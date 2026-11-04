Inadimplência no aluguel volta a subir em Pernambuco e atinge 4,42% em setembro

Apesar da leve alta mensal, indicador mostra recuo significativo em relação ao mesmo período do ano anterior. O Nordeste segue na liderança nacional

por Lucas Moraes
Inadimplência no aluguel volta a subir em Pernambuco e atinge 4,42% em setembro
Apesar da elevação recente, o cenário atual é mais favorável do que o observado um ano atrás: em setembro de 2025, o índice alcançava 5,44% - FERNANDA CARVALHO/FOTOS PÚBLICAS

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A inadimplência no pagamento de aluguéis em Pernambuco voltou a registrar alta no mês de setembro. Segundo dados do Índice de Inadimplência Locatícia (IIL), divulgado pelo Grupo Superlógica, a taxa no Estado subiu para 4,42%, o que representa um avanço de 0,04 ponto percentual em relação aos 4,38% registrados em agosto.

Apesar da elevação recente, o cenário atual é mais favorável do que o observado um ano atrás: em setembro de 2025, o índice alcançava 5,44%, apontando uma queda de 1,02 ponto percentual no confronto anual. Mesmo assim, o estado continua operando com um nível de atrasos consideravelmente superior à média nacional, que encerrou o mês em 2,93%.

Para o Diretor de Negócios para Imobiliárias do Grupo Superlógica, Manoel Gonçalves, a movimentação exige atenção por parte do mercado imobiliário e dos proprietários. “A alta da inadimplência de aluguel no período, além de registrar uma taxa acima da média nacional, acende um alerta. Inflação e juros seguem como temas principais em 2026 e podem impactar diretamente o orçamento das famílias e, por consequência, a capacidade de pagamento dos inquilinos”, avalia o executivo.

Panorama regional e perfil dos imóveis
No cenário do Nordeste, a taxa geral de inadimplência teve uma leve variação positiva, passando de 5,07% para 5,08%, mantendo a região no topo do ranking nacional. O Norte figura em segundo lugar com 4,45%, seguido pelo Sul com 2,79% e pelo Sudeste, que registrou queda para 2,76% — a menor marca de sua série histórica. Na outra ponta, o Centro-Oeste apresentou o menor índice do país pelo segundo mês seguido, marcando 2,62%.

Ao detalhar os tipos de locação na região nordestina, os imóveis comerciais continuam sendo o principal gargalo, com a inadimplência subindo de 6,92% em agosto para 7,30% em setembro. Já as casas e apartamentos nordestinos mostraram recuo no período, fechando o mês com taxas de 5,22% e 3,77%, respectivamente.

Em âmbito nacional, o levantamento reforça que os contratos de menor valor financeiro são os mais afetados pelos atrasos nas parcelas. Os imóveis comerciais com aluguel de até R$ 1 mil lideram a inadimplência de todo o mercado brasileiro, atingindo 7,41%, enquanto as residências na mesma faixa de preço registraram 5,99%.

De acordo com Gonçalves, a permanência desse patamar nas faixas mais populares merece destaque analítico. “Mesmo com a queda no mês, as faixas de aluguel mais baixo continuam concentrando taxas de inadimplência significativamente superiores à média nacional. É um dado importante porque mostra que a melhora do índice agregado não acontece de maneira uniforme entre os diferentes perfis de imóveis e valores de locação”, explica.

Por outro lado, as faixas de valor mais elevado apresentaram retração no país. Nos imóveis residenciais com aluguel acima de R$ 13 mil, o índice caiu para 5,75%, enquanto no segmento comercial da mesma categoria a taxa recuou para 4,32%. As menores inadimplências do mercado brasileiro foram identificadas nos contratos residenciais e comerciais entre R$ 2 mil e R$ 3 mil, que registraram marcas de 1,72% e 3,28%, respectivamente.

Sobre o levantamento

O Índice de Inadimplência Locatícia é elaborado mensalmente pela Superlógica a partir da análise de dados anonimizados de mais de 1 milhão de locatários em todo o Brasil. A metodologia considera como inadimplentes os boletos com atraso de pagamento superior a 60 dias ou quitados após esse prazo, cruzando informações de valores, datas de vencimento, tipos de contrato e localização geográfica para mapear o comportamento de crédito no setor imobiliário.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp