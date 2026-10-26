Ademi-PE apresenta raio-X do mercado imobiliário do Recife e Região Metropolitana no 3º trimestre

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Estudo da Brain Inteligência Estratégica analisa volume de vendas, lançamentos, estoques e tendências econômicas para o encerramento do ano

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A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) apresenta, nesta terça-feira, às 12h30, os resultados da pesquisa setorial sobre o desempenho do mercado imobiliário do Recife e da Região Metropolitana referente ao terceiro trimestre de 2026. O levantamento, encomendado pela entidade e elaborado pela Brain Inteligência Estratégica, reúne indicadores para a tomada de decisão no setor corporativo e para a leitura da economia pernambucana.

O estudo traz um mapeamento detalhado da dinâmica imobiliária regional entre os meses de julho e setembro. A pesquisa abrange desde o volume movimentado e o Valor Geral de Vendas (VGV) até o ritmo de lançamentos residenciais e comerciais, o nível de estoque disponível, a velocidade de vendas (VSO) e a evolução dos preços médios praticados na capital e nos municípios vizinhos.

A apresentação dos dados fica a cargo do coordenador de pesquisa da Brain Inteligência Estratégica, Antonio Kahtalian, em evento voltado para empresários, associados e imprensa na sede da Ademi-PE, no bairro do Espinheiro. Durante o encontro, o especialista também detalhará as projeções macroeconômicas e as perspectivas para o encerramento do exercício de 2026.

Segundo o presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz, o acompanhamento rigoroso dos números é indispensável para balizar as estratégias das construtoras e incorporadoras. Ele ressalta que os indicadores do terceiro trimestre refletem a real dinâmica do setor e fundamentam o planejamento das empresas para o encerramento do ano e para o próximo ciclo de investimentos.