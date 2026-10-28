Moura Dubeux abre galpões do Novo Cais para receber a CASACOR Pernambuco 2026
A chegada da mostra aos Galpões Casario faz parte do processo de transformação urbanística do Cais José Estelita, focado na recuperação do patrimônio
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Os antigos galpões do Cais José Estelita ganham novos usos e recebem, a partir de 29 de outubro, a CASACOR Pernambuco 2026. A tradicional mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo ocupará os Galpões Casario, no empreendimento Novo Cais, cobrindo uma área de 3.300 metros quadrados. O espaço integra o projeto de revitalização conduzido pela Moura Dubeux, que também marca presença no evento com o Lounge Entreposto, ambiente institucional assinado pelo escritório arqMULTI.
Sob o tema “Mente e Coração”, a edição deste ano reúne mais de 55 profissionais em 35 ambientes distribuídos por 11 módulos dos galpões. De acordo com a organização do evento, a expectativa é de que a estrutura e as operações da mostra gerem cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos na região.
A instalação da CASACOR no local reconecta a mostra com um capítulo marcante da história do Recife. Durante décadas, o Cais José Estelita funcionou como ponto de fluxo de mercadorias e pessoas. Com a iniciativa, suas estruturas históricas passam a abrigar uma programação aberta ao público, totalmente voltada à arte, à arquitetura e ao design.
Segundo a Moura Dubeux, essa ligação com a identidade local foi o ponto de partida para a concepção do Lounge Entreposto. O projeto busca apresentar a marca a partir de sua relação com a arquitetura contemporânea e a memória do Cais.
A proposta desenvolvida pelo escritório arqMULTI baseia-se na ideia do cais como ponto de convergência de caminhos e histórias. No ambiente, o visitante percorre espaços articulados que se revelam gradualmente até culminar em uma área de convivência. A atmosfera do lounge utiliza tons institucionais da marca, como marrom, vinho e bordô, combinados com iluminação indireta, texturas, obras de arte e mobiliário assinado para criar um espaço voltado ao desaceleramento e à convivência.
“Receber a CASACOR nos galpões do Novo Cais é uma oportunidade de aproximar a arquitetura da história do Recife. O Lounge Entreposto traduz essa relação a partir da memória do lugar e da forma como as pessoas ocupam e vivenciam os espaços. Queremos que a participação da Moura Dubeux na mostra fale da nossa relação com a cidade e da importância de pensar a arquitetura para além dos edifícios”, afirma Eduarda Dubeux, diretora Comercial, de Marketing e CX da Moura Dubeux.
A chegada da mostra aos Galpões Casario faz parte do processo de transformação urbanística do Cais José Estelita, focado na recuperação do patrimônio histórico e no estímulo à economia criativa.
Projeto Novo Cais
O empreendimento Novo Cais integra o plano de requalificação urbana da área, conduzido pelo consórcio responsável em parceria com a Prefeitura do Recife e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A intervenção prevê melhorias na mobilidade entre o Centro e a Zona Sul da cidade, com a implantação de dois parques públicos e a restauração de bens históricos.
O projeto inclui o Parque da Orla, com mais de 80 mil metros quadrados, e o Parque da Memória Ferroviária, com 55 mil metros quadrados, além de ciclovias, calçadas acessíveis e áreas verdes. A iniciativa visa restaurar antigos galpões e estruturas ferroviárias para reconectar o bairro de São José à frente d’água, promovendo a valorização cultural e novos usos públicos para a região.