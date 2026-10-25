No mapa do Recife, São José e Pina 'valem ouro' e apontam para o futuro da capital

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O mercado imobiliário do Recife vivencia uma guinada histórica em sua geografia de negócios, redefinindo os eixos de valorização e o volume de vendas na capital pernambucana. Impulsionado por transformações urbanas estruturantes e pelo lançamento de novos conceitos imobiliários, o eixo formado pelos bairros de São José e Pina assume o topo do mercado, demonstrando como o interesse imobiliário se expandiu dos tradicionais bolsões para abranger a área central da cidade e seus pontos de conexão.

Antes considerado um setor subaproveitado pelo mercado residencial de alto padrão, São José figura hoje como o principal polo de oferta imobiliária e desenvolvimento na área central do Recife. Segundo dados da BCB Inteligência, referentes a agosto de 2026, São José lidera de forma isolada o volume de imóveis cadastrados na região central, concentrando 1.432 unidades cadastradas, o que representa 29,5% do total da oferta analisada entre os cinco principais bairros centrais, grupo formado por São José, Boa Vista, Santo Amaro, Ilha do Leite e Soledade, que somam 4.850 unidades. Além disso, São José ocupa a segunda colocação no ranking geral de preço ofertado do Recife, atingindo R$ 19.162 por metro quadrado, com um estoque ativo de 543 unidades.

O grande vetor dessa transformação em São José é o projeto Novo Cais, um complexo multiuso focado no reordenamento e na requalificação portuária, com um Valor Geral de Vendas total estimado em R$ 3 bilhões.

O conceito do projeto abrange uma proposta de uso diversificado, incluindo no setor empresarial salas comerciais e lajes corporativas que variam de 50 m² a 406 m², conectando o polo a setores de tecnologia, saúde e serviços. No segmento residencial nobre de altíssimo padrão, o empreendimento oferece plantas amplas de 4 a 5 quartos, todos com suítes, variando de 300 m² a 749 m², além de apartamentos de 3 a 4 quartos, também com suítes, medindo de 118 m² a 335 m². O projeto traz ainda studios e unidades compactas voltados para moradia e investimento, com metragens de 28,10 m² a 71,37 m², abrangendo apartamentos de 1 a 2 quartos com suíte e lofts duplex focados em praticidade urbana e locação.

Novo Cais, área do bairro de São José que recebe novos empreendimentos residenciais e comercias da Moura Dubeux - REPRODUÇÃO

No Pina, a superação de antigos gargalos de custos e escassez de terrenos viabilizou uma nova onda de projetos de alto padrão e empreendimentos comerciais de porte. O bairro consolidou sua dupla vocação ao associar uma franja praiana altamente valorizada a um polo de negócios em constante expansão, impulsionado pela chegada de novas torres empresariais. Dados da BCB Inteligência apontam o Pina no topo absoluto de preço da capital, registrando o maior preço ofertado por metro quadrado da cidade ao alcançar R$ 19.687.

O bairro apresenta um estoque mais enxuto de 43 unidades disponíveis no levantamento referente ao último mês, o que contribui para manter a precificação em patamares elevados. No mercado geral de anúncios e revenda, o bairro registra preço médio de R$ 12.876,98 por metro quadrado e valorização contínua de 12,6%, com metragens médias na faixa de 108 m².

Os dados confirmam que Pina e São José ocupam as duas primeiras posições do ranking de valor por metro quadrado do Recife, superando zonas tradicionais como Santana, com R$ 19.158 por metro quadrado, Boa Viagem, com R$ 18.204 por metro quadrado, e Ilha do Leite, com R$ 14.812 por metro quadrado. A combinação entre a escala bilionária de lançamentos em São José e o topo da precificação atingido pelo Pina estabelece um novo corredor de desenvolvimento na cidade. À medida que esses projetos avançam, a sustentabilidade dessa expansão dependerá da integração entre o adensamento imobiliário e os investimentos públicos contínuos em mobilidade, infraestrutura viária, segurança e espaços públicos de convivência.

PARA EMPREENDIMENTOS MAIS BARATOS EM SÃO JOSÉ E PINA

Apesar do crescimento contínuo do alto padrão nessas regiões do Recife, o avanço de políticas de habitação popular e o crescimento ordenado de bairros esbarram em um obstáculo estrutural histórico: a restrição ao uso de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para financiamento imobiliário em áreas classificadas como Terrenos de Marinha sob o regime de ocupação. Para especialistas e representantes do setor, a superação desse entrave regulatório é o pilar fundamental para permitir que regiões centrais e tradicionais da capital pernambucana — como São José, Pina — recebam empreendimentos imobiliários com faixas de preço mais acessíveis.

A medida é tratada como indispensável para promover a inclusão socioeconômica e abranger uma diversidade maior de faixas de renda e extratos populacionais na malha urbana central. Atualmente, cerca de 40% do território recifense está localizado em zonas de Terreno de Marinha. Nesses locais, a Caixa Econômica Federal não libera crédito de FGTS para empresas construtoras quando a garantia recai sobre áreas sob o regime de ocupação, visto que não configura um direito real na legislação, mas sim uma posse precária.

O reflexo dessa rigidez jurídica e operacional recai diretamente sobre a diversidade demográfica da cidade. Sem acesso ao crédito para a produção e para o repasse habitacional, o mercado imobiliário fica impedido de erguer empreendimentos voltados para o programa Minha Casa, Minha Vida nessas localidades. Consequentemente, bairros com alta infraestrutura urbana e que poderiam sediar mais empreendimentos de habitação de interesse social acabam privados desses investimentos.

Entidades do setor imobiliário ponderam que a adaptação do modelo de financiamento — seja por meio de ajustes operacionais que permitam o uso do FGTS em áreas sob regime de ocupação para fins habitacionais sociais, ou pela facilitação de mecanismos desburocratizados de aforamento gratuito condicionados a construções populares.

Caso o modelo de financiamento seja modernizado, a cidade ganhará fôlego para atrair uma nova frente de desenvolvimento habitacional. Isso permitirá que extratos populacionais historicamente afastados dos grandes centros encontrem opções de moradia viáveis, promovendo uma ocupação mais economicamente plural da capital pernambucana. A discussão já está posta.