente.

“A realidade de quem compra um segundo imóvel na praia hoje é diferente. Não é necessariamente sobre ter mais espaço, mas sobre ter um imóvel que faça sentido para a vida daquela pessoa e que possa ser aproveitado de diferentes formas”, afirma Kristofer.

Diante dessas transformações, o segundo imóvel deixa de ser visto apenas como um símbolo de status ou luxo tradicional. Ele passa a ser planejado como patrimônio, fonte de experiências e ativo financeiro, acompanhando de perto um consumidor que valoriza cada vez mais o tempo, a praticidade e a flexibilidade.