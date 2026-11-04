Inadimplência no aluguel volta a subir em Pernambuco e atinge 4,42% em setembro

Apesar da leve alta mensal, indicador mostra recuo significativo em relação ao mesmo período do ano anterior. O Nordeste segue na liderança nacional

A inadimplência no pagamento de aluguéis em Pernambuco voltou a registrar alta no mês de setembro. Segundo dados do Índice de Inadimplência Locatícia (IIL), divulgado pelo Grupo Superlógica, a taxa no Estado subiu para 4,42%, o que representa um avanço de 0,04 ponto percentual em relação aos 4,38% registrados em agosto.

Apesar da elevação recente, o cenário atual é mais favorável do que o observado um ano atrás: em setembro de 2025, o índice alcançava 5,44%, apontando uma queda de 1,02 ponto percentual no confronto anual. Mesmo assim, o estado continua operando com um nível de atrasos consideravelmente superior à média nacional, que encerrou o mês em 2,93%.

Para o Diretor de Negócios para Imobiliárias do Grupo Superlógica, Manoel Gonçalves, a movimentação exige atenção por parte do mercado imobiliário e dos proprietários. “A alta da inadimplência de aluguel no período, além de registrar uma taxa acima da média nacional, acende um alerta. Inflação e juros seguem como temas principais em 2026 e podem impactar diretamente o orçamento das famílias e, por consequência, a capacidade de pagamento dos inquilinos”, avalia o executivo.

Panorama regional e perfil dos imóveis

No cenário do Nordeste, a taxa geral de inadimplência teve uma leve variação positiva, passando de 5,07% para 5,08%, mantendo a região no topo do ranking nacional. O Norte figura em segundo lugar com 4,45%, seguido pelo Sul com 2,79% e pelo Sudeste, que registrou queda para 2,76% — a menor marca de sua série histórica. Na outra ponta, o Centro-Oeste apresentou o menor índice do país pelo segundo mês seguido, marcando 2,62%.

Ao detalhar os tipos de locação na região nordestina, os imóveis comerciais continuam sendo o principal gargalo, com a inadimplência subindo de 6,92% em agosto para 7,30% em setembro. Já as casas e apartamentos nordestinos mostraram recuo no período, fechando o mês com taxas de 5,22% e 3,77%, respectivamente.

Em âmbito nacional, o levantamento reforça que os contratos de menor valor financeiro são os mais afetados pelos atrasos nas parcelas. Os imóveis comerciais com aluguel de até R$ 1 mil lideram a inadimplência de todo o mercado brasileiro, atingindo 7,41%, enquanto as residências na mesma faixa de preço registraram 5,99%.

De acordo com Gonçalves, a permanência desse patamar nas faixas mais populares merece destaque analítico. “Mesmo com a queda no mês, as faixas de aluguel mais baixo continuam concentrando taxas de inadimplência significativamente superiores à média nacional. É um dado importante porque mostra que a melhora do índice agregado não acontece de maneira uniforme entre os diferentes perfis de imóveis e valores de locação”, explica.

Por outro lado, as faixas de valor mais elevado apresentaram retração no país. Nos imóveis residenciais com aluguel acima de R$ 13 mil, o índice caiu para 5,75%, enquanto no segmento comercial da mesma categoria a taxa recuou para 4,32%. As menores inadimplências do mercado brasileiro foram identificadas nos contratos residenciais e comerciais entre R$ 2 mil e R$ 3 mil, que registraram marcas de 1,72% e 3,28%, respectivamente.

Sobre o levantamento



O Índice de Inadimplência Locatícia é elaborado mensalmente pela Superlógica a partir da análise de dados anonimizados de mais de 1 milhão de locatários em todo o Brasil. A metodologia considera como inadimplentes os boletos com atraso de pagamento superior a 60 dias ou quitados após esse prazo, cruzando informações de valores, datas de vencimento, tipos de contrato e localização geográfica para mapear o comportamento de crédito no setor imobiliário.