Com Cidade Garapu, Cabo ganha novos condomínios clubes

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O município do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, atravessa uma nova fase de desenvolvimento urbano. O Grupo Costa Dourada decidiu redefinir a destinação de áreas do loteamento Cidade Garapu — incluindo 14 hectares ao lado do Shopping Costa Dourada e 44 hectares na parte posterior, além de um bloco de aproximadamente 300 lotes (duas quadras). Em vez de realizar apenas a venda de lotes unifamiliares tradicionais, o grupo opta agora por urbanizar e verticalizar a região, introduzindo o conceito de condomínios clubes.

Ao ampliar a incorporação imobiliária em sub-condomínios, o Grupo Costa Dourada atende às novas demandas demográficas e de segurança das famílias da RMR, oferecendo infraestrutura completa de lazer, entretenimento e serviços integrados num área central do Cabo.

Nesta nova etapa, cerca de 300 lotes do loteamento Cidade Garapu integram uma estratégia de parcerias e permutas. As áreas darão lugar a edifícios residenciais integrados ao programa Minha Casa, Minha Vida com padrão elevado de acabamento e áreas de lazer equipadas com piscina.

"Vamos urbanizar melhor, verticalizar e trazer este conceito, que está sendo adotado no Brasil e no mundo, de condomínio clubes. A configuração da família mudou e, atendendo a essas modificações, é que a gente está buscando planejar e entregar pro mercado esse tipo de projeto imobiliário", destaca Eduardo Cardoso, CEO do Grupo Costa Dourada.

Entre os novos parceiros está a Baptista Leal, que já comercializou 288 unidades residenciais — 100% vendidas em áreas da Cidade Garapu - e caminha para um segundo projeto vertical; a VL Construtora, com um residencial de grande porte previsto para abrigar 1.550 unidades habitacionais; e a Usina de Obras, com empreendimento residencial planejado para mais de 200 unidades.

No total, essa nova fase de incorporação vertical adicionará cerca de 2.000 novas unidades residenciais no entorno do Shopping Costa Dourada, que também faz parte do grupo. "Não posso deixar de oferecer à minha cidade qualidade de moradia", ressalta Eduardo.

CEO do Grupo Costa Dourada, Eduardo Cardoso - DIVULGAÇÃO

SHOPPING AMPLIADO E REVITALIZADO

Acompanhando o adensamento populacional da região, o Shopping Costa Dourada passa por um duplo movimento de expansão e revitalização arquitetônica. Antes da ampliação, o centro de compras operava com vacância zero e chegou à sua quarta expansão, acrescentando na totalidade 21 novas operações e lojas, com destaque para a chegada da loja âncora Renner, instalada em uma nova ala totalmente climatizada e previsão de entrega para novembro.

Paralelamente, o mall passa por uma modernização, com substituição completa do piso e revestimento de paredes das áreas mais antigas, troca das vidraças por vidros termoacústicos de alta tecnologia, novo salão climatizado com área social coberta e implantação de uma nova área verde com jardim e reformulação da iluminação do estacionamento.

O tamanho da Cidade Garapu

A trajetória da Cidade Garapu confunde-se com a própria história do desenvolvimento econômico de Pernambuco e do Cabo de Santo Agostinho. O projeto nasceu do processo de transição dos negócios da família, que migrou da produção açucareira em dois antigos engenhos de cana para a urbanização e o desenvolvimento imobiliário através da Santo Inácio Empreendimentos, que cedeu área para a construção e abertura da rodovia PE-60 na altura do mall.



Aprovado em 1994 e registrado em 1997, o projeto da Cidade Garapu adotou metragens de 350 m² e 450 m², expandindo a capacidade total para 7.000 lotes. Desse total, 6.200 já foram vendidos, com o restante ainda em comercialização em formato de lotes ou entrando no modelo de parcerias, como os casos já citados para verticalização.

A Cidade Garapu e o entorno do Shopping Costa Dourada consolidaram-se como um polo multifuncional que reúne habitação, trabalho, saúde, educação e lazer. Além do shopping e do loteamento, o ecossistema do Grupo Costa Dourada abrange o Posto Costa Dourada, às margens da PE-60; uma estrutura hoteleira com 296 apartamentos e um centro de negócios desenvolvido em parceria com a construtora Rio Ave.

