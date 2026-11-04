Shopee expande rede logística com novo CD em Pernambuco

Com o reforço em Pernambuco, a capital do Estado se consolida na rota estratégica da empresa para modalidades de entrega rápida no mesmo dia

por Lucas Moraes
Shopee expande rede logística com novo CD em Pernambuco
Centro de Distribuição Fulfillment da Shopee em SP - DIVULGAÇÃO

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De olho no aumento da demanda para o 11.11 e a Black Friday, a Shopee inaugurou quatro novos centros de distribuição (CDs) no País, incluindo uma nova unidade no modelo cross-docking na Região Metropolitana do Recife. O investimento local visa encurtar distâncias, acelerar os prazos de frete e garantir que os consumidores pernambucanos e do Nordeste recebam suas compras de forma ainda mais ágil no final do ano.

Com o reforço em Pernambuco, a capital do Estado se consolida na rota estratégica da empresa para modalidades de entrega rápida, que já contemplam o recebimento de mercadorias no mesmo dia ou no dia seguinte para os consumidores da região.

Expansão nacional e aumento da capacidade

Além da unidade na Região Metropolitana do Recife, a plataforma abriu novos centros em outras três regiões metropolitanas: do Rio de Janeiro (RJ); Vitória (ES) e Blumenau (SC). A Shopee também triplicou a área operacional de seu complexo em Piracicaba (SP).

Com as novas estruturas, a rede logística ganha capacidade para processar mais 2,4 milhões de pedidos por dia, o que representa um aumento de 60% na capacidade de processamento em comparação com a temporada de compras do ano passado.

Ao todo, o marketplace soma agora 30 centros de distribuição no Brasil — sendo 25 no modelo cross-docking e cinco de fulfillment —, além de mais de 200 hubs de primeira e última milha, 45 mil motoristas parceiros e 5 mil Agências Shopee espalhadas por mais de 1.200 cidades.

A expansão já impactou os prazos ao longo do ano: comparado ao início do período anterior, o tempo médio de entrega no país caiu 1,8 dia. Em São Paulo, por exemplo, 85% dos pedidos são entregues em até 48 horas.

Investimentos e contratações para o final do ano

Segundo a liderança da empresa, a ampliação da infraestrutura reflete um planejamento estratégico contínuo para suportar o crescimento das vendas e dar suporte aos vendedores parceiros.

"Preparar-se para a alta temporada é um trabalho que dura o ano todo. As campanhas mensais de datas duplas criam picos regulares de demanda e nos permitem aprimorar as operações de forma contínua, em benefício de compradores e vendedores. As 14 novas unidades abertas em 2026 fazem parte desse esforço: ampliar a capacidade para volumes crescentes de pedidos, ajudar os vendedores a atender seus clientes com mais eficiência e levar as compras aos consumidores com mais rapidez em todo o país”, afirma Tiago Freddi, diretor de Logística da Shopee.

Para apoiar a operação durante os picos de vendas, a empresa abriu mais de 14 mil vagas de emprego temporárias e efetivas até o fim do ano, distribuídas em setores logísticos de 19 estados e do Distrito Federal, além de cargos corporativos em São Paulo.

Ofertas e datas duplas de novembro

A infraestrutura reforçada sustentará a maratona de ofertas de novembro, que contempla os eventos do 11.11 – A Maior Liquida do Ano (com R$ 25 milhões em cupons de desconto) e a Black Friday (com R$ 23 milhões em cupons). Ambas as campanhas contarão com descontos de até 50%, vouchers de frete grátis para compras acima de R$ 10, ações exclusivas para membros do Shopee VIP e promoções com entregas ultrarrápidas em até quatro horas por meio da modalidade Shopee Turbo.

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