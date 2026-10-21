OR estreia no Recife com o Artis, para suprir demanda no alto padrão

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O movimento marca uma nova fase da empresa em Pernambuco, motivado pela busca por novas oportunidades de incorporação na capital pernambucana

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Com a experiência de quem ajudou a erguer o primeiro bairro planejado de pernambucano, a OR — braço de desenvolvimento imobiliário do grupo Novonor (antiga Odebrecht) — dá um novo passo em sua trajetória no Estado. Após anos focada na Reserva do Paiva, a empresa oficializou sua estreia no mercado de incorporação residencial da capital pernambucana, com o lançamento do Artis, empreendimento de alto padrão localizado no bairro do Pina. A chegada à capital visa suprir uma lacuna identificada no segmento no Recife, aproveitando o momento de consolidação e valorização do Pina como novo polo de centralidade e conexão da cidade.

Expansão e foco no Recife

Presente há 18 anos no mercado e com atuação consolidada em São Paulo, Bahia e Pernambuco, a OR soma mais de 7,5 milhões de m² em incorporação e 90 empreendimentos já entregues — marca que deve superar os 100 até 2027. Em Pernambuco, a empresa foi a responsável pelos primeiros empreendimentos da Reserva do Paiva, onde investiu cerca de R$ 1,3 bilhão ao longo de oito projetos construídos e um atualmente em obras.

Com o fim do contrato de exclusividade no bairro planejado do Cabo de Santo Agostinho, a empresa voltou seu olhar para as zonas Sul e Norte do Recife.

"A gente está desde 2007 em Pernambuco com a incorporação imobiliária, mas sempre estivemos focados na Reserva do Paiva. A gente tinha um contrato de exclusividade que se findou e, desde então, a gente vem prospectando terrenos tanto na Zona Sul quanto na Zona Norte de Recife", explica o diretor superintendente da OR em Pernambuco, Pedro Pessoa.

O Pina e o lançamento do Artis

Com lançamento marcado para novembro, o Artis está situado na Rua Estudante Jeremias Bastos, a apenas 200 metros do mar, em um terreno de quase 3.000 m² viabilizado após um complexo processo de aquisição e consolidação de glebas.

"Devido a essa situação do mercado que a gente entende que há uma baixa no volume de oferta para alto padrão, a gente tem um produto que tá bem encaixado, a gente faz um estudo de tabela muito aprofundado para medir se aquela parcela seria adequada para esse cliente", ressalta o executivo da OR.

Com Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 128 milhões e preço médio a partir de R$ 14.100 o metro quadrado, o edifício terá 34 andares e um total de 84 unidades residenciais com vocação para moradia, oferecendo tipologias com 2 a 3 suítes (em torno de 100 m²). A estrutura contará com três apartamentos por andar até o 24º pavimento — onde no 25º abre espaço para uma academia com vista para o mar — e duas unidades por andar a partir do 26º.

O projeto arquitetônico das partes interiores foi assinado por Cecília Lemos, que introduz elementos da cultura nordestina, com uso de cobogós na fachada e áreas comuns.

A escolha pelo Pina reflete a renovação pela qual o bairro vem passando. "O ponto principal do Pina é que ele é o ponto de conexão da Zona Norte com a Zona Sul. Ele está ali encaixado, mais próximo da avenida (beira-mar), mas ao mesmo tempo próximo do polo médico, dos empresariais da Agamenon, do aeroporto e do Recife Antigo. Isso traz bastante versatilidade para o morador", destaca Pedro Pessoa.

Diretor superintendente da OR em Pernambuco, Pedro Pessoa - AMÉRICO NUNES

Landbank e continuidade no Paiva

O Artis é apenas o primeiro passo de uma estratégia de longo prazo da construtora na capital. A OR já possui assinado um segundo projeto de alto padrão também no Pina, com unidades de metragens maiores, além de novos terrenos em prospecção para assegurar um pipeline contínuo nos próximos anos.

Paralelamente, a empresa mantém sua atuação no Paiva, que avalia ter ao menos mais 30 anos de ciclo de desenvolvimento. No local, a OR comercializa o empreendimento Evoke, com mais de 95% das suas 271 unidades vendidas, e projeta um novo lançamento em lote vizinho para o primeiro semestre do próximo ano.

Solidez e tradição em Pernambuco

A entrada da OR na incorporação do Recife apoia-se no peso histórico de sua controladora, a Novonor — conglomerado com 82 anos de atuação que assina obras renomadas na infraestrutura e urbanismo de Pernambuco. Entre os projetos erguidos pelo grupo no Estado estão o Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional dos Guararapes, o Viaduto Tancredo Neves e o Centro de Convenções de Pernambuco.