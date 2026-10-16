Carrilho lança feirão com condições facilitadas e opções sem entrada para apartamentos no Recife e RMR

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A construtora, que soma 57 anos de atuação no mercado pernambucano, tem se especializado no segmento habitacional econômico, com ofertas exclusivas

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Em entrevista concedida ao videocast Metro Quadrado do Jornal do Commercio, comandado pelo jornalista Lucas Moraes e exibido na última quinta-feira (15), o diretor comercial da Construtora Carrilho, Roberto Rios, detalhou as novas oportunidades do mercado imobiliário no Recife e na Região Metropolitana. Durante a conversa, o executivo destacou o lançamento do "Feirão Sem Igual Carrilho", que traz ofertas sem cobrança de entrada e com despesas de documentação (ITBI e registro de cartório) custeadas integralmente pela empresa.

Aposta no segmento econômico e ampliação do programa Minha Casa, Minha Vida



A construtora, que soma 57 anos de atuação no mercado pernambucano, tem se especializado no segmento habitacional econômico focado em famílias com renda entre R$ 6 mil e R$ 14 mil. Apenas em 2026, a empresa concluiu a entrega de 1.000 unidades e mantém cerca de 1.800 apartamentos em fase de construção.

Conforme explicou Roberto Rios, o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) passou por reformulações significativas nos últimos anos, superando antigos estigmas do setor.

"O Minha Casa Minha Vida mudou muito. Hoje, ele engloba empreendimentos de até R$ 500 mil a R$ 600 mil. Antes, quando se falava no programa, vinha à cabeça aquele formato de térreo mais quatro pavimentos, sem garagem, sem elevador e sem área de lazer. Hoje entregamos torres verticais, com lazer no rooftop, infraestrutura de conveniência, segurança com reconhecimento facial e acabamento de alto padrão." [07:29]

Destaques do Feirão Sem Igual



O Feirão Sem Igual oferece unidades promocionais com preços a partir de R$ 269 mil, contemplando projetos em localizações estratégicas como Paulista, Caxangá, Iputinga e Imbiribeira (nas proximidades do Shopping Recife).

No projeto Aurora dos Pássaros, situado no único bairro planejado de Paulista, os imóveis atendem a famílias com renda a partir de R$ 6 mil. A entrega, originalmente prevista para 2028, foi antecipada para outubro de 2027.

O empreendimento Pátio Hori, situado a 600 metros da UPA da Caxangá, dispõe de lazer no rooftop com vista para o Rio Capibaribe.

Na Iputinga, o Pátio Camino, situado na Rua São Mateus e próximo à Ponte Jayme Gusmão, fica a poucos minutos da Avenida 17 de Agosto, voltado a famílias com renda a partir de R$ 7,1 mil.

Na Imbiribeira, os empreendimentos Pátio Solari e Pátio Vivari, localizados a 400 metros do Shopping Recife, oferecem varanda gourmet e unidades de até 49 m² para famílias com renda a partir de R$ 8 mil.

Roberto reforçou as vantagens das condições financeiras exclusivas do evento. "No feirão, a gente tem opções sem entrada. O cliente faz a aprovação do crédito, parcela o saldo restante ao longo da obra em 12, 24 ou 30 meses e o contrato de financiamento já congela o saldo devedor contra a inflação. Além disso, taxas burocráticas como ITBI e registro cartorário — que chegam a 4% do valor do imóvel — serão pagas pela própria Carrilho".

Desafios de terrenos e inovação no financiamento



A escolha de áreas no Recife envolve superar desafios logísticos e jurídicos, como os terrenos sob regime de Marinha (que impedem o uso do FGTS na compra do primeiro imóvel) e o solo que exige fundações profundas.

"Para encontrar terrenos grandes na capital, de 4.600 m² a 14.000 m², leva-se de cinco a seis anos de desenvolvimento jurídico e negociação. Utilizamos uma tecnologia construtiva de fôrmas metálicas com paredes de concreto industrializado que nos permite concretar até dois apartamentos por dia, reduzindo custos de canteiro e garantindo velocidade de entrega".

Outra novidade citada é o afrouxamento nas exigências de comprovação de renda pela Caixa Econômica Federal para profissionais autônomos e motoristas de aplicativo.

"Antes, o motorista de aplicativo dependia de extratos bancários informais e imposto de renda, o que derrubava a pontuação do cliente. Agora, com a apresentação dos quatro últimos extratos de rendimentos do próprio aplicativo, a Caixa lança o cadastro como renda formal, aumentando drasticamente o índice de aprovação de crédito".

Como participar do Feirão Sem Igual Carrilho



As ofertas do Feirão Sem Igual têm duração prevista de 30 dias ou até o esgotamento do lote promocional reservado para o evento. Os atendimentos são realizados de forma presencial nos pontos de venda da Iputinga, Paulista e na sede da construtora (ao lado do Shopping Recife), além dos canais digitais pelo site feiraoigual.com.br ou pela central telefônica e WhatsApp no número (81) 3231-1703.