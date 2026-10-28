Shopping Guararapes investe R$ 2 milhões no Natal e abre temporada com experiências interativas

Com um investimento de R$ 2 milhões, o Shopping Guararapes abre sua temporada natalina no dia 30 de outubro, a partir das 19h, na Praça de Eventos, marcando a chegada do Papai Noel e a inauguração da decoração temática Doce Natal. A abertura oficial contará ainda com uma parada natalina às 16h para dar início às festividades. Reunindo brinquedos gratuitos, atrações sensoriais e ações de responsabilidade social, o projeto integra um momento de celebração e balanço de um ano em que o centro de compras expandiu seu mix de serviços e infraestrutura, além de projetar R$ 20 milhões em investimentos para 2027.

Desenvolvida pela Cipolatti, a decoração temática transforma a Praça de Eventos em um cenário lúdico e interativo, repleto de espaços instagramáveis, balanço acessível e uma área equipada com escorrega e tobogã para crianças de diversas idades. O público também poderá passear de trenzinho, cujos ingressos custam R$ 12 e têm parte da renda revertida para a campanha social Alimente a Vida, realizada em parceria com a Apesce. Para amplificar a imersão, o ambiente conta com um aroma exclusivo. As paradas natalinas com personagens temáticos continuam até o fim da temporada, ocorrendo aos sábados e domingos, às 16h e às 18h, com uma hora de duração. A decoração permanece montada até 31 de dezembro.

Doce Natal é o tema da decoração do Shopping Guararapes - DIVULGAÇÃO

O tradicional espaço do Papai Noel receberá as famílias diariamente, das 12h às 21h, trazendo este ano um bom velhinho de barba natural e a novidade de um trono pet ao lado. A ambientação natalina se completa com um presépio no mall, iluminação clássica na fachada externa, sessões azuis adaptadas para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e campanhas de apadrinhamento com crianças do Instituto Shopping Guararapes.

“A decoração natalina tem um significado que vai muito além da beleza dos cenários. Ela cria oportunidades para as famílias estarem juntas e guardarem lembranças que serão compartilhadas por muitos anos. Queremos que cada visita seja uma experiência especial, daquelas que despertam emoção e passam a fazer parte da história de cada família”, destaca Dora Linhares, gerente de Marketing do Shopping Guararapes.

A chegada da festividade coroa um ano de dinamismo no empreendimento, focado no entretenimento e na conveniência do consumidor. O período também marca evoluções estruturais e comerciais no mall. Em 2026, o centro de compras concluiu a troca completa do piso, a primeira etapa do retrofit da Praça de Alimentação e o novo paisagismo interno. Até o final do ano, será entregue a substituição de 100 postes do estacionamento e melhorias de acessibilidade no espaço externo. No mix comercial, 15 novas marcas passaram a integrar o shopping, incluindo Livraria Leitura, Adidas, Lordman, You.com, Democrata, Magazine Luiza, Vila Trampolim, Vivara Life, Neoenergia e Dom Ferreira. Para a área gastronômica, foram assinados contratos para a chegada do restaurante de carnes Azougue, inédito em Pernambuco, e da pâtisserie Ganashe Doçaria.

Dora Linhares, gerente de Marketing do Shopping Guararapes, e Phyllype Pires, superintendente do Shopping Guararapes - DIVULGAÇÃO

“Estamos sempre atentos ao que nossos clientes dizem e procuram. É ouvindo esse público que conseguimos evoluir, qualificar os espaços e ampliar as experiências oferecidas, com mais alternativas de lazer, gastronomia, compras e serviços. Nosso objetivo é que as pessoas encontrem no Guararapes um lugar confortável e agradável para estar, seja em um passeio com a família, em uma programação especial ou nas atividades do dia a dia”, afirma Phyllype Pires, superintendente do Shopping Guararapes.

O Shopping Guararapes anunciou que investirá R$ 20 milhões em 2027 para dar sequência ao seu plano de modernização, contemplando o retrofit dos banheiros sociais, a conclusão da obra da Praça de Alimentação e a ampliação das opções de restaurantes, lojas e operações de lazer e serviços.

“Nosso planejamento para 2027 contempla investimentos importantes para modernizar os espaços, ampliar as opções de compras, gastronomia e lazer e oferecer experiências cada vez melhores aos clientes. Queremos continuar evoluindo, acompanhando as expectativas do público e fortalecendo o Guararapes como um lugar de convivência e conveniência”, destaca Phyllype Pires.

O ciclo de melhorias impulsionou o desempenho econômico do centro de compras, que prevê fechar o ano de 2026 com crescimento de 8% nas vendas e alta de 5% no fluxo de visitantes. “Os números mostram que estamos avançando, mas sabemos que esse resultado também depende da capacidade de ouvir e atender melhor o público. Cada melhoria, cada nova operação e cada experiência que trazemos para o shopping fazem parte desse compromisso. Queremos continuar conquistando a preferência dos clientes e fortalecer a relação de confiança e afeto que construímos com eles”, acrescenta o superintendente.

Paralelamente às expansões comerciais, o empreendimento reforçou seus indicadores socioambientais ao longo de 2026. De janeiro a setembro, o shopping registrou taxa média de reciclabilidade de 67,32%, enviando 236,45 toneladas de materiais para a reciclagem e reutilizando 6,8 mil m³ de água através de sua Estação de Tratamento de Água (ETA). O Instituto Shopping Guararapes atendeu 762 pessoas com ações de arte, cultura, educação e formação profissional, inserindo 107 jovens no mercado de trabalho e promovendo iniciativas de segurança alimentar, como a Horta Yapoatã.