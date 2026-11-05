Com IA, levantamento mostra por que a habitação social não sai do papel na RMR

Parceria entre Insper, Condepe/Fidem e Ademi-PE cria índice de receptividade normativa e lança desafio para atualização da legislação no Grande Recife

por Lucas Moraes
Com IA, levantamento mostra por que a habitação social não sai do papel na RMR
José Police Neto, coordenador do Insper Cidades - Raphaella Barros

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Um mapeamento do Insper Cidades com a Condepe/Fidem, em colaboração com a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), analisou como a legislação dos 14 municípios da Região Metropolitana do Recife trata a habitação de interesse social (HIS). O resultado indica que, em boa parte dos casos, as leis municipais são mais discursivas do que aplicáveis e acabam por travar a atração dos investimentos e consequente desenvolvimento habitacional. Os dados foram apresentados pelo presidente da Condepe/Fidem, Diogo Bezerra, e pelo coordenador do Insper Cidades, José Police Neto, durante o Fórum Imobiliário Brasileiro promovido pela Ademi-PE, nesta quinta-feira (5), no Recife.

O trabalho nasceu de um acordo de cooperação técnica que reúne cinco instituições: duas secretarias do Governo de Pernambuco (Desenvolvimento Urbano e Habitação, e Projetos Estratégicos), a Condepe/Fidem, o Insper e a Ademi. Todos os 14 municípios participaram, inclusive validando os resultados. Para Bezerra, o modelo de cooperação garante que o conhecimento fique no Estado e possa ser replicado. "É fundamental, quando a gente fala em cooperação técnica, que a tecnologia e o aprendizado permaneçam no Estado", afirmou.

O principal produto desse trabalho é a plataforma Norma, que usa IA para ler a legislação municipal. Foram reunidos 165 leis, entre planos diretores, leis de uso e ocupação do solo, parcelamento e códigos de obras. Cada município é avaliado por um protocolo de 20 perguntas, o que gerou 280 avaliações. Cada resposta é classificada como aderente (há comando explícito, parâmetro territorial e procedimento), parcial, não atendida ou não verificada. "Se a gente fosse fazer esse trabalho de forma humana, levaria um tempo enorme", explicou Bezerra, ressaltando que a análise não dispensa a revisão por pessoas. Todo o processo pode ser auditado. A ferramenta também pode ser aplicada a outros municípios, com capacidade para se tornar uma referência a nível nacional.

Os resultados alimentam o Índice de Receptividade Normativa à Habitação de Interesse Social. Três cadernos trazem recomendações de mudança na norma para cada cidade. Um painel público reúne a legislação habitacional da região.

O que o mapeamento encontrou nos municípios

  • Prioridade para a HIS: três municípios têm reconhecimento apenas parcial.
  • Localização segura e central: oito cumprem o critério; e seis, parcialmente.
  • Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS): apenas três têm regras aplicáveis; nos demais, o texto é declaratório.
  • Instrumentos como IPTU progressivo e outorga onerosa: só três os operam para promover equidade; 11 não.
  • Urbanização e regularização integradas: sete municípios atendem e sete não.
  • Governança (plano, fundo, conselho): 12 atendem parcialmente e um não foi identificado.
  • Industrialização da construção: nove não atendem, o que dificulta ganho de escala.
  • Diálogo com normas técnicas da ABNT: apenas cinco têm alguma aderência, e de forma parcial.

Para Police Neto, o problema está no arcabouço legal acumulado ao longo do tempo. "A maior parte dos nossos diplomas legais é discursiva. São lindos, para não ter aplicação nenhuma", disse. Ele afirmou que a norma restritiva barra os recursos disponíveis, já que nenhuma dos recursos chega numa cidade que impõe restrição.

"Município que exige lote mínimo de 230, 250, 300 metros é porque não quer fazer habitação de interesse social. Não adianta disfarçar", exemplificou Police. Ressaltando também que contrapartidas cobradas dos empreendimentos recaem sobre quem tem menos renda. "Eu estou forçando a família de menor renda a pagar duas vezes a estrutura do município", disse.

Sobre a industrialização da construção, Police Neto alertou que o gargalo está na norma. Ele lembrou que a média de idade dos trabalhadores nos canteiros de obra do País já supera 45 anos e que a categoria está envelhecendo rapidamente, sem renovação. "Se a gente não mudar o modelo construtivo, ninguém mais quer ficar sob sol ou chuva. Tem que melhorar a forma, e melhorar a forma não é só pedir para o construtor, é a forma legal aceitar a regra de industrialização", disse.

O mapeamento mostra o tamanho do problema: nove dos 14 municípios não atendem aos critérios que permitem pré-moldados, industrializados e coordenação modular.

Para além da construção, o desafio está na própria organização da cidade. Ao longo do tempo, as normas foram construídas sem olhar para as famílias de menor renda, que acabaram empurradas para as periferias e para áreas de risco. "A lei não deu opção às famílias", resumiu. Police Neto lembrou que, com as mudanças do clima, a localização da moradia social passou a ser questão de segurança, já que famílias deixadas em áreas de risco hídrico e hidrológico podem perder a vida.

Ele defendeu que a cidade só funciona se for equilibrada. "Não tem cidade boa com quatro prédios icônicos e 15 favelas", disse. Para evitar essa divisão, argumentou, é preciso permitir que a habitação social seja bem localizada, com coeficientes de aproveitamento, taxa de ocupação, gabarito, recuos e vagas diferenciados. Isso reduz o custo de transporte, diminui congestionamentos e evita o que chamou de apartheid urbano, em que "rico mora só aqui, pobre só mora lá". Segundo ele, só dois municípios da região têm essa previsão, e quatro sequer tratam do tema.

Próximos passos

A segunda fase prevê o Índice de Capacidade Institucional. "Talvez um município precise desenvolver mais a capacidade institucional do que a legislação, e outro precise mais da legislação", explicou Bezerra. A combinação dos dois índices orientará planos de ação sob medida para cada cidade.

Também começará a etapa de alteração das leis, com articulação entre Estado, prefeituras e movimentos populares junto às câmaras de vereadores. Os municípios reformam a legislação, o Estado indica como direcionar os recursos, os movimentos organizam a demanda e o setor produtivo assume parte do risco. "Estamos lançando o plano de 100 mil unidades habitacionais para os próximos quatro anos. Não é para fazer isso nos próximos 100 anos", desafiou Police, ao contar também com parte da capacidade de geração de financiamento produtivo do setor privado para acelerar esse processo. 

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