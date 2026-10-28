Feirão Sem Igual Carrilho oferece imóveis com isenção de taxas e sem entrada

Comprar o primeiro imóvel ou sair do aluguel está entre os sonhos de muitas famílias, mas muitas enxergam como uma realidade distante principalmente por não saber como funciona o processo de aquisição.

Algumas construtoras ofertam suporte especializado e condições que facilitam a realização desse sonho. Até o dia 15 de novembro a Construtora Carrilho promove o Feirão Carrilho Sem Igual, com descontos no valor do imóvel, opções sem entrada e sem despesas com documentação, que ficam por conta da construtora, além da possibilidade de financiamento imobiliário, com o programa federal Minha Casa Minha Vida (MCMV) — que contempla famílias com renda bruta mensal até R$ 13 mil.

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Os empreendimentos da Carrilho contam com infraestrutura completa com áreas dedicadas ao lazer, conveniência e segurança, entregues equipadas e decoradas, localização estratégica, mobilidade e proximidade de serviços. Entre os destaques estão o Pátio Hori, situado a 600 metros da UPA da Caxangá e com área de lazer no rooftop; o Pátio Camino, na Iputinga, a apenas 3 minutos da Av. 17 de Agosto e da Av. Caxangá; e o Pátio Vivare localizado a 400 metros do Shopping Recife, além do Aurora dos Pássaros, situado no único bairro planejado no centro do Paulista.

Aurora dos Pássaros, no único bairro planejado no centro do Paulista - Divulgação/Carrilho Pátio Camino, na Iputinga - Divulgação/Carrilho Pátio Hori, na Caxangá - Divulgação/Carrilho Pátio Vivare, na Imbiribeira - Divulgação/Carrilho

O Feirão Sem Igual oferece unidades promocionais com preços a partir de R$ 259 mil e atende famílias com renda a partir de R$ 6 mil. Apenas em 2026, a Carrilho entregou 1.000 unidades e mantém cerca de 1.800 apartamentos em fase de construção

"Temos opções sem entrada. O cliente faz a aprovação do crédito, parcela o saldo restante ao longo da obra em 12, 24 ou 30 meses e o contrato de financiamento já congela o saldo devedor contra a inflação. Além disso, taxas burocráticas como ITBI [Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis] e registro cartorário — que chegam a 4% do valor do imóvel — serão pagas pela própria Carrilho", detalha o diretor comercial da Construtora Carrilho, Roberto Rios.

Os atendimentos do feirão são realizados de forma presencial nos pontos de venda da Iputinga e do Paulista, onde também é possivel conhecer apartamentos decorados, e através dos canais digitais pelo site feiraosemigual.com.br ou pela central telefônica e WhatsApp no número (81) 3231-1703.



Crédito imobiliário para motoristas de aplicativo

O acesso ao crédito imobiliário também se entende aos profissionais autônomos, com destaque para os motoristas de aplicativo. Antes, a comprovação de renda informal exigia uma média de extratos complexos e longos prazos de histórico que muitas vezes reduziam a pontuação do cliente na avaliação das instituições financeiras.

Com os novos ajustes junto à Caixa Econômica Federal, o processo foi simplificado, explicou à TV Jornal o diretor da Contrato X e correspondente da Caixa, Victor Alves. "Agora, pedimos o extrato do aplicativo, que vai apresentar um informe do rendimento, tanto o bruto como o líquido. Juntamos quatro meses desses valores e chegamos a um valor médio. Com essa média, avaliamos a renda formal. Dessa forma, a pontuação sobe e é possível aprovar o crédito", detalhou.

Construtora Carrilho

Com quase 60 anos de atividade, a Construtora Carrilho se consolidou no mercado imobiliário pernambucano. Suas linhas de empreendimentos Carrilho Home, Carrilho Urban e Carrilho Premium participaram da realização do sonho de centenas de famílias.

Entre as obras entregues recentemente, destacam-se o Botanik Torre, no Recife, e o Torres de Olinda, em Olinda.

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"Trabalhar a Carrilho como uma Carrilho do tamanho de cada sonho", resume Roberto Rios.

