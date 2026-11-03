Ademi-PE promove Fórum Imobiliário Brasileiro no Recife Expo Center

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Nesta quinta-feira (5), a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) realiza o Fórum Imobiliário Brasileiro, no Recife Expo Center. Reconhecido como um dos eventos mais expressivos da construção civil e do mercado imobiliário na Região Nordeste, o encontro reunirá líderes empresariais, autoridades públicas, juristas e acadêmicos durante todo o dia para discutir transformações urbanas, tecnologia, sustentabilidade e novas diretrizes regulatórias.

"O Fórum Imobiliário Brasileiro é um marco para a nossa atuação ao colocar Pernambuco no centro dos grandes debates do setor no país. Nosso objetivo é integrar o mercado, o setor público e a academia para construir soluções inovadoras, desburocratizar processos e criar um ambiente de negócios cada vez mais seguro, sustentável e atrativo para novos investimentos no nosso estado", destaca o presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz.

A coordenação geral do evento está sob a liderança do advogado e diretor de Meio Ambiente e Legislação da Ademi-PE, Guilherme Guerra. Ele ressalta que o fórum consolida Pernambuco como um polo de debate e inovação a nível nacional. "O Fórum Imobiliário Brasileiro nasce da necessidade de conectarmos, em um mesmo espaço, o ambiente de negócios, a inovação tecnológica e as transformações regulatórias que estão moldando as nossas cidades. Reunir nomes de referência nacional e internacional no Recife é uma oportunidade ímpar para debatermos soluções sustentáveis, desburocratização e a requalificação dos nossos centros urbanos, fortalecendo a segurança jurídica e a atração de novos investimentos para Pernambuco", afirma Guerra.

Destaques da programação



A agenda oficial começa às 8h com o credenciamento e welcome coffee, seguidos pela solenidade de abertura às 9h. Os debates do período da manhã serão voltados às políticas públicas e à cooperação institucional e internacional, iniciando com abordagens sobre Habitação de Interesse Social (HIS). Em seguida, serão apresentados os resultados práticos do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmado entre Ademi-PE, Insper e Governo de Pernambuco. Fechando o turno matutino, uma mesa internacional analisará o protagonismo de Brasil e México no redesenvolvimento urbano.

Após o almoço, a programação retoma às 14h com foco na atuação dos cartórios e registradores de imóveis no processo de requalificação urbana. Na sequência, o painel do Incontec trará o CEO da Moura Dubeux, Diego Villar, para detalhar soluções tecnológicas e estudos de caso de grande impacto local, como o Complexo José Estelita e o retrofit dos antigos Silos do Moinho.

No final da tarde, os debates avançam sobre a proteção ambiental e segurança jurídica em zonas costeiras, além de discussões sobre mudanças de cultura na gestão urbana e avanços na desburocratização. Às 18h, a Ademi-PE encerra as atividades com uma homenagem especial ao advogado imobiliário e ex-assessor jurídico da entidade, Fernando Cunha, em reconhecimento à sua trajetória e contribuição histórica ao setor.

Programação Oficial | 05 de Novembro – Recife Expo Center

08:00 – Credenciamento, Welcome Coffee e Visita aos Expositores

09:00 – Solenidade de Abertura com autoridades e lideranças setoriais.

09:30 – Painel 1: Requalificar é habitar: Os novos caminhos da HIS

Palestra: Fabricio Lebeis (Ministério das Cidades)

Coordenação: Genildo Valença (PE)

Debatedores: Marcelo Brasil Azevedo (Caixa), Marcelo Maia (Caixa-PE) e Simone Nunes (Governo de Pernambuco).

10:30 – Painel 2: Resultados do ACT (Ademi/Insper/Gov.PE) no mercado imobiliário do Recife e RMR

Palestra: José Police Neto (SP)

Coordenação: Washington Marques (PE)

Debatedores: Adriano Freitas (Seduh-PE), Diogo Bezerra (Fidem-PE) e Fernando Climaco (Sebrae-PE).

11:30 – Painel 3: Parceria Internacional - Brasil/México protagonistas do Redesenvolvimento Urbano

Apresentação: Rodger Campos (SP)

Coordenação: Felipe Cunha (PE)

Debatedores: Prof. Eduardo Aguilar (México), José Police Neto (SP) e Eduardo Écio Costa (SP).

12:30 – Intervalo para Almoço e Visita aos Expositores.

14:00 – Painel 4: O importante papel dos cartórios na Requalificação Urbana

Palestra: Roberto Lúcio (PE)

Coordenação: Guilherme Guerra (PE)

Debatedores: Paulo Olegário (PE) e André Vila Verde (PE).

15:00 – Painel 5: Práticas de Tecnologia na Requalificação Urbana

Palestra: Diego Villar (CEO da Moura Dubeux)

Coordenação: Karla Guimarães (Incontec)

Debatedores: Rafael Tenório (Tenório Simões), Avelar Loureiro (ALCF) e Bruno Ferraz (Moinho).

16:00 – Painel 6: Requalificação urbana em zonas costeiras: Proteção ambiental e segurança jurídica

Palestra: Marcos Saes (RJ)

Coordenação: Hermon Augusto (PE)

Debatedores: José de Anchieta (CPRH-PE), André Souza (PE) e Thiago Andrade Lima (Queiroz Cavalcanti-PE).

17:00 – Painel 7: Mudança de cultura no planejamento e gestão urbanos: Das leis inovadoras à desburocratização

Palestra: Pedro Fernandes (Presidente da SP Urbanismo)

Coordenação: Sandro Guedes (PE)

Debatedores: Felipe Matos (Sedul-Recife), Ana Paula Vilaça (Recentro Recife) e José Police Neto (SP).

18:00 – Solenidade de Encerramento e Homenagem ao Dr. Fernando Cunha, celebrando sua contribuição histórica para o setor imobiliário e para a Ademi-PE.