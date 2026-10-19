Investimento seguro: saiba quais são as vantagens de construir uma casa em um loteamento
Com segurança jurídica e infraestrutura pronta, comprar um lote surge como alternativa rentável para moradia ou negócios no mercado atual
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O crescimento imobiliário vai para além das opções de prédios, outra crescente está fazendo parte dos investimentos dos brasileiros: o investimento em loteamentos. Os espaços planejados por loteadoras contam com características significativas que vão além da metragem do empreendimento que justificam esse comportamento.
O gerente comercial da Soma Par (detentora da marca Lotear Desenvolvimento Urbano), Lucas Leite, afirma que um dos motivos para a escolha desse tipo de empreendimento é porque, ao adquirir um lote, o proprietário garante um imóvel autônomo, sem dependência ou submissão às regras frequentemente vistas em condomínios tradicionais. Ou seja, tende a ter mais privacidade e evitar situações indesejadas com vizinhos.
Os lotes também despertam interesse porque os espaços oferecem uma maior liberdade de escolha e projetos, permitindo diversificar o ativo entre moradia, locação, comércios ou negócios. "É possível construir para morar, abrir um negócio ou até rentabilizar o espaço, desde que seguindo o plano diretor de cada município. Há uma liberdade maior para escolher o que fazer com seu bem", reforça Lucas.
O gerente comercial destaca que, em comparação a apartamentos de valor equivalente, os lotes oferecem a possibilidade de construir imóveis mais confortáveis, com garagem e maior número de cômodos ou negócios que exigem mais espaço.
"Muitos clientes compram mais de um lote para poder construir seu negócio. Ou optam por dois lotes para poder fazer uma casa maior, uma casa para ele e uma para o filho", exemplifica. De acordo com Lucas, os lotes básicos da Lotear têm medidas a partir de 128 m², enquanto os maiores têm metragem a partir de 1.000 m².
A garantia de uma infraestrutura de qualidade é um dos atrativos para quem quer evitar "dor de cabeça". O planejamento dos loteamentos inclui ruas pavimentadas, esgoto, rede de água, iluminação, calçadas, meio-fio e áreas públicas, como parques. "Com essa infraestrutura básica pensada e montada, não será preciso se preocupar com esses detalhes. Fica mais fácil ter uma boa qualidade de vida", pontua Lucas.
Em comparação aos terrenos avulsos, Lucas ressalta que, além da infraestrutura garantida, a segurança jurídica é um fator decisivo para o investimento em loteamentos. Isso porque os projetos de loteamentos seguem rigorosamente o plano diretor do município e as normas ambientais, evitando riscos de embargo ou irregularidade fundiária.
Esses elementos contribuem, inclusive, para a valorização do empreendimento — tanto no valor do metro quadrado do terreno quanto no da área construída. "Já vimos casos em que o cliente comprou 1 m² por R$ 700 e, em pouco tempo, o valor saltou para R$ 1.000, uma valorização de mais de 40%. É interessante até para o caso de quem se preocupa com a questão da revenda", acrescenta o gerente comercial.
Quanto à relação com a loteadora, Lucas afirma que a compra e o financiamento são realizados diretamente com a empresa, garantindo clareza contratual e facilidade de pagamento.
Ele complementa que a Lotear mantém um ciclo de suporte e relacionamento que pode chegar a cerca de 180 meses (15 anos) com o cliente, incluindo termos de construção do "bairro planejado", vistorias antes e depois da entrega oficial das obras para preservar a organização do empreendimento.
"A Lotear não só faz um lote, não só 'demarca o chão'. Ela cria um bairro, uma infraestrutura, um planejamento para que o cidadão tenha uma boa moradia ou um bom investimento e uma boa qualidade de vida", finaliza Lucas.