Litoral do Piauí ganha primeiro bairro planejado e inaugura nova fase no desenvolvimento urbano regional

Projeto da Conviver Urbanismo em Parnaíba reflete a consolidação dos bairros planejados no Brasil e propõe um novo conceito de moradia na reigão

Impulsionado pela transformação na dinâmica urbana, o Piauí entra oficialmente no mapa dos bairros planejados no Brasil com o lançamento da Cidade Conviver Parnaíba. Idealizado pela Conviver Urbanismo, o empreendimento marca a estreia do estado nesse modelo de desenvolvimento territorial. Para inaugurar essa nova etapa em Parnaíba, a empresa apresenta o Life Parnaíba, o primeiro produto do ecossistema.

Trata-se de um loteamento residencial de acesso controlado concebido para entregar uma experiência completa de moradia, unindo segurança, espaços de esporte, bem-estar, lazer e convivência para os futuros residentes.

O avanço piauiense acompanha um movimento consolidado no mercado imobiliário nacional. Segundo levantamento da Idealiza Cidades, pelo menos 52 bairros planejados privados foram lançados no país desde 2010. O ritmo de expansão ganhou força nos últimos anos: entre 2020 e 2025, foram apresentados 29 novos projetos — uma média de quase cinco lançamentos por ano. Esse dado sinaliza uma mudança expressiva na lógica de crescimento das cidades, substituindo a simples construção de imóveis por um planejamento de longo prazo focado no bairro como unidade central.

Essa reestruturação é ainda mais evidente no Nordeste. Dados do IBGE mostram que as áreas urbanizadas da região cresceram 16,52% entre 2019 e 2022, superando a taxa nacional de 12,27%. A expansão destaca o ritmo acelerado das cidades nordestinas e a urgência de ordenar os novos territórios que surgem com esse avanço.

A chegada da Cidade Conviver Parnaíba também simboliza a própria evolução da Conviver Urbanismo no Piauí, onde atua em Parnaíba desde 2012 e já assinou projetos como Parnaíba I, II e IV, Parnaíba Residence, Conviver Litoral e Costamare.

“A Cidade Conviver Parnaíba representa uma mudança de perspectiva. Não estamos falando apenas sobre onde as pessoas vão morar, mas sobre como aquele território poderá funcionar ao longo do tempo. Um bairro planejado parte de uma visão mais ampla, que considera mobilidade, convivência, serviços, natureza e qualidade de vida como partes da experiência urbana”, afirma Luiz Geddes, sócio-diretor e CEO da Conviver Urbanismo.

A história dos empreendimentos da empresa na região ilustra a transformação do território ao longo dos anos. Tendo como base as tabelas históricas de vendas, alguns loteamentos registraram variações expressivas de preços entre o lançamento e os valores atuais. O Parnaíba Residence teve um ganho de tabela de 631%, enquanto o Parnaíba II subiu 230%, o Parnaíba IV variou 183% e o Parnaíba I registrou 112%. No Litoral Residence, o índice alcançou 142%. Embora os percentuais reflitam tabelas de venda e não a rentabilidade direta de cada comprador, eles ajudam a compreender como a consolidação de infraestrutura e serviços impulsiona a percepção de valor dos imóveis.

“Existe uma mudança importante no comportamento das pessoas. O imóvel continua sendo fundamental, mas o entorno ganhou peso. Quanto tempo levo para chegar ao trabalho? Posso caminhar? Tenho comércio e serviços próximos? Há espaços para lazer e convivência? Essas perguntas ajudam a explicar por que o bairro passou a ser parte importante da decisão de moradia”, analisa Ângelo Vieira Jr., CMO da Conviver Urbanismo.

Desenhado em parceria com o escritório IDEIA1, especializado em City Design, o projeto da Cidade Conviver Parnaíba adota preceitos do Novo Urbanismo adaptados à realidade local. As diretrizes priorizam o uso misto do solo, fachadas ativas, valorização do pedestre, caminhabilidade, preservação de áreas verdes e facilidade de mobilidade, criando uma centralidade viva e conectada.

O projeto estende a presença histórica da empresa no eixo da BR-343 e presta uma homenagem à memória regional ao integrar a Praça Engenheiro Roberto Broder ao novo espaço urbano.

Com 46 anos de trajetória e atuação em 44 municípios do Piauí, Ceará e Maranhão, a Conviver Urbanismo soma mais de 120 empreendimentos lançados e 16 mil clientes atendidos.