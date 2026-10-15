Taxa de condomínio e escolha do síndico: as principais fontes de atrito na entrega de imóveis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Os primeiros meses após a entrega das chaves de um empreendimento imobiliário se consolidaram como uma etapa definitiva na experiência do cliente, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Grupo Superlógica em parceria com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC) e conduzida pela Brandwagon. O levantamento aponta que 75% dos executivos ouvidos consideram os primeiros 90 dias de funcionamento do condomínio como o momento mais crítico da relação com os moradores, enquanto 80% avaliam que a atuação da administradora é muito importante para a satisfação dos condôminos nessa fase.

O estudo ouviu representantes de 53 das 96 grandes incorporadoras associadas à ABRAINC — alcançando uma taxa de resposta de 55% —, todos com influência direta na relação com administradoras de condomínios residenciais. Desse total, 87% dos respondentes ocupam cargos de coordenação, gerência ou diretoria, e 84% participam ativamente das decisões sobre administradoras ou acompanham a Assembleia Geral de Instalação (AGI) e o pós-entrega.

Apesar da relevância do período, os dados revelam que a administradora ainda costuma ingressar tardiamente no processo de implantação. Em 44% das empresas, esse envolvimento começa apenas até três meses antes da entrega, ocorrendo em outros casos somente na AGI ou após a conclusão da obra. Em contrapartida, quando questionados sobre o modelo ideal, 80% dos entrevistados defendem que a participação da administradora aconteça pelo menos três meses antes da entrega, e 34% sustentam que esse trabalho deveria iniciar desde a concepção do projeto.

“A distância entre o momento em que a administradora é chamada hoje e o momento em que a própria incorporadora gostaria de tê-la por perto é uma oportunidade concreta para quem administra condomínios. Quem entra cedo participa de definições importantes e chega à entrega com o condomínio organizado. Quem entra às vésperas da AGI recebe decisões tomadas por terceiros e precisa responder por elles”, comenta Talita Zampieri, CMO do Grupo Superlógica.

Para os profissionais consultados, antecipar essa atuação contribui para organizar melhor a implantação condominial, conferir maior previsibilidade ao orçamento inicial e mitigar atritos na transição para a operação do empreendimento.

“A entrega das chaves continua sendo um marco importante, mas os dados mostram que ela já não representa o fim da jornada do cliente. A implantação do condomínio e os primeiros meses de operação passaram a ter peso direto na percepção sobre a qualidade do empreendimento e na relação do morador com a incorporadora”, afirma Luiz França, presidente da ABRAINC.

A comunicação também sobressai como um dos principais desafios da etapa. Aprimorar o diálogo com os moradores foi apontado por 100% dos respondentes como prioridade, ao passo que 95% enfatizam a necessidade de integrar informações e aprimorar a comunicação entre incorporadora e administradora.

Já na AGI, os maiores focos de atrito concentram-se no valor da taxa condominial, citado por 65% dos entrevistados, em reclamações sobre atraso, vistoria ou entrega da obra, com 60%, e na escolha do síndico, com 53%. O estudo demonstra ainda que 33% das incorporadoras estimam ou validam o valor do condomínio unicamente na AGI, elevando os riscos de surpresas desagradáveis e desgaste perante os moradores.

“Quem recebe a chave não distingue o que é obrigação da incorporadora, o que é da administradora e o que é do próprio condomínio, e cobra de quem estiver mais perto, que quase sempre é a administradora. Não à toa, a clareza na separação desses papéis aparece como o ponto mais importante da implantação para 73% das incorporadoras. Quando isso é explicado ao síndico e ao conselho antes da AGI, boa parte do atrito dos primeiros meses deixa de existir”, avalia Omar Branquinho, Diretor de Produtos para Moradia do Grupo Superlógica.

Os reflexos desse cenário atingem diretamente a reputação das companhias. Entre as situações mais críticas destacadas pelos participantes estão o desgaste com síndicos, conselhos e comissões de moradores (95%), o aumento dos chamados nas centrais de relacionamento com o cliente (90%) e o crescimento das reclamações no pós-venda (88%).

No que tange à seleção ou indicação de administradoras, os critérios valorizados pelo mercado transcendem a questão financeira. Estrutura e processos internos alcançam 98% de relevância, enquanto atendimento ao cliente, reputação no mercado, tecnologia e canais digitais registram 95% cada, deixando o preço ou a taxa de administração com 60% das menções.



