Lotear cresce em Pernambuco e alcança R$ 145,5 milhões em vendas em um ano

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Presente no Litoral Sul e no Agreste de Pernambuco, a Lotear Desenvolvimento Urbano tem construído uma trajetória cuidadosa com projetos de bairros planejados e de expansões urbanas estruturadas desde 2014. A empresa já superou a marca de 15 empreendimentos lançados, somando cerca de 10 mil lotes e uma base sólida de clientes.

A escolha da localização dos empreendimentos é estratégica, priorizando alto potencial de valorização e rápida conexão a grandes polos econômicos e turísticos, como o Complexo de Suape e a região de Porto de Galinhas.

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Como destaca Lourenço Oliveira, sócio da Lotear, cada projeto reflete o compromisso da empresa em proporcionar qualidade de vida e convivência. "A Lotear não apenas apoia o desenvolvimento das cidades, mas ajuda a construir comunidades vivas e sustentáveis, criando espaços que acolhem histórias e fortalecem vínculos", ressalta.

Resultados que batem recordes

O desempenho comercial do último ano reflete a forte demanda do mercado. Em 12 meses, a Lotear alcançou R$ 145,5 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV), comercializando 1.236 lotes em Pernambuco. O ritmo acelerado de vendas e a confiança dos clientes permitiram antecipar a segunda etapa do Novo Jardim Boa Vista (Caruaru) em 23 meses, além de adiantar a fase final do Rota do Porto (Ipojuca).

Com uma rede parceira de mais de 70 imobiliárias, a empresa enxerga a venda de cada lote como a realização de um projeto de vida. Essa visão, somada à valorização imobiliária no Nordeste e à segurança jurídica garantida pela empresa, consolida o lote urbanizado como a escolha ideal para moradores, investidores e empreendedores construírem patrimônio com segurança.

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Para Vitor Paes Barreto, também sócio da Lotear, os números recordes são uma prova da tese de mercado da empresa: "Esse resultado em um ano demonstra que o mercado reconhece projetos que unem inteligência geográfica e execução rigorosa. Os números reforçam nossa responsabilidade em seguir desenvolvendo bairros integrados e gerando valor real para o crescimento de Pernambuco."

Do litoral ao Agreste

Projetados para atender tanto quem busca a primeira moradia quanto quem investe em um refúgio de veraneio, os loteamentos da Lotear acompanham os diferentes eixos de desenvolvimento urbano de Pernambuco. No Litoral Sul, a empresa fortalece sua presença em municípios estratégicos como Ipojuca, Sirinhaém e Tamandaré.

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O Rota do Porto surge no coração logístico de Nossa Senhora do Ó (Ipojuca) como uma solução residencial e hub de serviços próximo a grandes polos geradores de empregos. Em Barra de Sirinhaém, o Nova Barra acompanha a expansão litorânea e atrai quem deseja construir um refúgio de veraneio com tranquilidade e contato com a natureza — conquistando inclusive um público cativo vindo do interior do estado.

No Agreste, o Novo Jardim Boa Vista, em Caruaru, consolida-se como um dos maiores sucessos de vendas da marca. Voltado à moradia e ao comércio local, o empreendimento lança uma nova fase para reforçar a infraestrutura do bairro no principal polo econômico da região, mantendo ritmo acelerado de obras com previsão de entrega da pavimentação da primeira etapa até o final do ano.

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Todos os loteamentos seguem o rigoroso "Padrão Lotear" de urbanização planejada, que combina áreas verdes preservadas, lazer e alta qualidade construtiva — do paisagismo às obras subterrâneas de drenagem e saneamento que garantem a solidez dos novos bairros.

Empreendimento da Lotear em São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Pernambuco - Divulgação/Lotear Empreendimento da Lotear em Caruru, no Agreste de Pernambuco - Divulgação/Lotear Empreendimento da Lotear em Sirinhaém, no Litoral Sul de Pernambuco - Divulgação/Lotear Empreendimento da Lotear em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco - Divulgação/Lotear

Reafirmando seu propósito do litoral ao interior de Pernambuco, a Lotear segue transformando terrenos em cenários de conquistas e realização de sonhos.