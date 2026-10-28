Feirão Sem Igual Carrilho oferece imóveis com isenção de taxas e sem entrada

Com condições facilitadas, famílias que querem tirar planos do papel podem adquirir apartamentos da Construtora Carrilho com infraestrutura completa

por Paloma Xavier
Feirão Sem Igual Carrilho oferece imóveis com isenção de taxas e sem entrada
O Aurora dos Pássaros, situado no único bairro planejado no centro do Paulista, é um dos destaques do Feirão Sem Igual Carrilho - Divulgação/Carrilho

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Comprar o primeiro imóvel ou sair do aluguel está entre os sonhos de muitas famílias, mas muitas enxergam como uma realidade distante principalmente por não saber como funciona o processo de aquisição.

Algumas construtoras ofertam suporte especializado e condições que facilitam a realização desse sonho. Até o dia 15 de novembro a Construtora Carrilho promove o Feirão Carrilho Sem Igual, com descontos no valor do imóvel, opções sem entrada e sem despesas com documentação, que ficam por conta da construtora, além da possibilidade de financiamento imobiliário, com o programa federal Minha Casa Minha Vida (MCMV) — que contempla famílias com renda bruta mensal até R$ 13 mil.

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Os empreendimentos da Carrilho contam com infraestrutura completa com áreas dedicadas ao lazer, conveniência e segurança, entregues equipadas e decoradas, localização estratégica, mobilidade e proximidade de serviços. Entre os destaques estão o Pátio Hori, situado a 600 metros da UPA da Caxangá e com área de lazer no rooftop; o Pátio Camino, na Iputinga, a apenas 3 minutos da Av. 17 de Agosto e da Av. Caxangá; e o Pátio Vivare localizado a 400 metros do Shopping Recife, além do Aurora dos Pássaros, situado no único bairro planejado no centro do Paulista.

Divulgação/Carrilho
Aurora dos Pássaros, no único bairro planejado no centro do Paulista - Divulgação/Carrilho
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Pátio Camino, na Iputinga - Divulgação/Carrilho
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Pátio Hori, na Caxangá - Divulgação/Carrilho
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Pátio Vivare, na Imbiribeira - Divulgação/Carrilho

O Feirão Sem Igual oferece unidades promocionais com preços a partir de R$ 259 mil e atende famílias com renda a partir de R$ 6 mil. Apenas em 2026, a Carrilho entregou 1.000 unidades e mantém cerca de 1.800 apartamentos em fase de construção

"Temos opções sem entrada. O cliente faz a aprovação do crédito, parcela o saldo restante ao longo da obra em 12, 24 ou 30 meses e o contrato de financiamento já congela o saldo devedor contra a inflação. Além disso, taxas burocráticas como ITBI [Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis] e registro cartorário — que chegam a 4% do valor do imóvel — serão pagas pela própria Carrilho", detalha o diretor comercial da Construtora Carrilho, Roberto Rios.

Os atendimentos do feirão são realizados de forma presencial nos pontos de venda da Iputinga e do Paulista, onde também é possivel conhecer apartamentos decorados, e através dos canais digitais pelo site feiraosemigual.com.br ou pela central telefônica e WhatsApp no número (81) 3231-1703.

Crédito imobiliário para motoristas de aplicativo

O acesso ao crédito imobiliário também se entende aos profissionais autônomos, com destaque para os motoristas de aplicativo. Antes, a comprovação de renda informal exigia uma média de extratos complexos e longos prazos de histórico que muitas vezes reduziam a pontuação do cliente na avaliação das instituições financeiras.

Com os novos ajustes junto à Caixa Econômica Federal, o processo foi simplificado, explicou à TV Jornal o diretor da Contrato X e correspondente da Caixa, Victor Alves. "Agora, pedimos o extrato do aplicativo, que vai apresentar um informe do rendimento, tanto o bruto como o líquido. Juntamos quatro meses desses valores e chegamos a um valor médio. Com essa média, avaliamos a renda formal. Dessa forma, a pontuação sobe e é possível aprovar o crédito", detalhou.

Construtora Carrilho

Com quase 60 anos de atividade, a Construtora Carrilho se consolidou no mercado imobiliário pernambucano. Suas linhas de empreendimentos Carrilho Home, Carrilho Urban e Carrilho Premium participaram da realização do sonho de centenas de famílias.

Entre as obras entregues recentemente, destacam-se o Botanik Torre, no Recife, e o Torres de Olinda, em Olinda.

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"Trabalhar a Carrilho como uma Carrilho do tamanho de cada sonho", resume Roberto Rios.

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Paloma Xavier

Jornalista pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), pós-graduada em Escrita Criativa e, desde 2021, faz parte do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).

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