Shopping Tacaruna abre temporada de Natal com patinação no gelo

A partir deste sábado (31), o Shopping Tacaruna convida o público a embarcar pelo universo do Natal. Na data, o mall abre oficialmente a temporada

O Shopping Tacaruna abre oficialmente, neste sábado (31), a temporada natalina “A Viagem de Natal Tacaruna”. A programação começa com a chegada do Papai Noel, às 17h, na Praça de Eventos.

Na mesma ocasião, ocorre a estreia do espetáculo de patinação no gelo “Uma Aventura Natalina”. A apresentação conta a história de Luna, uma menina que sonha em ser bailarina e realiza uma jornada guiada por uma estrela cadente, encontrando personagens como uma Árvore de Natal, Lume e o próprio Papai Noel. As sessões do espetáculo são gratuitas e ocorrem aos sábados e domingos, às 18h, até o final do ano.

O cenário na Praça de Eventos reúne balões, aviões, ursos, telescópios e uma árvore de 11 metros de altura. O público infantil dispõe de uma casa com escorregador, um avião cenográfico e um balão iluminado para fotos. A decoração externa e o Rooftop contam com outra árvore, de 17 metros, e um segundo balão.

“A proposta da Viagem de Natal Tacaruna é proporcionar às famílias momentos mágicos e a oportunidade de construir memórias afetivas que ‘viajem pelo tempo’ e permaneçam vivas em cada um. Para isso, pensamos em uma programação que une tradição, entretenimento e experiências para crianças e adultos, valorizando aquilo que torna essa época tão especial, que é estar perto de quem amamos”, declara a superintendente do Shopping Tacaruna, Sandra Arruda.

A pista de patinação no gelo ocupa 193 m² na Praça de Eventos. O funcionamento segue o horário do centro de compras: de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. O acesso é permitido a maiores de cinco anos com uso de equipamentos de segurança. Para crianças abaixo da faixa etária, o espaço disponibiliza carrinhos adaptados conduzidos por instrutores. Os ingressos custam R$ 50 para 30 minutos e R$ 70 para 60 minutos.

O Papai Noel atende o público até 24 de dezembro no Segundo Piso, próximo à loja Kinitos. De segunda a sexta-feira, o horário é das 14h às 17h e das 18h às 20h. Aos sábados e domingos, o atendimento ocorre das 14h às 18h e das 19h às 20h. Há também um trono adaptado para animais de estimação.

A programação inclui ainda a loja natalina do Tacaruna Social, aberta de 11 de novembro a 27 de dezembro. O espaço disponibiliza mais de 3 mil peças de decoração artesanal com preços a partir de R$ 10. Os itens foram produzidos por 50 mulheres de comunidades do entorno capacitadas em oficinas ao longo do ano, e a renda obtida é destinada às artesãs. Instituições parceiras também utilizam o espaço para a venda de produtos em prol de atividades filantrópicas.