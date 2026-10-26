STF reconhece imunidade de ITBI para empresas imobiliárias na integralização de capital social
A decisão, proferida no âmbito do Tema 1.348 da repercussão geral, busca pacificar o entendimento jurídico e reduzir custos tributários
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O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para assegurar o direito à imunidade do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) a empresas cuja atividade principal seja comprar, vender ou alugar imóveis, quando há transferência de propriedades para a integralização do capital social. A decisão, proferida no âmbito do Tema 1.348 da repercussão geral, busca pacificar o entendimento jurídico e reduzir custos tributários em operações societárias do setor.
Historicamente, a controvérsia girava em torno da aplicação da imunidade tributária prevista pela Constituição Federal para bens transferidos a empresas com o objetivo de compor seu patrimônio ou ampliar o negócio. Municípios frequentemente negavam o benefício a empresas com atuação predominante no mercado imobiliário, sob a interpretação de que tais operações não estariam cobertas pela regra constitucional, gerando um cenário de disputas judiciais e incerteza para o planejamento corporativo.
Com o novo entendimento da Corte, a atividade imobiliária da empresa deixa de ser um impedimento automático para a concessão da imunidade nessa modalidade de transferência. Para a advogada tributarista Renata Escobar, a deliberação é um marco relevante na delimitação de garantias constitucionais.
“A decisão reforça que a imunidade deve ser analisada considerando a finalidade da transferência do imóvel: a integralização do capital social. O fato de a empresa atuar no mercado imobiliário não deve, por si só, afastar essa proteção. Isso traz mais previsibilidade para o planejamento empresarial e patrimonial”, explica a especialista.
Apesar do avanço, a medida não significa que toda transferência de imóvel para uma empresa estará isenta do tributo. As operações precisam cumprir rigorosamente os requisitos legais, e os municípios mantêm a prerrogativa de fiscalizar eventuais fraudes. Além disso, o STF reiterou que a imunidade não alcança valores que ultrapassem o capital social efetivamente integralizado.
Diante do novo posicionamento, empresas que já realizaram o pagamento de ITBI em operações semelhantes poderão avaliar a possibilidade de solicitar a restituição dos valores pagos, embora o processo não seja automático e exija observância aos prazos legais e às particularidades de cada caso.
“Na prática, o julgamento tende a diminuir conflitos entre contribuintes e municípios e oferece maior segurança jurídica para decisões empresariais. Ainda assim, cada operação precisa ser analisada individualmente para verificar se atende às condições exigidas para a imunidade”, acrescenta a advogada.
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Por ostentar repercussão geral, o entendimento consolidado pelo STF deverá orientar a análise de processos semelhantes nas demais instâncias do Poder Judiciário, fortalecendo a previsibilidade fiscal no mercado imobiliário e esclarecendo os limites da cobrança do imposto.