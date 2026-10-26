Leilão dos Correios tem 12 imóveis em sete estados, com financiamento e uso do FGTS
Para concretizar o arremate, os vencedores deverão efetuar o pagamento do sinal de garantia e da comissão do leiloeiro no prazo de até 24h
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Os Correios anunciaram a realização de duas licitações para a venda de 12 imóveis, entre prédios comerciais e terrenos, distribuídos em sete estados brasileiros. Os certames estão agendados para os dias 29 de outubro, às 14h, e 5 de novembro, às 15h, e serão conduzidos por meio da plataforma VIP Leilões. Os ativos encontram-se livres de débitos tributários, oferecendo aos compradores facilidades como opções de pagamento à vista, financiamento bancário, uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou parcelamento em até 12 vezes.
O primeiro leilão ocorrerá em 29 de outubro e abrangerá propriedades localizadas em Alagoas, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Entre os principais destaques dessa data estão um terreno de mais de 47 mil metros quadrados em São José do Rio Preto (SP), avaliado em R$ 37.112.093,03, e uma área de 40 mil metros quadrados no bairro Tabuleiro dos Martins, em Maceió (AL), com valor inicial de R$ 28.020.460,40. O certame também inclui um prédio comercial no município gaúcho de Três de Maio, avaliado em R$ 925.783,65. Para esses e outros lotes, o edital prevê faixas de ofertas subsequentes na ausência de lances pelo valor inicial.
Já o segundo leilão, marcado para o dia 5 de novembro, envolverá imóveis em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e São Paulo, com lotes que podem ser arrematados por valores até 25% abaixo da avaliação original. Os destaques desse segundo bloco compreendem um prédio comercial no bairro Jardim Santa Francisca, em Guarulhos (SP), com avaliação de R$ 3.347.585,92, e um imóvel de dois pavimentos situado na Avenida Dr. João Rosa Pires, em Campo Grande (MS), avaliado em R$ 716.535,04, ambos contando com regras de lances escalonadas.
Para concretizar a arrematação, os vencedores deverão efetuar o pagamento do sinal de garantia e da comissão do leiloeiro no prazo de até 24 horas. A quitação do saldo principal poderá ser realizada à vista em até 60 dias corridos — sendo sem reajuste para pagamentos efetuados em até 30 dias e com atualização pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) entre o 31º e o 60º dia. Há também a alternativa de recorrer a financiamento bancário no mesmo prazo de 60 dias, utilizar o saldo do FGTS para complementar a operação ou optar pelo parcelamento em até 12 parcelas mensais, sucessivas e iguais, mediante entrada mínima de 20% e incidência de juros remuneratórios equivalentes a 115% do CDI, além de regras específicas de correção pelo IPCA, juros de mora e multa em caso de atraso.
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Os interessados em participar das licitações devem realizar um cadastro prévio no portal da VIP Leilões. O edital completo, contendo descrições detalhadas, fotografias, matrículas dos bens e todas as exigências específicas para a conclusão da compra, está disponível para consulta no endereço eletrônico correios.vipleiloes.com.br.