fechar
Metro Quadrado | Notícia

Ademi-PE apresenta raio-X do mercado imobiliário do Recife e Região Metropolitana no 3º trimestre

Estudo da Brain Inteligência Estratégica analisa volume de vendas, lançamentos, estoques e tendências econômicas para o encerramento do ano

Por JC Publicado em 26/10/2026 às 7:55
A iniciativa busca aproximar o setor privado do poder p&uacute;blico para debater solu&ccedil;&otilde;es direcionadas aos principais gargalos da infraestrutura urbana local
A iniciativa busca aproximar o setor privado do poder público para debater soluções direcionadas aos principais gargalos da infraestrutura urbana local - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) apresenta, nesta terça-feira, às 12h30, os resultados da pesquisa setorial sobre o desempenho do mercado imobiliário do Recife e da Região Metropolitana referente ao terceiro trimestre de 2026. O levantamento, encomendado pela entidade e elaborado pela Brain Inteligência Estratégica, reúne indicadores para a tomada de decisão no setor corporativo e para a leitura da economia pernambucana.

O estudo traz um mapeamento detalhado da dinâmica imobiliária regional entre os meses de julho e setembro. A pesquisa abrange desde o volume movimentado e o Valor Geral de Vendas (VGV) até o ritmo de lançamentos residenciais e comerciais, o nível de estoque disponível, a velocidade de vendas (VSO) e a evolução dos preços médios praticados na capital e nos municípios vizinhos.

A apresentação dos dados fica a cargo do coordenador de pesquisa da Brain Inteligência Estratégica, Antonio Kahtalian, em evento voltado para empresários, associados e imprensa na sede da Ademi-PE, no bairro do Espinheiro. Durante o encontro, o especialista também detalhará as projeções macroeconômicas e as perspectivas para o encerramento do exercício de 2026.

Segundo o presidente da Ademi-PE, Leonardo Pessoa de Queiroz, o acompanhamento rigoroso dos números é indispensável para balizar as estratégias das construtoras e incorporadoras. Ele ressalta que os indicadores do terceiro trimestre refletem a real dinâmica do setor e fundamentam o planejamento das empresas para o encerramento do ano e para o próximo ciclo de investimentos. 

Leia também

No mapa do Recife, São José e Pina 'valem ouro' e apontam para o futuro da capital
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

No mapa do Recife, São José e Pina 'valem ouro' e apontam para o futuro da capital
Com Cidade Garapu, Cabo ganha novos condomínios clubes
DESENVOLVIMENTO URBANO

Com Cidade Garapu, Cabo ganha novos condomínios clubes

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.