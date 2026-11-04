Shopee expande rede logística com novo CD em Pernambuco

Com o reforço em Pernambuco, a capital do Estado se consolida na rota estratégica da empresa para modalidades de entrega rápida no mesmo dia

De olho no aumento da demanda para o 11.11 e a Black Friday, a Shopee inaugurou quatro novos centros de distribuição (CDs) no País, incluindo uma nova unidade no modelo cross-docking na Região Metropolitana do Recife. O investimento local visa encurtar distâncias, acelerar os prazos de frete e garantir que os consumidores pernambucanos e do Nordeste recebam suas compras de forma ainda mais ágil no final do ano.

Com o reforço em Pernambuco, a capital do Estado se consolida na rota estratégica da empresa para modalidades de entrega rápida, que já contemplam o recebimento de mercadorias no mesmo dia ou no dia seguinte para os consumidores da região.

Expansão nacional e aumento da capacidade



Além da unidade na Região Metropolitana do Recife, a plataforma abriu novos centros em outras três regiões metropolitanas: do Rio de Janeiro (RJ); Vitória (ES) e Blumenau (SC). A Shopee também triplicou a área operacional de seu complexo em Piracicaba (SP).

Com as novas estruturas, a rede logística ganha capacidade para processar mais 2,4 milhões de pedidos por dia, o que representa um aumento de 60% na capacidade de processamento em comparação com a temporada de compras do ano passado.

Ao todo, o marketplace soma agora 30 centros de distribuição no Brasil — sendo 25 no modelo cross-docking e cinco de fulfillment —, além de mais de 200 hubs de primeira e última milha, 45 mil motoristas parceiros e 5 mil Agências Shopee espalhadas por mais de 1.200 cidades.

A expansão já impactou os prazos ao longo do ano: comparado ao início do período anterior, o tempo médio de entrega no país caiu 1,8 dia. Em São Paulo, por exemplo, 85% dos pedidos são entregues em até 48 horas.

Investimentos e contratações para o final do ano



Segundo a liderança da empresa, a ampliação da infraestrutura reflete um planejamento estratégico contínuo para suportar o crescimento das vendas e dar suporte aos vendedores parceiros.

"Preparar-se para a alta temporada é um trabalho que dura o ano todo. As campanhas mensais de datas duplas criam picos regulares de demanda e nos permitem aprimorar as operações de forma contínua, em benefício de compradores e vendedores. As 14 novas unidades abertas em 2026 fazem parte desse esforço: ampliar a capacidade para volumes crescentes de pedidos, ajudar os vendedores a atender seus clientes com mais eficiência e levar as compras aos consumidores com mais rapidez em todo o país”, afirma Tiago Freddi, diretor de Logística da Shopee.

Para apoiar a operação durante os picos de vendas, a empresa abriu mais de 14 mil vagas de emprego temporárias e efetivas até o fim do ano, distribuídas em setores logísticos de 19 estados e do Distrito Federal, além de cargos corporativos em São Paulo.

Ofertas e datas duplas de novembro



A infraestrutura reforçada sustentará a maratona de ofertas de novembro, que contempla os eventos do 11.11 – A Maior Liquida do Ano (com R$ 25 milhões em cupons de desconto) e a Black Friday (com R$ 23 milhões em cupons). Ambas as campanhas contarão com descontos de até 50%, vouchers de frete grátis para compras acima de R$ 10, ações exclusivas para membros do Shopee VIP e promoções com entregas ultrarrápidas em até quatro horas por meio da modalidade Shopee Turbo.