Pininfarina assina parceria de luxo inédita no Brasil entre NX Boats e Suassuna Fernandes

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O mercado de luxo brasileiro passa a contar com um elo inédito entre o universo náutico e o setor imobiliário por meio de uma parceria firmada entre a NX Boats e a Suassuna Fernandes, empresas genuinamente pernambucanas. A ponte entre a construtora de barcos e a incorporadora foi construída a partir de uma afinidade compartilhada com o renomado escritório de design italiano Pininfarina, resultando na criação da embarcação NX 44 Fly Suassuna Design by Pininfarina Special Edition, que exibe a mesma paleta de cores em tom champanhe do novo empreendimento da incorporadora no Recife - o primeiro banded residence de Pernambuco.

Por trás dessa convergência comercial está uma relação de longa data. Saulo Suassuna Filho, CEO da Suassuna Fernandes, e os executivos da NX Boats, Jonas e Mirella Moura, estudaram Engenharia juntos. Posteriormente, atuando como Senior Advisor of Business Development da Pininfarina, Saulo facilitou a aproximação entre a fabricante brasileira de embarcações e a icônica casa de design italiana.

Essa articulação conecta diretamente dois grandes portfólios: de um lado, o Suassuna Design by Pininfarina, que representa o primeiro empreendimento residencial de Pernambuco assinado pela marca e soma um Valor Geral de Vendas de aproximadamente US$ 99,4 milhões; do outro, a linha de barcos NX Boats Design by Pininfarina, que engloba os modelos NX 44, NX 44 Fly e NX 62, com preços que variam entre US$ 748,6 mil e US$ 2,9 milhões.

Para estruturar essa cooperação, as empresas desenharam um modelo de negócios baseado em quatro frentes. A primeira delas aposta na colaboração técnica e no intercâmbio de soluções entre a engenharia civil e a naval. O plano prevê visitas técnicas recíprocas a fábricas, ações de benchmarking e a potencial utilização do avançado túnel de vento da Pininfarina, em Turim, para pesquisas aerodinâmicas aplicadas tanto a edifícios quanto a iates.

Essa sinergia técnica ganha ainda mais força com a atual fase de expansão da NX Boats, que está investindo US$ 7,7 milhões na construção de uma nova unidade fabril voltada a embarcações com mais de 50 pés, estruturada para abrigar uma piscina semiolímpica e a maior cabine de pintura do Brasil.

A partir desse alinhamento de infraestrutura e engenharia, o segundo pilar da parceria desdobra-se em oportunidades comerciais cruzadas. Compradores de unidades no empreendimento residencial passarão a contar com condições preferenciais na aquisição de embarcações NX, enquanto os proprietários de barcos desfrutarão de vantagens recíprocas no mercado imobiliário, abrindo caminho para a oferta de pacotes combinados de apartamento e iate.

"Na indústria náutica, precisamos combinar resistência estrutural, baixo peso, durabilidade e excelente aproveitamento dos ambientes. Essa experiência pode contribuir para discussões sobre materiais compósitos, acabamentos e processos construtivos. Ao mesmo tempo, a construção civil possui conhecimentos importantes sobre escala, infraestrutura e integração de sistemas. O encontro dessas competências pode gerar soluções que dificilmente surgiriam se cada setor trabalhasse isoladamente", explica o CEO da NX Boats, Jonas Moura.

Reforçando essa proposta comercial, o terceiro pilar estabelece uma identidade estética integrada entre os produtos. Além da edição especial da NX 44 Fly, a colaboração prevê que os interiores das embarcações incorporem elementos decorativos, referências heráldicas e obras ligadas ao legado cultural de Ariano Suassuna, fundindo o design de vanguarda internacional com as raízes regionais.

“Queríamos que o barco tivesse uma conexão genuína com a identidade da Suassuna Fernandes e com a nossa região”, justifica Mirella Moura. Em via de mão dupla, os projetos dos apartamentos também poderão assimilar soluções estéticas inspiradas nos modelos de barcos NX 44 e NX 62.

O quarto pilar coroa a parceria com a realização de eventos conjuntos e experiências imersivas voltadas a um público seleto. A iniciativa aposta em vivências exclusivas que orbitam em torno da arquitetura, do design, das artes e do estilo de vida náutico. Com essa estratégia integrada, o projeto busca consolidar um novo patamar de luxo que cruza fronteiras industriais, elevando a presença da marca Pininfarina nos setores náutico e imobiliário brasileiro.

"A ideia não é transformar um apartamento em uma embarcação, mas aproveitar referências do universo náutico que possam enriquecer a experiência residencial, especialmente no uso de materiais, iluminação, integração dos ambientes e aproveitamento dos espaços. Queremos explorar possibilidades de personalização que respeitem a identidade arquitetônica da Pininfarina e ofereçam ao proprietário algo além da estética. Uma experiência diferenciada de morar", explica Saulo Suassuna Filho.