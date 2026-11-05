Morapê e Tenório Simões lançam empreendimento na Boa Vista

Morapê Boa Vista chega com 267 apartamentos e proposta de aproximar a moradia econômica do principal polo de emprego da capital pernambucana

As construtoras Morapê e Tenório Simões lançam o Morapê Boa Vista, primeiro empreendimento residencial enquadrado na nova legislação urbanística do Recife para a proposta de habitação econômica. Com unidades a partir de R$ 230 mil, o projeto reúne localização estratégica, arquitetura contemporânea, serviços e lazer, trazendo uma solução imobiliária que aproxima moradia acessível e local de trabalho.

Integrado ao programa Minha Casa, Minha Vida, nas faixas 2, 3 e 4, o empreendimento propõe uma alternativa ao modelo tradicional de habitação econômica, frequentemente concentrado em regiões mais distantes dos centros de emprego. A ideia é oferecer a possibilidade de conquistar um imóvel em uma localização que favoreça a mobilidade, reduza os custos com deslocamento e permita aproveitar melhor a infraestrutura urbana já existente.

O Morapê Boa Vista nasce da união de duas empresas que compartilham o compromisso com a qualidade e a inovação no mercado imobiliário: a Morapê Construtora e a Tenório Simões Construtora. A parceria reúne a contemporaneidade da Morapê no desenvolvimento do empreendimento e a solidez e experiência de mercado da Tenório Simões, somando conhecimentos em engenharia, construção e comercialização. Juntas, as empresas apresentam um projeto conectado às transformações urbanas e às novas necessidades de quem busca uma forma de viver no Recife.

Rafael Simões, sócio-diretor da Tenório Simões, destaca a importância de ampliar as oportunidades de moradia em áreas centrais da cidade, aproximando as pessoas de uma infraestrutura urbana já consolidada. “Este empreendimento representa uma contribuição importante para o Centro do Recife, ao oferecer uma nova possibilidade de moradia em uma região que reúne história, serviços, comércio, mobilidade e oportunidades. Acreditamos que estimular o uso residencial das áreas centrais é também contribuir para uma cidade mais dinâmica, acessível e viva, proporcionando às pessoas mais praticidade no dia a dia e melhor aproveitamento de tudo o que o Recife oferece”, afirma.

Localização estratégica

Localizado no bairro da Boa Vista, próximo às avenidas Conde da Boa Vista e Agamenon Magalhães, o empreendimento está inserido em uma região com ampla oferta de transporte, comércio, serviços, equipamentos de saúde e instituições de ensino. Sua localização atende especialmente quem trabalha na região central e deseja reduzir o tempo gasto nos deslocamentos diários.

O empreendimento foi pensado para demonstrar que preço acessível e qualidade de vida podem caminhar juntos, com conforto, funcionalidade, serviços, lazer e, sobretudo, uma localização que permita morar perto do trabalho.

“O Recife concentra aproximadamente 41% dos empregos formais de Pernambuco, mas muitos trabalhadores que atuam na região central residem em bairros periféricos ou em outros municípios da Região Metropolitana. Essa distância representa despesas adicionais com transporte e horas comprometidas diariamente com deslocamentos. Então, o Morapê Boa Vista é uma solução imobiliária para que as pessoas que trabalham no centro possam morar perto do emprego, trocando horas no trânsito por qualidade de vida”, destaca Marta Tomaz, diretora Executiva da Morapê Construtora.

Conheça o Morapê Boa Vista

Morapê Boa Vista conta com rooftop e diferentes serviços no empreendimento - Divulgação

Com torre única, 21 pavimentos, 13 apartamentos por andar nos 20 primeiros pavimentos e sete unidades no último, o Morapê Boa Vista contará com 267 unidades habitacionais. O projeto terá três elevadores, portaria 24 horas e cinco unidades comerciais com fachada ativa, integrando espaços de comércio e serviços ao térreo e contribuindo para a dinâmica urbana do entorno.

Os apartamentos foram projetados em quatro opções de plantas, com 23 m², 26 m², 29 m² e 37 m², contemplando diferentes perfis e necessidades. O conceito privilegia o aproveitamento inteligente dos espaços, com soluções funcionais para quem busca o primeiro imóvel, deseja morar sozinho ou procura uma localização central para facilitar o dia a dia.

Outro diferencial está na estrutura de lazer e conveniência, com ambientes equipados e distribuídos em diferentes pavimentos. No rooftop, os moradores terão salão de festas, salão de jogos e espaço gourmet com grill. No térreo, o projeto contempla pet place, pet wash, bicicletário, lavanderia, espaço delivery e mini market.

O 21º pavimento também reunirá academia, coworking, sala de reunião e espaço cross, ampliando as possibilidades de trabalho, atividade física e convivência. A proposta é oferecer uma experiência de moradia no conceito de hub urbano, em que o empreendimento funciona como uma extensão da casa e da rotina, reunindo facilidades que tornam o cotidiano mais prático.

Para Luciana Zisman, diretora Comercial e Marketing da Tenório Simões, o empreendimento reúne atributos que tornam a aquisição do imóvel uma oportunidade concreta para quem deseja conquistar a casa própria em uma localização valorizada e com infraestrutura consolidada. “Estamos oferecendo ao mercado uma oportunidade inovadora, dentro do modelo Minha Casa Minha Vida. O Morapê Boa Vista reúne localização, estrutura, lazer e facilidades em um empreendimento com condições de acesso alinhadas ao perfil de quem deseja sair do aluguel e conquistar seu patrimônio. É uma solução que permite investir em qualidade de vida, com a vantagem de estar perto do trabalho, dos serviços e toda comodidade que o centro oferece”, enfatiza Luciana.

Mobilidade e moradia

De acordo com o TomTom Traffic Index 2025, o Recife figura entre as capitais brasileiras com os maiores níveis de congestionamento. Nesse cenário, aproximar moradia e trabalho também significa contribuir para uma dinâmica urbana mais eficiente, com menor dependência de longos deslocamentos e maior aproveitamento dos meios de transporte disponíveis.

O Morapê Boa Vista também se destaca por ser o primeiro empreendimento residencial apresentado dentro do enquadramento previsto na nova legislação urbanística do Recife para essa modalidade de produto habitacional. Sua concepção utiliza mecanismos urbanísticos voltados ao estímulo da ocupação residencial das áreas centrais e à ampliação da oferta de imóveis economicamente acessíveis em regiões com infraestrutura consolidada.

O lançamento marca a entrada da Morapê Construtora no mercado recifense e materializa sua proposta de associar competitividade imobiliária, inovação construtiva e valorização urbana. Mais do que adquirir um imóvel, a proposta é conquistar um endereço que permita viver a cidade com mais praticidade, mobilidade e qualidade de vida.