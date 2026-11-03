Mercado imobiliário da RMR movimenta R$ 2,25 bi e traça estratégias para 2027

As transformações regulatórias, o fortalecimento dos incentivos habitacionais e o movimento de adensamento da área central do Recife marcou o desempenho do setor imobiliário na Região Metropolitana do Recife ao longo de 2026. A análise dos dados recentes e as projeções para 2027 foram tema de destaque em enovo episódio do videocast Metro Quadrado, do Jornal do Commercio, sob o comando do jornalista Lucas Moraes. O debate contou com as análises do presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE), Leonardo Pessoa de Queiroz, e do vice-presidente da entidade, Eduardo Côrte Real.

Conforme levantamento divulgado durante o programa, o volume financeiro movimentado no terceiro trimestre superou R$ 2,25 bilhões na capital e municípios vizinhos. O período revelou um ajuste estrutural no setor: enquanto a contagem total de unidades vendidas apresentou ligeira retração, o Valor Geral de Vendas (VGV) subiu, apontando tanto para lançamentos de maior ticket médio quanto para a expansão de produtos sociais em áreas urbanizadas.

O segmento econômico tornou-se o principal motor do desenvolvimento imobiliário na capital, alavancado pelo programa federal Minha Casa, Minha Vida e pelas facilidades do programa estadual Morar Bem. O Recife registrou um crescimento de 46% em unidades lançadas e comercializadas nos últimos 12 meses. Esse impulso descentralizou a construção civil e colocou bairros antes fora do circuito formal, como a Iputinga e São José, no topo das estatísticas de lançamentos.

Sobre os fatores que viabilizaram a expansão desses empreendimentos no ecossistema recifense, Eduardo Côrte Real enfatizou as adequações regulatórias locais.

"A gente teve uma mudança na legislação aqui do Recife que otimizou terrenos que antigamente não caberiam produtos para o Minha Casa, Minha Vida no padrão de faixa dois, e hoje a gente consegue viabilizar. Isso foi um impulsionador, assim como o Morar Bem Entrada Garantida, que deu esse impulso para a gente olhar e abrir mais os olhos aqui para o Recife e focar os lançamentos nos próximos períodos aqui dentro da cidade".

Retrofit e a busca por áreas consolidadas

Diferente do movimento de espraiamento visto em décadas passadas, o mercado imobiliário recifense passa por um processo de retorno aos grandes corredores urbanos. Bairros tradicionais como Pina, São José, Graças e Aflitos voltaram a receber investimentos relevantes, aproveitando redes já existentes de comércio, saúde, transporte e serviços.

Leonardo Pessoa de Queiroz detalhou a mudança de comportamento urbanístico que tem guiado os novos projetos da cidade.

"Houve muito um espraiamento da cidade na década de 1990 e 2000, e agora a gente está vendo o efeito rebote se voltando para as áreas centrais onde já se tem uma infraestrutura estabelecida, comércio e serviços. O Pina e o bairro de São José são localizações extremamente bem localizadas, próximas a serviços, polos médicos, jurídicos e shoppings", destaca Leonardo Pessoa de Queiroz.

Nesse contexto de valorização da infraestrutura central, o retrofit — reaproveitamento estrutural de prédios antigos associado ou não ao ganho de área construída — ganha relevância como solução sustentável para a ociosidade de imóveis históricos e centrais.

Disparidade metropolitana e entraves de crédito

Apesar da aceleração das vendas no Recife, o cenário no restante da Região Metropolitana exigiu cautela, apresentando um recuo de 12% no mesmo período acumulado. Para a Ademi-PE, a discrepância reforça a importância de harmonizar os códigos de obras municipais para garantir previsibilidade às construtoras e evitar o crescimento informal.

Alertando sobre o risco do descompasso regulatório entre as cidades vizinhas, Leonardo reforçou a urgência das atualizações urbanísticas.

"Se você não tem um mercado imobiliário estruturado que oferece habitação com qualidade para a população, vai se ter autoconstrução, invasão e um processo de favelização. É necessário e importante que as legislações municipais sejam atualizadas e olhadas sob a ótica da habitação de interesse social para que a gente possa ter um equilíbrio maior entre todas as cidades da região metropolitana", disse.

Outro obstáculo enfrentado pelas construtoras reside no mercado de médio padrão, altamente impactado pelo patamar da taxa Selic e pelas restrições na poupança (SBPE). A fatia desses imóveis caiu de 28% do total de lançamentos para apenas 4%.

Eduardo Côrte Real apontou os reflexos diretos dos juros altos sobre o comportamento das famílias e o mercado de locação. "A maior expectativa da gente é a queda dos juros, isso de fato impacta muito no nosso setor. Você vê o Recife batendo recorde de preço de aluguel no Brasil. O pessoal, em vez de estar focado para pagar a prestação do seu empreendimento, está alugando apartamentos porque não está conseguindo acessar o crédito de aquisição".

Projeções otimistas para 2027

Apesar das pressões macroeconômicas, as perspectivas para 2027 indicam um ciclo de continuidade e expansão. A consolidação de conceitos urbanos modernos, como o modelo de mobilidade das "cidades de 15 minutos", ganha força tanto na capital quanto no interior do estado — com destaque para a verticalização de polos como Caruaru e Petrolina.

Ao projetar o cenário para o próximo ano, Leonardo demonstrou confiança na sustentabilidade do setor e na demanda reprimida por habitação. "O ano de 2027 a gente vê com muita animação. Acho que o mercado imobiliário é muito resiliente, a gente tem uma demanda altíssima e muitas pessoas necessitando de habitação. A gente espera que o mercado consiga se manter no patamar elevado como está. Temos capacidade produtiva, demanda e o funding do FGTS para o Minha Casa, Minha Vida, então estamos muito otimistas".