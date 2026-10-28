Rio Ave consolida jornada ESG e presta contas sobre indicadores ambientais, sociais e de governança

Com um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 447,3 milhões em 2025 — alcançando a marca acumulada de R$ 1,14 bilhão entre 2021 e 2025 —, a construtora e incorporadora Rio Ave registrou o maior índice de clima organizacional de sua história, atingindo 86% de aprovação interna. O desempenho operacional do último ano incluiu a entrega de 288 unidades residenciais e 41.749,29 m² construídos, distribuídos em empreendimentos como o Vivant Residence e o Essenza Paiva, além da manutenção de sete obras em andamento. Os dados e resultados consolidados serviram de base para a publicação do primeiro Relatório de Sustentabilidade da companhia, oficializando a consolidação de sua agenda ESG (ambiental, social e de governança).

O documento foi estruturado com base nos padrões da Global Reporting Initiative (GRI) e abrange as diretrizes da empresa para as etapas de incorporação, desenvolvimento e construção civil. O ponto de partida do relatório foi a criação da primeira matriz de materialidade da Rio Ave, elaborada a partir de uma consulta realizada com 190 stakeholders internos e externos e oito executivos da alta liderança. O processo avaliou e priorizou 29 temas centrais para a gestão socioambiental da organização.

“Este relatório representa o compromisso público de uma empresa que decidiu prestar contas de forma transparente, e que entende que a sustentabilidade não é um destino, mas um processo contínuo de aprimoramento. Temos clareza sobre o que já construímos e humildade sobre o que ainda precisamos evoluir. Seguimos comprometidos com essa jornada, com a mesma seriedade com que conduzimos cada obra que leva o nome da Rio Ave”, afirma Victor Amadheu, vice-presidente da empresa.

No eixo ambiental, a construtora destacou a aplicação do Manual de Boas Práticas e Sustentabilidade nas obras, com foco na eficiência energética, gestão e reuso de água e destinação adequada de resíduos. Um dos marcos do período foi o projeto do Vivant Residence, o primeiro retrofit da empresa, que adaptou a estrutura do antigo Recife Praia Hotel em Boa Viagem para uso residencial, evitando demolições extensas e otimizando o consumo de materiais.

No âmbito social, a Rio Ave fechou o ano com 1.067 colaboradores (sendo 935 diretos) e computou 19.475 horas de capacitação, por meio de programas como o LIDERA e a plataforma corporativa Futurize. As políticas de equidade e inclusão, impulsionadas pelo 1º Censo de Diversidade, resultaram em um eNPS de Diversidade de +72 e no reconhecimento do programa "Mais Mulheres na Engenharia" — parceria com A Casa Zero e Rede Muda Mundo —, que conquistou o segundo lugar no GRI Awards 2025. Em relação à segurança do trabalho, os canteiros não registraram óbitos, contabilizando 59 ocorrências sem afastamento e 45 com afastamento. No atendimento ao cliente, 95% das unidades entregues foram aprovadas logo na primeira vistoria.

A governança corporativa detalhada no documento engloba o Conselho de Administração, Diretorias Executivas, comitês especializados, Canal de Ética e ferramentas de compliance na gestão de fornecedores, além da confirmação da adesão da Rio Ave ao Pacto Global da ONU por meio da Rede Brasil.

“Ele representa um marco importante para a Rio Ave porque organiza informações, e, ao mesmo tempo, nos permite identificar onde precisamos avançar. A sustentabilidade é uma jornada contínua, que exige transparência, acompanhamento e evolução permanente”, reforça Michelli Vasconcelos, gerente de QSMS da Rio Ave.

Com 58 anos de mercado, a empresa iniciou suas atividades pela visão do português Alberto Ferreira da Costa, responsável pelo lançamento do Edifício Luzitânia em 1971. Conduzida atualmente pelos filhos do fundador, a Rio Ave acumula mais de 600 mil m² construídos e 54 empreendimentos entregues no Recife, direcionando seus investimentos recentes para a modernização dos processos e o fortalecimento das práticas sustentáveis no setor da construção.