Alta dos juros empurra crédito para o SFI e trava uso do FGTS na casa própria

O mercado de financiamento imobiliário no Brasil encara uma nova contradição. De um lado, o pacote de mudanças regulatórias promovido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco Central buscou destravar o crédito habitacional para a classe média, elevando o limite de avaliação dos imóveis e reformulando as exigências de poupança. De outro, a escalada contínua das taxas de juros praticadas pelas principais instituições financeiras privadas criou um gargalo operacional que desidrata o alcance do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e impede milhares de tomadores de utilizar o saldo do FGTS na aquisição da casa própria.



O nó do setor está na regra que rege o enquadramento no SFH. Para que um contrato permaneça sob essa modalidade — e, consequentemente, dê ao mutuário o direito legal de sacar o FGTS para pagamento de entrada, amortização extraordinária ou abatimento de prestações —, a taxa nominal de juros cobrada pelo banco não pode superar o teto de 12% ao ano (somada à variação da Taxa Referencial).



Pressionados pelo custo elevado de captação no cenário macroeconômico, bancos privados como Santander, Itaú e Bradesco promoveram revisões sucessivas em suas tabelas de crédito, fixando as taxas nominais de novos contratos acima da barreira dos 12% a.a. O efeito é automático: o financiamento migra compulsoriamente para o Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), regido pelo crédito livre e sem a prerrogativa de uso do FGTS na contratação.



A legislação faz uma distinção entre a taxa nominal de juros e o Custo Efetivo Total (CET). O limite normativo de 12% incide estritamente sobre os juros contratuais puros. Despesas adicionais que compõem o CET — como os seguros obrigatórios de Morte e Invalidez Permanente (MIP) e Danos Físicos ao Imóvel (DFI), além das taxas administrativas das carteiras imobiliárias — podem elevar o custo final além dos 12% ao ano sem que a operação perca o selo do SFH, desde que a taxa de juros base permaneça resguardada abaixo do teto. Então, vale ainda mais negociar com o banco a proposta oferecida.



A frustração do setor imobiliário com o represamento do FGTS ocorre justamente em um momento de expansão nas regras de acesso. As recentes medidas aprovadas pelo CMN atualizaram o teto de avaliação dos imóveis elegíveis ao SFH de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões, além de estabelecerem um cronograma gradual até 2027 para que o direcionamento obrigatório da poupança alcance até 100% em crédito imobiliário, apoiado por fontes alternativas como Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras Imobiliárias Garantidas (LIG).

O Banco Central também liberou parcela dos depósitos compulsórios para os bancos que ampliassem a originação de crédito habitacional.



A intenção do regulador era injetar dezenas de bilhões de reais de capacidade imediata no mercado e criar mecanismos para reduzir o custo final do financiamento. No entanto, o choque entre a nova regulamentação e a realidade das taxas bancárias neutralizou parte relevante desses estímulos.

Na prática, a elevação do teto para R$ 2,25 milhões ampliou a janela teórica de imóveis que poderiam usar o FGTS, mas a disparada dos juros nominais nos bancos privados fechou a porta de entrada da modalidade.



TETO DE 12% PODE NÃO EXISTIR MAIS

O resultado eleitoral inflamou o problema. Mas não foi a origem dele. Desde o início do segundo semestre, em razão do ciclo de alta das taxas de juros — superior aos patamares projetados quando as diretrizes do setor foram estabelecidas em 2025 —, as instituições financeiras iniciaram negociações com o Banco Central e o Governo Federal para revisar o teto dos juros aplicados ao novo modelo de crédito imobiliário.

A principal preocupação manifestada pelo setor bancário estava na trava de 12% ao ano estipulada pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Segundo a avaliação dos bancos, a permanência desse limite nas atuais condições macroeconômicas ampliava o risco de uma restrição severa à concessão de novos financiamentos, reduzindo a oferta de crédito habitacional no mercado. Até 2027 segue aberto o pleito de ampliação do teto de juros cobrados pelo crédito oferecido para a compra da casa própria.